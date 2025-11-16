Αν έχεις την τύχη να διαθέτεις ένα μεγάλο ντουλάπι τροφίμων (και όχι απλώς ένα μικρό ντουλαπάκι δίπλα στο ψυγείο), ξέρεις πως είναι το ιδανικό σημείο για να αποθηκεύεις ζυμαρικά, κονσέρβες και υλικά για γλυκά σε τακτοποιημένες σειρές.

Όμως, δεν είναι όλα τα τρόφιμα κατάλληλα για θερμοκρασία δωματίου μερικά αλλοιώνονται πιο γρήγορα, χάνουν τη γεύση τους ή γίνονται ακόμη και επικίνδυνα.

Advertisement

Advertisement

Ζητήσαμε από σεφ και ειδικούς στη διατροφή να μας πουν ποια τρόφιμα δεν θα άφηναν ποτέ στο ντουλάπι και γιατί.

Από το ανοιγμένο μπουκάλι σησαμέλαιου μέχρι το βιολογικό φυστικοβούτυρο, ας δούμε ποια προϊόντα χρειάζονται δροσιά για να διατηρηθούν φρέσκα και νόστιμα για περισσότερο καιρό.

1. Σιρόπι σφενδάμου

Μπορεί να φαίνεται ότι διατηρείται για πάντα στο ντουλάπι, αλλά το φυσικό σιρόπι σφενδάμου είναι ευπαθές προϊόν.

«Μόλις ανοιχτεί, πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο, γιατί δεν περιέχει συντηρητικά και μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα σε θερμοκρασία δωματίου», εξηγεί η διατροφολόγος Λίντσεϊ Μαλόουν, λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Case Western Reserve University.

Η δημιουργός συνταγών Βερόνικα Τέγκεν συμφωνεί, προσθέτοντας ότι το αυθεντικό σιρόπι σφενδάμου (όχι το τεχνητό με σιρόπι καλαμποκιού και αρωματικές ύλες) διατηρεί τη γεύση του πολύ καλύτερα στο ψυγείο και μπορεί να κρατήσει έως και 2 χρόνια, εφόσον είναι καλά σφραγισμένο.

Advertisement

2. Μαρμελάδες και ζελέ

Αν και οι μαρμελάδες περιέχουν πολύ ζάχαρη, κάτι που θεωρητικά τις προστατεύει, δεν είναι τόσο σταθερές όσο φαίνονται.

«Οι μαρμελάδες, τα ζελέ και τα γλυκά του κουταλιού πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο μόλις ανοιχτούν, γιατί μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα», τονίζει η Τέγκεν.

Advertisement

Αν μάλιστα πρόκειται για σπιτική μαρμελάδα με λιγότερη ζάχαρη, μπορεί να χαλάσει πολύ πιο γρήγορα, ακόμη και εντός ψυγείου.

Η ειδικός προτείνει να μεταφέρουμε τις μαρμελάδες στην κατάψυξη εάν δεν πρόκειται να τις καταναλώσουμε μέσα σε έναν μήνα από το άνοιγμα.

3. Πατάτες και κρεμμύδια

Advertisement

Οι πατάτες και τα κρεμμύδια συχνά καταλήγουν δίπλα-δίπλα στο ντουλάπι, όμως η θερμοκρασία δωματίου τα κάνει να χαλάνε πιο γρήγορα.

«Οι πατάτες και τα κρεμμύδια χρειάζονται δροσερό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο, αλλά όχι το ψυγείο», εξηγεί η Μαλόουν.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 7°C) μετατρέπουν το άμυλο των πατατών σε σάκχαρα, αλλοιώνοντας τη γεύση και την υφή τους.

Advertisement

Αν το ντουλάπι σου δεν είναι σε θερμοκρασία 7–13°C, σκέψου να τα φυλάς σε:

Advertisement

Ένα δροσερό ντουλάπι στο υπόγειο,

Ένα καλά αεριζόμενο κιβώτιο σε σκιερή γωνία της κουζίνας, ή

Ένα ντουλάπι μακριά από ηλεκτρικές συσκευές.

Advertisement

Σε κάθε περίπτωση, μην τα αποθηκεύεις μαζί. Τα αέρια που εκλύουν τα κρεμμύδια επιταχύνουν τη σήψη των πατατών.

4. Ξηροί καρποί και σπόροι

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι πλούσιοι σε καλά λιπαρά, τα οποία όμως αλλοιώνονται εύκολα από τη ζέστη και το φως.

«Για να αποφύγουμε τη δυσάρεστη οσμή που δημιουργείται όταν χαλάνε, πρέπει να φυλάσσονται σε αεροστεγή δοχεία μέσα στο ψυγείο ή την κατάψυξη», εξηγεί η Λίντσεϊ Μαλόουν.

Τα φυσικά έλαια που περιέχουν οι ξηροί καρποί ευθύνονται για τη γρήγορη αλλοίωση, και η Βερόνικα Τέγκεν επισημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως τα καρύδια και τα πεκάν.

Μπορούμε να τα κρατήσουμε στο ντουλάπι για μερικούς μήνες, αλλά αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε σύντομα, «καλύτερα να τα βάλουμε στην κατάψυξη», προτείνει η ειδικός.

Το ίδιο ισχύει και για το φυστικοβούτυρο:

«Τα βούτυρα ξηρών καρπών πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο για να διατηρήσουν τη γεύση και να μη χαλάσουν, ειδικά αν δεν τα καταναλώνουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες», λέει η Τέγκεν.

Τα εμπορικά, επεξεργασμένα φυστικοβούτυρα με συντηρητικά μπορούν να μείνουν στο ντουλάπι, αλλά όχι τα βιολογικά ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

5. Καφές

Η αποθήκευση του καφέ διχάζει τους ειδικούς: Ντουλάπι ή κατάψυξη;

«Οι κόκκοι και ο αλεσμένος καφές πρέπει να φυλάσσονται σε αδιαφανές, αεροστεγές δοχείο μέσα σε δροσερό ντουλάπι», τονίζει η Μαλόουν, προειδοποιώντας να μην αποθηκεύουμε τον καφέ στην κατάψυξη, γιατί η συμπύκνωση μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση.

Η Τέγκεν, από την άλλη, θεωρεί πως ο καφές που χρησιμοποιείται καθημερινά είναι οκ να μένει στο ντουλάπι.

«Αν όμως έχετε αγοράσει επιπλέον ποσότητες ή κάποια ποικιλία που δεν χρησιμοποιείτε συχνά, φυλάξτε τη στην κατάψυξη για να διατηρηθεί η φρεσκάδα της», προτείνει.

Το μυστικό; Ένα καλά σφραγισμένο δοχείο για να μην απορροφήσει άλλες μυρωδιές από την κατάψυξη.

6. Μαγιά

Αν και τα περισσότερα υλικά για ψήσιμο μπορούν να μείνουν στο ντουλάπι, η μαγιά χρειάζεται περισσότερη φροντίδα.

«Ένα ανοιγμένο βαζάκι μαγιάς πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο ή την κατάψυξη, για να διατηρεί τη δύναμή του στο φούσκωμα των ζυμών», εξηγεί η Τέγκεν.

Αν δεις ότι το ζυμάρι σου δεν φουσκώνει όπως παλιά, είναι μάλλον ώρα να αντικαταστήσεις τη μαγιά.

7. Έλαια και μπαχαρικά

Το συρτάρι με τα μπαχαρικά είναι πολύ καλύτερο μέρος αποθήκευσης από το ντουλάπι που εκτίθεται στο φως και τη θερμότητα.

«Τα μπαχαρικά πρέπει να φυλάσσονται σε αεροστεγή δοχεία, σε κλειστό ντουλάπι μακριά από φως και τη θερμότητα της κουζίνας, για να διατηρούν το άρωμα και το χρώμα τους», λέει η Μαλόουν.

Το ίδιο ισχύει και για τα έλαια:

«Λάδια όπως ελαιόλαδο, σησαμέλαιο ή καρυδέλαιο πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό, σκοτεινό ντουλάπι», προσθέτει.

Η Τέγκεν τονίζει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα έλαια από σπόρους και ξηρούς καρπούς, γιατί χαλάνε γρήγορα και αποκτούν πικρή γεύση.

«Αν αγοράσατε ένα μπουκάλι μόνο για μια συνταγή και δεν το χρησιμοποιείτε συχνά, βάλτε το στο ψυγείο», συμβουλεύει. Αν πήξει, απλώς αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρήση.

Ακόμη κι αν το κρατήσετε στο ντουλάπι, καλό είναι να το καταναλώσετε μέσα σε 3 μήνες.

8. Σάλτσα σόγιας και σάλτσα στρειδιών

Οι αγαπημένες μας σάλτσες χρειάζονται δροσιά, όχι ράφι.

«Είναι καλύτερο να αποθηκεύουμε ένα ανοιγμένο μπουκάλι σάλτσας σόγιας στο ψυγείο, ώστε να διατηρηθεί η γεύση, η ποιότητα και το χρώμα της για περισσότερο καιρό», εξηγεί ο σεφ Άντριου Χάντερ, executive chef της Kikkoman.

Η σάλτσα σόγιας είναι ευαίσθητη στο φως και τη θερμοκρασία, όπως και το ελαιόλαδο ή το ξύδι, επομένως ένα δροσερό, σκοτεινό μέρος είναι ιδανικό για τη φύλαξή της όταν είναι κλειστή.

Σε θερμοκρασία δωματίου, η οξείδωση προκαλεί απώλεια φρεσκάδας και γεύσης πολύ πιο γρήγορα.

Το ίδιο ισχύει και για τη σάλτσα στρειδιών:

«Να τη φυλάσσετε στο ψυγείο μετά το άνοιγμα και να βεβαιώνεστε ότι το καπάκι είναι καλά σφραγισμένο», λέει ο Χάντερ.

Αν και όλες οι σάλτσες χάνουν σταδιακά την ποιότητά τους, η θερμοκρασία αποθήκευσης καθορίζει πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό.

Με πληροφορίες από realsimple.com