Όλοι γνωρίζουν ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος και να βλάψει τη σχέση του. Η έλλειψη επικοινωνίας, οι διαφωνίες στα οικονομικά θέματα και η σύναψη μίας εξωσυζυγικής σχέσης είναι μόνο μερικά.

Πέρα, όμως, από τους συνήθεις ύποπτους, υπάρχουν και μερικές ακόμα απειλές που πολλά ζευγάρια δεν γνωρίζουν. Οι ειδικοί και οι σύμβουλοι γάμου, μοιράζονται τις πιο κοινές απειλές για έναν γάμο που οι περισσότεροι παραβλέπουμε.

1. Η σκέψη ότι η ειλικρίνεια είναι πάντα η καλύτερη λύση

Σίγουρα το να είναι κανείς ανοιχτός σχετικά με το πως νιώθει είναι γενικά η καλύτερη λύση, όταν κάποιος κάνει αυτές τις μεγάλες και σοβαρές συζητήσεις σχετικά με τη σχέση του, αλλά το να εκφράζει κανείς τα συναισθήματά του με επιθετικό ή σαρκαστικό τρόπο δεν είναι πάντα το σωστό, αναφέρει η Bonnie Kennan, σύμβουλος γάμου.

«Όταν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να πει όλα όσα νιώθει με όποιον τρόπο θέλει, δεν είναι λίγες οι φορές που προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά», προσθέτει.

Με λίγα λόγια το «πρέπει να είμαι ειλικρινής με το πως νιώθω» δεν θα περάσει. Εάν πιάσετε τον εαυτό σας να λέει κάτι πολύ επικριτικό, προσπαθήστε να το μετατρέψετε σε κάτι θετικό.

2. Να πιστεύετε την ιδέα ότι γάμος μεταμορφώνει τους ανθρώπους

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κορνέλ, Karl Pillemer, ξόδεψε πέντε χρόνια παίρνοντας συνεντεύξεις από ηλικιωμένα ζευγάρια για το βιβλίο του «30 Lessons for Living: Tried and True Advice from the Wisest Americans». Μέσα σε αυτά τα χρόνια, έμαθε κάτι πολύ σημαντικό: ότι είναι τεράστιο λάθος να μπαίνει κανείς σε έναν γάμο πιστεύοντας ότι θα αλλάξει ο/η σύντροφός σας. Ο γάμος δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της σχέσης σας, ούτε θα κάνει δύο ανθρώπους πιο συμβατούς.

«Το να αντιμετωπίζετε τον/την σύντροφό σας σαν ένα προσωπικό project είναι συνταγή για αποτυχία», αναφέρει. Πάρτε για παράδειγμα την αίσθηση του χιούμορ. Το τι θεωρεί κάποιος ότι είναι αστείο είναι σημαντικό επειδή είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει και θα αναγκαστείτε να το ανεχτείτε για πάρα πολλά χρόνια. Εάν χιούμορ για το σύντροφό σας είναι οι φάρσες, ενώ για εσάς δεν είναι, να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας φαίνεται αστείο ούτε σε κάποια χρόνια από τώρα».

3. Να πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε την άποψη που έχει η οικογένειά σας για τον/την σύντροφό σας

Εάν ο/η σύντροφός σας και οι γονείς σας δεν τα έχουν βρει μέχρι τον γάμο, οι πιθανότητες να δεθούν μετά τον γάμο είναι λίγες, λέει η Kennan. Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύετε επίσης ότι ο/η σύντροφός σας θα μπορέσει να ελέγξει τη δική του οικογένεια για χάρη σας.

«Αν και το ζευγάρι πρέπει να στηρίζει το ένα το άλλο, δεν είναι σοφό να θεωρεί κανείς ότι τα μέλη της οικογένειας θα αλλάξουν γνώμη. Μερικοί γονείς δεν θα θεωρήσουν ποτέ ότι κάποιος είναι αρκετά καλός», αναφέρει η Kennan. «Το ζευγάρι πρέπει να είναι ευχάριστο και ευγενικό με την οικογένεια, ενώ δεν πρέπει να προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί το όλο σύστημα. Θα είναι μεγάλη πρόκληση εάν κανείς από τους δύο δεν θέλει να κάνει πιο ουδέτερη την όλη κατάσταση.

4. Να αγνοείτε τα «θέλω» του συντρόφου σας πριν τον γάμο

Όταν κάποιος σας λέει ότι θέλει ή δεν θέλει να κάνει παιδιά ή ότι το όνειρο ζωής του/της είναι να φύγει από την χώρα, να τον παίρνετε στα σοβαρά. Μάλλον, δεν θα καταφέρετε να τους αλλάξετε τη γνώμη στα σημαντικά θέματα μετά τον γάμο, λέει η Becky Whetstone, οικογενειακή θεραπεύτρια.

«Μπορεί όταν είστε στη φάση που βγαίνετε ακόμα ραντεβού, ο μέλλον σύντροφός σας να σας λέει ότι θέλει να φύγει από την χώρα ή ότι δεν έχει συνεχώς το σεξ στο μυαλό του. Γνωρίζατε τα σημάδια, ξέρατε ότι δεν είναι σε αρμονία με αυτό που θέλατε εσείς, αλλά συνεχίσατε με αυτή τη σχέση και η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα μπορέσετε να τους αλλάξετε τη γνώμη».

5. Η προσδοκία ότι ο γάμος θα είναι εύκολος

Επαναλάβετε στον εαυτό σας πριν ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησίας: «Ο γάμος απαιτεί σκληρή δουλειά. Πολύτιμη δουλειά που αξίζει, αλλά και πάλι είναι δουλειά». Λίγα ζευγάρια που είναι αρραβωνιασμένα αφιερώνουν χρόνο για να κατανοήσουν τι σημαίνει ο γάμος, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό πρέπει να είναι από τα βασικά πράγματα που σκέφτονται.

«Το να μείνει κανείς παντρεμένος για μια ζωή απαιτεί ανεκτικότητα, πειθαρχία και πνεύμα. Επίσης, απαιτεί αποδοχή του αναμενόμενου στρες αλλά και των αναπάντεχων δυσκολιών, χωρίς να τα παρατάτε», λέει ο Pillemer.

6. Να βάζετε το άλλο σας μισό «σε βάθρο»

Παντρεύεστε θεωρώντας ότι το άλλο σας μισό είναι κάτι πραγματικά ιδιαίτερο (αλλιώς γιατί να πείτε το ναι;). Το να θεοποιείτε τον/την σύντροφό σας ενέχει τον κίνδυνο να απογοητευτείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι είναι και εκείνος/ εκείνη άνθρωπος!

«Το πρόβλημα με το να εξιδανικεύετε κάποιον είναι ότι αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε ότι δεν είναι αυτός/ή που νομίζετε και θα πρέπει να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα», αναφέρει η Whetstone.

7. Να μην θέτετε όρια σχετικά με το τι μπορείτε να μοιράζεστε έξω από αυτή τη σχέση

Εάν σας αρέσει να μοιράζεστε με άλλους τα προσωπικά σας, αλλά το άλλο σας μισό θέλει να κρατάει τη ζωή του/της για εκείνον/εκείνη, ίσως να μην είναι και το καλύτερο για τη σχέση σας.

«Εάν ο ένας είναι άνετος με το να μιλάει σε φίλους και μέλη της οικογένειας για να τον υποστηρίξουν ότι προκύπτει κάποιο πρόβλημα στη σχέση, αλλά ο άλλος δεν είναι, δημιουργεί ένα μοτίβο όπου ο δεύτερος νιώθει ότι θα εκτεθεί και τελικά σταματά να μιλά και να εκφράζεται ανοιχτά. Ταυτόχρονος, ο πρώτος ξεκινά να νιώθει πιο μόνος χωρίς το υποστηρικτικό σύστημα που είχε συνηθίσει να έχει», υποστηρίζει η Kennan.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το γεγονός, η Kennan αναφέρει ότι το ζευγάρι πρέπει να θέσει εξ’ αρχής τα όρια σχετικά με το τι μπορεί και τι όχι να βγει έξω από τα πλαίσια της σχέσης.

8. Να πιστεύετε ότι τα ετερώνυμα έλκονται

Αν και είναι ρομαντικό να σκέφτεστε ότι τα ετερώνυμα έλκονται και ότι η αγάπη όλα τα νικά, αλλά ας μην επενδύεται πολύ σε αυτή τη σκέψη.

«Μίλησα με πολλά ζευγάρια που ήταν μαζί για χρόνια και η πιο σημαντική συμβουλή που μας έδωσαν ήταν απλή: παντρευτείτε κάποιον που μοιάζει πολύ με εσάς», εξήγησε ο Pillemer.

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε αρχικά στην αμερικάνικη έκδοση της HuffPost.