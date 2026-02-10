Στη φυλακή οδηγείται ο συλληφθείς σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, μετά από 8 και πλέον ώρες όπου απολογήθηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα ενώ ομολόγησε τα πάντα στον ανακριτή την περασμένη Παρασκευή ενώ υπέδειξε ονομαστικά τον Κινέζο «χειριστή» του.

Όπως ανέφερε, το «όνομα» με το οποίο του συστήθηκε ο Κινέζος πράκτορας ήταν «Στίβεν», δήθεν για την ευκολία της μεταξύ τους επικοινωνίας, αλλά είναι ξεκάθαρα ένα όνομα ίσης αξίας με το «Κανένας», όπως συνηθίζουν οι κατάσκοποι να χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει την πραγματική του ταυτότητα και έχουν διαπιστώσει ότι όντως πρόκειται για αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών της Κίνας.

Η πρώτη τους επαφή έγινε διαδικτυακά, καθώς ο σμήναρχος είχε «ανεβάσει» ένα αναλυτικό βιογραφικό του στο «LinkedIn» και έτσι έγινε η πρώτη προσέγγιση του «Στίβεν» ως δήθεν εκπροσώπου εταιρείας τεχνολογίας που εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις του Έλληνα αξιωματικού στο αντικείμενο. Αρχικά, του ανέθεσε κάποιες μελέτες για τη ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία αποτελούσε «βιτρίνα» της συγκεκριμένης επιχείρησης των κινεζικών Μυστικών Υπηρεσιών.