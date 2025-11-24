Αν αγαπάμε τα γεύματα κατάψυξης, το meal prepping ή είμαστε έξυπνοι αγοραστές, τότε η κατάψυξη είναι μάλλον πάντα φορτωμένη. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η κατάψυξη μας, το να ξέρουμε πώς να μένουμε οργανωμένοι και κυρίαρχοι του χώρου μας είναι απαραίτητο.

Σύμφωνα με άρθρο του inspiringsavings.com, ακολουθούν μερικοί απλοί τρόποι για να αυξήσουμε θεαματικά τον διαθέσιμο χώρο.

Βελτιώνουμε θεαματικά τον χώρο της κατάψυξης

Βγάζουμε τα προϊόντα από το κουτί

Αν έχουμε κατεψυγμένα προϊόντα σε χάρτινο κουτί, αυτά τα κουτιά καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο μέσα στην κατάψυξη.

Τα αφαιρούμε από το κουτί και τα καταψύχουμε όπως είναι. Συνήθως βρίσκονται ήδη σε σακουλάκι (διαφανές ή πλαστικό). Αν όχι, πετάμε το κουτί και τα βάζουμε εμείς σε σακούλακι κατάψυξης.

Το ίδιο ισχύει και για τα πλαστικά δοχεία.

Καταψύχουμε επίπεδα

Καταψύχοντας το φαγητό επίπεδα, κερδίζουμε τεράστιο χώρο.

Απλώς τοποθετούμε το φαγητό σε σακούλα κατάψυξης, αφαιρούμε όσο αέρα μπορούμε και το ξαπλώνουμε επίπεδα μέχρι να παγώσει.

Το επίπεδο φαγητό είναι στοιβαζόμενο φαγητό, και έτσι χωράει πολύ περισσότερο. Είναι η ιδανική λύση για όλα τα γεύματα που μπαίνουν κατευθείαν από κατάψυξη στην κατσαρόλα.



Μαγνητικά δοχεία που έχουμε φτιάξει μόνοι μας

Αν καταψύχουμε μικρές ποσότητες υλικών όπως ψιλοκομμένο κρεμμύδι ή φρέσκα μυρωδικά μπορούμε να φτιάξουμε μαγνητικά δοχεία.

Απλώς κολλάμε έναν μαγνήτη επάνω σε ένα δοχείο κατάψυξης και το τοποθετούμε στο επάνω μέρος ή στο εσωτερικό τοίχωμα της κατάψυξης.

Έτσι μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων και κερδίζουμε χώρο.



Χρησιμοποιούμε μεταλλικά κλιπ (Binder Clips)

Έχουμε μισοτελειωμένες σακούλες με λαχανικά, πατάτες, κοτομπουκιές, κ.λπ.;

Με binder clips μπορούμε όχι μόνο να τις κλείσουμε, αλλά και να τις κρεμάσουμε από τα ράφια της κατάψυξης.

Έτσι απελευθερώνεται χώρος και ταυτόχρονα μπορούμε να βλέπουμε τι έχουμε, χωρίς στοίβες και χάος.



Προσθέτουμε πλαστικά καλαθάκια στoν μεγάλο καταψύκτη μας

Ένα καλάθι για λαχανικά, ένα για κρέας, ένα για σούπες. Έτσι βρίσκουμε εύκολα ό,τι χρειαζόμαστε και φτάνουμε στα πάντα χωρίς ανασκαφή

Περισσότερες συμβουλές για την κατάψυξη

Ετικέτες πάντα

Γεμάτη κατάψυξη

Κρατάμε λίστα

Ερχονται γιορτές: Προετοιμάζουμε τον χώρο εκ των προτέρων

Σύμφωνα με άρθρο του goodhousekeeping.com , εν όψει Χριστουγέννων και οικογενειακών γευμάτων, η κατάψυξή μας φυσικά θα είναι καλά εφοδιασμένη εκ των προτέρων, καθώς και μετά, όταν θα έχουμε να κάνουμε με περισσεύματα. Ας προετοιμάσουμε έναν ειδικό χώρο πριν από τη μεγάλη μέρα, ώστε τα πράγματα να μην μπερδευτούν. Μπορεί ακόμη και να χρειαστεί να … εκκενώσουμε ένα ολόκληρο συρτάρι αν σκοπεύουμε να καταψύξουμε ένα κοτόπουλο ή ακόμα και μια γαλοπούλα.

Με πληροφορίες από: inspiringsavings , goodhousekeeping.com ,







