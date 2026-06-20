Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε η Ζόζεφιν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης του Νίνο στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου. Τη στιγμή που ο τραγουδιστής μιλούσε για τους Guns N’ Roses και τους Metallica, η σύντροφός του μπήκε στο πλατό, αιφνιδιάζοντάς τον.

Το ζευγάρι ερμήνευσε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Τι κάνεις;» και στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση και την καθημερινότητά του. Η Ζόζεφιν αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που εκτιμά περισσότερο στον Νίνο, ενώ αποκάλυψε πως θα δεχόταν μια ενδεχόμενη πρόταση γάμου από εκείνον.

Advertisement

Advertisement

«Δεν κοιτάμε τον άνθρωπο από έξω, κοιτάμε τον εσωτερικό κόσμο. Τα βρίσκουμε. Μετά την επανασύνδεση μας με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ψυχική ηρεμία, οπότε το έχω ρίξει στη μαγειρική. Από παλιά ήμουν ερωτευμένη με τον Νίνο. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Ερωτεύτηκα την ειλικρίνεια του, είναι έξυπνος. Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με καίει ο γάμος. Αν μου έκανε πρόταση γάμου θα έλεγα ναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νίνο εξήγησε τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στη Ζόζεφιν, λέγοντας: «Είναι η καλοσύνη που έχει μέσα της, στην καρδιά της».