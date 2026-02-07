Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μελιτζάνες με παρμεζάνα.

Θα προσθέσουμε ντομάτες τριμμένες, φύλλα βασιλικού χοντροκομμένα, φρέσκια μοτσαρέλα θρυμματισμένη και κίτρινη μοτσαρέλα τριμμένη.

Για επιδόρπιο, σορμπέ μανταρίνι.

Καλή όρεξη.

Μελιτζάνες «παρμεζάνα»

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 20′

Αναμονή: 1 ώρα και 30′

Ψήσιμο: 35′

Υλικά

1.500 γρ. μελιτζάνες φλάσκες ή Λαγκαδά, κομμένες κατά μήκος σε λεπτές φέτες πάχους 3 χλστ.

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

600 ml ντομάτες, τριμμένες

25 γρ. φύλλα βασιλικού, χοντροκομμένα

250 γρ. φρέσκια μοτσαρέλα, θρυμματισμένη

200 γρ. κίτρινη μοτσαρέλα, τριμμένη

100 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

330 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα σουρωτήρι τακτοποιούμε τις φέτες μελιτζάνας σε στρώσεις, πασπαλίζοντας κάθε στρώση με λίγο αλάτι. Τις αφήνουμε για 1 ώρα να ξεπικρίσουν. Τις ξεπλένουμε, τις στεγνώνουμε με απορροφητικό χαρτί και τις πασπαλίζουμε με το αλεύρι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί 32 x 20 εκ.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και τηγανίζουμε τις μελιτζάνες (σε δόσεις) για 1′ από κάθε πλευρά, μέχρι να γίνουν τραγανές και να χρυσίσουν.

Στραγγίζουμε καλά κάθε δόση σε απορροφητικό χαρτί.

Απλώνουμε φέτες μελιτζάνας στο ταψί σε μία στρώση, έτσι ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται ελαφρώς. Αλατοπιπερώνουμε και απλώνουμε τη μισή ποσότητα τριμμένης ντομάτας. Σκορπίζουμε ομοιόμορφα τον μισό βασιλικό και από πάνω τη μισή ποσότητα από τη φρέσκια και την κίτρινη μοτσαρέλα.

Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες μελιτζάνες, τη ντομάτα, αλατοπίπερο, τον βασιλικό και τις μοτσαρέλες.

Πασπαλίζουμε όλη την επιφάνεια με την τριμμένη παρμεζάνα και ψήνουμε για περίπου 30′.

Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε το φαγητό να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #236» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Σορμπέ μανταρίνι

iStock

Βάρος: 800 γρ.

Προετοιμασία: 15′

Αναμονή: 10 ώρες

Υλικά

150 γρ. ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

150 ml νερό

400 ml χυμός μανταρινιού

200 ml Prosecco ή άλλο αφρώδες κρασί (αν θέλουμε να το καταναλώσουν παιδιά, δεν βάζουμε το αλκοόλ και αυξάνουμε τον χυμό μανταρινιού κατά 200 ml)

1 κ.σ. ξύσμα μανταρινιού

Εκτέλεση

Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό σε δυνατή φωτιά για 2′ (από όταν αρχίσει ο βρασμός). Αφήνουμε το σιρόπι στην άκρη για τουλάχιστον 2 ώρες, να κρυώσει καλά.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε καλά.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε παγωτομηχανή και ακολουθούμε τις οδηγίες της συσκευής.

Το βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 8 ώρες.

Αν δεν έχουμε παγωτομηχανή

Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μεταλλικό μπολ, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε στην κατάψυξη να παγώσει.

Κάθε 30′ το βγάζουμε και το ανακατεύουμε με μια κουτάλα, από έξω προς τα μέσα.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 5-6 φορές, μέχρι να παγώσει ομοιόμορφα όλο το μείγμα.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #166» σε συνταγή Χριστόφορου Πέσκια.