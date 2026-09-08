Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η οργάνωση και το ξεκαθάρισμα του σπιτιού κατά την έναρξη του φθινοπώρου συμβάλλουν στη μείωση του καθημερινού στρες και στη βελτίωση της ψυχολογίας.

Οι ειδικοί προτείνουν την απομάκρυνση περιττών αντικειμένων από χώρους όπως η κουζίνα, η βιβλιοθήκη και η ντουλάπα, εστιάζοντας σε όσα είναι λειτουργικά και απαραίτητα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τον έλεγχο ληγμένων καλλυντικών, ακατάλληλων σκευών μαγειρικής και ρούχων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, προωθώντας την ανακύκλωση ή τη δωρεά τους.

Η διατήρηση ενός τακτοποιημένου περιβάλλοντος βοηθά στην αποφυγή υγειονομικών κινδύνων και περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, καθιστώντας τον προσωπικό χώρο πιο λειτουργικό και ευχάριστο για τη διαβίωση.

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Ο Σεπτέμβριος σημαίνει ξεκαθάρισμα. Είτε πρόκειται για την ντουλάπα και το σπίτι μας είτε για εκκρεμότητες και υποχρεώσεις, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το φθινόπωρο από το να βάλουμε μια τάξη στη ζωή και την καθημερινότητά μας.

Η μετάβαση από το καλοκαίρι και την ανεμελιά στη ρουτίνα του Σεπτεμβρίου είναι κάτι που λίγο-πολύ όλους μας επηρεάζει, συναισθηματικά και σωματικά. Το να οργανώσουμε το σπίτι μας, που από εδώ και πέρα θα είναι και πάλι ο βασικός χώρος όπου θα επιστρέφουμε για να χαλαρώσουμε μετά από μια δύσκολη μέρα, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στη διαχείριση του καθημερινού στρες.

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Γνωρίζουμε, άλλωστε, πόσο εύκολο είναι να μαζευτούν στο σπίτι μας αντικείμενα και μικροπράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Ειδικά μετά το καλοκαίρι, με τις συχνές μετακινήσεις, τις βαλίτσες και όλα όσα αφήνουμε από εδώ κι από εκεί, η ακαταστασία είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Το ξεκαθάρισμα μπορεί να είναι πραγματικά ανακουφιστικό. Έρευνες έχουν συνδέσει την αντίληψη ενός ακατάστατου και στρεσογόνου σπιτιού με τη διάθεση και τα επίπεδα κορτιζόλης.

Δεν χρειάζεται, όμως να αδειάσουμε ολόκληρο το σπίτι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από μερικά πράγματα που όλοι έχουμε την τάση να συγκεντρώνουμε σε μεγαλύτερη ποσότητα απ’ όση πραγματικά χρειαζόμαστε.

1. Βιβλία

Αν αγαπάμε τα βιβλία, αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο σημείο. Δεν χρειάζεται να αποχωριστούμε ένα βιβλίο που αγαπάμε ή ξέρουμε ότι θα ξαναδιαβάσουμε. Μπορούμε, όμως, να κοιτάξουμε τη βιβλιοθήκη μας και να αναρωτηθούμε ποια βιβλία δεν πρόκειται πραγματικά να ανοίξουμε ξανά.

Όπως αναφέρει το Southern Living ένας πρακτικός κανόνας είναι το «one in, one out»: για κάθε καινούργιο βιβλίο που αγοράζουμε, ένα παλιότερο που δεν χρειαζόμαστε πια μπορεί να φεύγει.

Όσα βρίσκονται σε καλή κατάσταση μπορούμε να τα χαρίσουμε, να τα ανταλλάξουμε με φίλους ή να τα προσφέρουμε σε βιβλιοθήκες και οργανισμούς που δέχονται δωρεές.

2. Βάζα

Τα βάζα είναι από εκείνα τα αντικείμενα που πολλαπλασιάζονται σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ένα μπουκέτο λουλούδια, ένα δώρο ή μια αυθόρμητη αγορά και ξαφνικά έχουμε ένα ντουλάπι γεμάτο διαφορετικά μεγέθη και σχήματα.

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Το inspiringsavings προτείνει να κρατήσουμε εκείνα που χρησιμοποιούμε πραγματικά και όσα μας αρέσουν περισσότερο. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα χαρίσουμε ή να τα δώσουμε σε κάποιον που θα τα χρειαστεί.

3. Κατσαρόλες και τηγάνια

Εάν δεν είμαστε επαγγελματίες σεφ, δεν χρειάζεται να έχουμε ένα διαφορετικό σκεύος για κάθε πιθανό μαγείρεμα. Αν έχουμε διπλά ή τριπλά τηγάνια και κατσαρόλες που καταλήγουν πάντα στο πίσω μέρος του ντουλαπιού, ίσως ήρθε η ώρα να τα επανεξετάσουμε.

Κρατάμε τα βασικά και τα λειτουργικά, απομακρύνοντας όσα είναι φθαρμένα, κατεστραμμένα ή απλώς δεν χρησιμοποιούμε. Το ίδιο ισχύει και για τα δεκάδες μικρά εργαλεία κουζίνας που αγοράσαμε κάποτε επειδή θεωρήσαμε ότι θα μας λύσουν τα χέρια.

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4. Ποτήρια

Πόσα ποτήρια χρειαζόμαστε πραγματικά; Μπορεί να κρατάμε κάποια επειδή μας θυμίζουν διακοπές ή μια συγκεκριμένη περίσταση, αλλά αν τα ντουλάπια δεν κλείνουν πια, ας κάνουμε ένα μικρό ξεκαθάρισμα.

Όπως σημειώνει το inspiringsavings τα ραγισμένα, σπασμένα ή πολύ φθαρμένα ποτήρια δεν έχουν θέση στην καθημερινότητά μας. Από τα υπόλοιπα μπορούμε να κρατήσουμε όσα χρησιμοποιούμε και αγαπάμε περισσότερο.

5. Κεριά

Τα κεριά δημιουργούν ατμόσφαιρα, όμως και αυτά μπορούν εύκολα να γίνουν μια μικρή συλλογή που μεγαλώνει συνεχώς. Ας τα συγκεντρώσουμε όλα σε ένα σημείο και ας δούμε πόσα έχουμε πραγματικά χρησιμοποιήσει.

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Αν κάποια μένουν ξεχασμένα για χρόνια, μπορούμε να τα χαρίσουμε αντί να αγοράσουμε καινούργια. Όπως σημειώνει το PubMed – Indoor Air υπάρχει ακόμη ένας λόγος να μην υπερβάλλουμε: η καύση κεριών απελευθερώνει σωματίδια και άλλους ρύπους στον εσωτερικό αέρα, με τις εκπομπές να επηρεάζονται μεταξύ άλλων από το κερί και το φυτίλι.

6. Κουζινικά gadgets και εργαλεία

Το έχουμε πάθει σχεδόν όλοι: αγοράζουμε ένα gadget επειδή πιστεύουμε ότι θα κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο και τελικά το χρησιμοποιούμε μία φορά. Το thekitchn μας προτείνει να ανοίξουμε τα συρτάρια και ας αναρωτηθούμε για κάθε αντικείμενο: «Το χρησιμοποίησα τον τελευταίο χρόνο;» Αν η απάντηση είναι όχι, μάλλον δεν μας είναι τόσο απαραίτητο όσο νομίζαμε.

7. Τάπερ και δοχεία τροφίμων

Είναι εύκολο να συγκεντρώσουμε δεκάδες δοχεία, ιδιαίτερα όταν κρατάμε συσκευασίες από φαγητό που αγοράσαμε ή παραγγείλαμε. Όμως δεν είναι όλα κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση.

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Σύμφωνα με το USDA – Food Safety and Inspection Service ορισμένες συσκευασίες τροφίμων προορίζονται για μία χρήση και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, ενώ κάποια πλαστικά δοχεία δεν είναι κατάλληλα για θέρμανση, καθώς η θερμότητα μπορεί να αυξήσει τη μεταφορά ουσιών από το υλικό στο φαγητό.

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Κρατάμε, λοιπόν, λίγα, καλά και κατάλληλα δοχεία, αντί για ένα συρτάρι γεμάτο πλαστικά διαφορετικών μεγεθών.

8. Σεντόνια

Εδώ δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην υπερβολή. Χρειαζόμαστε περισσότερα από ένα σετ, αλλά πιθανότατα όχι τόσα ώστε να γεμίζει ολόκληρη η ντουλάπα με λευκά είδη.

Ένα πρακτικό σημείο αναφοράς είναι δύο σετ ανά κρεβάτι: το ένα χρησιμοποιείται και το άλλο μπορεί να πλυθεί και να «περιμένει τη σειρά του». Η Sleep Foundation συστήνει γενικά πλύσιμο των σεντονιών περίπου μία φορά την εβδομάδα, ενώ όσοι κοιμούνται με κατοικίδια ή αντιμετωπίζουν αλλεργίες μπορεί να χρειάζονται συχνότερο πλύσιμο.

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9. Ρούχα

Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση. Η ντουλάπα μας γεμίζει με ρούχα που δεν μας κάνουν πλέον, δεν ταιριάζουν στο στυλ μας ή απλώς δεν φορέσαμε εδώ και πολύ καιρό.

Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: κρατάμε, χαρίζουμε, απομακρύνουμε. Και να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας: το «θα το φορέσω κάποια στιγμή» είναι συχνά ο λόγος που η ντουλάπα δεν αδειάζει ποτέ.

Το ξεκαθάρισμα των ρούχων έχει σημασία και πέρα από την οργάνωση του σπιτιού. Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), παράγονται παγκοσμίως περίπου 92 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων από υφάσματα κάθε χρόνο, ενώ η παραγωγή ρούχων αυξήθηκε σημαντικά και η διάρκεια χρήσης τους μειώθηκε.

Γι’ αυτό, πριν πετάξουμε κάτι, αξίζει να εξετάσουμε αν μπορεί να φορεθεί ξανά, να επιδιορθωθεί, να χαριστεί ή να οδηγηθεί σε πρόγραμμα συλλογής υφασμάτων.

10. Μακιγιάζ και κρέμες

Το τελευταίο συρτάρι που πρέπει να ανοίξουμε είναι εκείνο με τα καλλυντικά. Παλιά κραγιόν, μισοχρησιμοποιημένες κρέμες, προϊόντα που δεν μας ταιριάζουν πλέον και μάσκαρα που έχουμε ξεχάσει από πότε την ανοίξαμε.

Εδώ, όμως, δεν πρόκειται μόνο για θέμα χώρου. Ορισμένα καλλυντικά αλλοιώνονται με τον χρόνο, ενώ η μάσκαρα έχει ιδιαίτερα μικρή διάρκεια ζωής. Η αμερικανική FDA αναφέρει ότι οι κατασκευαστές συνήθως συστήνουν την απόρριψη της μάσκαρα δύο έως τέσσερις μήνες μετά την αγορά, καθώς το προϊόν εκτίθεται επανειλημμένα σε βακτήρια και μύκητες.

Ας πετάξουμε ό,τι έχει αλλάξει μυρωδιά, χρώμα ή υφή, ό,τι έχει λήξει ή ό,τι δεν θυμόμαστε καν πότε ανοίξαμε. Και, κυρίως, ας μην κρατάμε ένα προϊόν απλώς επειδή κάποτε το αγοράσαμε.

Με πληροφορίες από Southern Living,inspiringsavings ,PubMed – Indoor Air,thekitchn ,USDA – Food Safety and Inspection Service,Sleep Foundation ,UNEP, FDA