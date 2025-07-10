Η σύντροφος του Ανδρέα Παπανδρέου για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ιδρύτρια της ΕΓΕ και μια γυναίκα με δική της ισχυρή προσωπικότητα. Ο Τέρενς Κουίκ γράφει αυτά που έζησε ο ίδιος στην ΕΡΤ και αποκαλύπτει δύο τηλέφωνά της.
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Για εμάς σημαίνει το τέλος μιας καθημερινότητας που γνωρίζαμε καλά, ενώ για εκείνο σημαίνει μια εντελώς καινούργια ζωή, με περισσότερη ελευθερία, ευθύνες και αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει μόνο του.
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