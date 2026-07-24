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Από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της πραγματοποίησε η Νατάσα Παζαΐτη, η οποία απαθανατίστηκε σε χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή. Οι δυο τους περπάτησαν στη Βουκουρεστίου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που πάντοτε αποφεύγει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Η εικόνα που ξεχώρισε ήταν αυτή του 23χρονου Αλέξανδρου, ο οποίος όσο μεγαλώνει θυμίζει όλο και περισσότερο τον πατέρα του. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το βλέμμα αλλά και η διακριτική του παρουσία παραπέμπουν έντονα στον Κώστα Καραμανλή, κάτι που σχολιάζουν συχνά όσοι τους βλέπουν μαζί.

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Η επιστήμονας που δεν εγκατέλειψε ποτέ το λειτούργημά της

Η Νατάσα Παζαΐτη δεν υπήρξε ποτέ η σύζυγος πρωθυπουργού που εγκατέλειψε την επαγγελματική της ιδιότητα. Ακόμη και στα χρόνια που ο Κώστας Καραμανλής βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, συνέχισε κανονικά το ιατρικό της έργο.

Σήμερα είναι μία από τις πλέον αναγνωρισμένες χειρουργούς μαστού στην Ελλάδα, διευθύντρια της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Αποκατάστασης Μαστού στο Metropolitan General, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει το δικό της Κέντρο Υγείας Μαστού, αφιερωμένο στην πρόληψη, τη διάγνωση και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. Η επιστημονική της πορεία περιλαμβάνει εξειδίκευση στα κορυφαία νοσοκομεία Guy’s Hospital και St Thomas’ Hospital του King’s College στο Λονδίνο.

Τα δίδυμα παιδιά που μεγάλωσαν μακριά από τα φώτα

Ο Αλέξανδρος και η Αλίκη Καραμανλή γεννήθηκαν στις 12 Ιουνίου 2003, όταν ο Κώστας Καραμανλής ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι γονείς τους επέλεξαν συνειδητά να τα μεγαλώσουν μακριά από τη δημοσιότητα, γι’ αυτό και οι κοινές εμφανίσεις τους είναι πάντοτε περιορισμένες.

Ο Αλέξανδρος σπουδάζει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντας επιλέξει τον χώρο της οικονομίας και της διοίκησης, χωρίς μέχρι στιγμής να δείχνει ενδιαφέρον για την ενεργό πολιτική.

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Η Αλίκη και η αγάπη της για τις τέχνες

Η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη, ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Εκτός από τις σπουδές της, έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες.

Πρόσφατα απέσπασε θερμά σχόλια για τη συμμετοχή της στη φιλανθρωπική θεατρική παράσταση «Οι Κληρονόμοι» στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, όπου οι γονείς της και ο αδελφός της βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις για να τη χειροκροτήσουν. Η εμφάνισή της στη σκηνή έδειξε πως διαθέτει καλλιτεχνική ευαισθησία και άνεση στην υποκριτική, χωρίς όμως να επιδιώκει δημοσιότητα γύρω από το όνομά της.

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Η οικογένεια Καραμανλή εξακολουθεί να ακολουθεί την ίδια στάση που κράτησε όλα αυτά τα χρόνια: λίγες δημόσιες εμφανίσεις, χαμηλοί τόνοι και απόλυτη προτεραιότητα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Ίσως γι’ αυτό κάθε κοινή εμφάνιση της Νατάσας Παζαΐτη με τα παιδιά της να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από την πολιτική ιστορία υπάρχει μια οικογένεια που επέλεξε συνειδητά να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.