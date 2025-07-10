Για εμάς σημαίνει το τέλος μιας καθημερινότητας που γνωρίζαμε καλά, ενώ για εκείνο σημαίνει μια εντελώς καινούργια ζωή, με περισσότερη ελευθερία, ευθύνες και αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει μόνο του.