Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία στην Πάτρα μετά την είδηση ότι γονείς εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αρνούμενοι να τον παραλάβουν στο τέλος της ημέρας, από κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Ο 17χρονος, συμμετέχει μία φορά την εβδομάδα, σε συνεδρία στο συγκεκριμένο κέντρο.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, ο πατέρας του 17χρονου τον άφησε στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Όταν η συνεδρία ολοκληρώθηκε, οι υπεύθυνοι του κέντρου κάλεσαν τον πατέρα του να τον παραλάβει, ωστόσο εκείνος απάντησε «έχω δουλειές, δεν μπορώ να έρθω».

Οι υπάλληλοι του κέντρου προσφεύγουν στη μητέρα. Αν και οι γονείς του παιδιού είναι διαζευγμένοι με τις σχέσεις τους να είναι τεταμένες, πίστεψαν πως θα ανταποκριθεί.

«17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο», απάντησε η μητέρα.

Ο ανήλικος, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του κοινωνικού λειτουργού και του ψυχολόγου της δομής, παρέμεινε εκεί μέχρι να μεταφερθεί στην Ασφάλεια Πατρών και εν τέλει να τον παραλάβει η γιαγιά του.

Σε βάρος των δύο γονέων έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

