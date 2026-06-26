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Σε πανηγυρικό κλίμα έγιναν από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ευγένιο, τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Σ. Ζαχαράκη ενώ την παράσταση “έκλεψε” ο σκύλος – ρομπότ!

“Ταιριαστή η επιλογή της Κρήτης για το 5ο Κέντρο Καινοτομίας, καθώς εδώ πάντα η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο”, ανέφερε σε δηλώσεις της η Υπουργός Παιδείας.

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Πρόκειται για ένα από τα 13 συνολικά Kέντρα Καινοτομίας σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της βιωματικής μάθησης, των δεξιοτήτων 21ου αιώνα και της διεπιστημονικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενδυναμώνοντας το ρόλο του σχολείου στη νέα ψηφιακή εποχή.

Πηγή Φωτογραφίας: @Cretalive.gr

Τα Κέντρα Καινοτομίας λειτουργούν με προκαθορισμένο πρόγραμμα επισκέψεων και υλοποιούν εκπαιδευτικά σενάρια προσαρμοσμένα στις ηλικιακές και γνωστικές ανάγκες των μαθητών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξοπλισμό και εργαστήρια αιχμής.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις υποδομές, εισάγονται στις νέες τεχνολογίες, διαμορφώνουν άποψη και κατευθύνουν το ενδιαφέρον τους σε τομείς, όπως: Εκτεταμένη Πραγματικότητα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), Ρομποτική και Κατασκευές.

Πηγή: Cretalive News