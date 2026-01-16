Κατά τη διάρκεια ενός μήνα όπως ο Ιανουάριος που … δεν φημίζεται για τις φωτεινές του μέρες και με τους εξωτερικούς χώρους – βεράντες και κήπους – σε κατάσταση χειμερίας νάρκης, είναι η ιδανική στιγμή να εστιάσουμε στα φυτά εσωτερικού χώρου αν θέλουμε να αναζωογονήσουμε το σπίτι αλλά και τον εαυτό μας.

Απευθυνθήκαμε σε δύο ειδικούς φυτών εσωτερικού χώρου για να μοιραστούν τα αγαπημένα τους φυτά που φτιάχνουν τη διάθεση και φωτίζουν τόσο το σπίτι σας όσο και την ψυχή μας.

Advertisement

Advertisement

Δράκαινα

Είναι μια πρόταση εύκολης φροντίδας από τον Paris Lalicata από το The Sill, ο οποίος αγαπά αυτή την ποικιλία για το ζωντανό της χρώμα και την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε πολλά εσωτερικά περιβάλλοντα. «Τα επιτραπέζια μεγέθη προσθέτουν ένα μικρό ποπ χρώμα και τα μεγάλα μεγέθη ζωντανεύουν αμέσως έναν χώρο», λέει.

Αυτό το «ριγωτό», φτερωτό φυτό είναι ένα εξαιρετικό, χαμηλής συντήρησης, φυτό και μπορεί να ανεχτεί το χαμηλό φως και το σπάνιο πότισμα, αλλά θα τα πάει καλύτερα σε φωτεινό, έμμεσο φως.

Φιλόδεντρο

Οι Lalicata και Joelibeth Portillo από το Palmstreet χαρακτήρισαν το Φιλόδενδρο ως κορυφαίο υποψήφιο.

«Είναι τα αγαπημένα του χειμώνα λόγω του πλούσιου, μακριού φυλλώματός του και των βαθιών πράσινων τόνων, που κάνουν αμέσως έναν χώρο να φαίνεται πιο ζεστός και ζωντανός», εξηγούν.

Advertisement

Τα Φιλόδεντρα μπορούν να επιβιώσουν μια χαρά σε χαμηλό φωτισμό και με πότισμα μία φορά την εβδομάδα, αν και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν έχουμε κατοικίδα είναι τοξικά στους σκύλους και τις γάτες.

Πόθος

Τα ασημένια φύλλα του Scindapsus (ή ασημί πόθος) που … αντανακλούν, βοηθούν στο να φωτιστούν τα πιο σκοτεινά δωμάτια όταν το φυσικό φως είναι περιορισμένο, λέει ο Portillo. «Η απαλή λάμψη του προσθέτει οπτικό ενδιαφέρον χωρίς να είναι υπερβολική, και η φύση του που απαιτεί χαμηλή συντήρηση το καθιστά μια παρήγορη παρουσία κατά τη διάρκεια των πιο αργών χειμερινών ημερών».

Advertisement

Ο Πόθος προτιμά θερμοκρασίες μεταξύ 20-24°C, οπότε ας φροντίσουμε να το κρατάμε μακριά από παράθυρα με ρεύματα αέρα.

Αγλαόνημα

Αν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο από απλώς πράσινο στα δωμάτιά μας, τα χαρούμενα ροζ και πράσινα φύλλα του Αγλαόνημα δεν θα προσθέσουν μόνο οπτικό ενδιαφέρον, αλλά λέγεται επίσης ότι θα μας φέρουν τύχη και θετικότητα. Και ποιος δεν θέλει με αυτό να ξεκινήσει τη νέα χρονιά;

Advertisement

Μονστέρα

Για όσους έχουν ήδη κουραστεί να φορούν ρούχα με πολλές στρώσεις, ένα Μονστέρα μπορεί «να βοηθήσει να εδραιωθεί ένας χώρος με τροπική ενέργεια, προσφέροντας μια απόδραση από τις γκρίζες μέρες και ενισχύοντας την αίσθηση ότι περιβαλλόμαστε από τη ζωή σε εσωτερικό χώρο», σημειώνει ο Portillo.

Τα μεγάλα, εντυπωσιακά φύλλα του Μονστέρα δεν περνούν απαρατήρητα. Απλώς, ας φροντίσουμε να του δώσουμε αρκετό χώρο για να αναπνεύσει και να το διατηρούμε υγρό με συχνό ψέκασμα, ειδικά αν έχουνμε τη θερμότητα ανοιχτή όλη μέρα.

Advertisement

Τα – αδιαφιλονίκητα – πλεονεκτήματα της κηπουρικής

Επιστημονικά δεδομένα ρίχνουν φως στα πλεονεκτήματα του να αφιερώνουμε χρόνο στην κηπουρική. Σε άρθρο του BBC αναφέρεται ότι μια πρωτοποριακή μελέτη του είδους της, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου διερεύνησαν εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της κηπουρικής και των αλλαγών στη νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Η μελέτη συνέκρινε τις βαθμολογίες των τεστ νοημοσύνης των συμμετεχόντων στην ηλικία των 11 ετών και στην ηλικία των 79 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι αφιέρωναν χρόνο στην κηπουρική εμφάνισαν μεγαλύτερη βελτίωση στη γνωστική τους ικανότητα σε όλη τους τη ζωή σε σχέση με εκείνους που δεν το έκαναν ποτέ ή σπάνια.

Advertisement

«Η ενασχόληση με έργα κηπουρικής, η εκμάθηση για τα φυτά και η γενική συντήρηση του κήπου περιλαμβάνει πολύπλοκες γνωστικές διαδικασίες όπως η μνήμη και η εκτελεστική λειτουργία», δήλωσε σε σχετικό δελτίο τύπου η Janie Corley, επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης.

Με πληροφορίες από: Realsimple , BBC .





Advertisement



