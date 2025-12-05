Υψηλά επίπεδα μιας τοξικής ουσίας «παντοτινά χημικής» έχουν βρεθεί σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη λόγω της «παρουσίας» της σε φυτοφάρμακα.

Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, το πιο μολυσμένο τρόφιμο είναι τα δημητριακά πρωινού, σύμφωνα με μελέτη του Pesticide Action Network Europe (PAN), με μέσες συγκεντρώσεις 100 φορές υψηλότερες από ό,τι στο νερό της βρύσης.

Η μελέτη βρήκε τριφθοροοξικό οξύ (TFA), μια χημική ουσία που παράγεται όταν τα φυτοφάρμακα που περιέχουν χημικές ουσίες Pfas διασπώνται στο έδαφος, σε δημητριακά πρωινού, δημοφιλή γλυκά, ζυμαρικά, κρουασάν, ψωμί ολικής αλέσεως και ψωμί από αλεύρι υψηλής επεξεργασίας.

Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), οι οποίες περιλαμβάνουν πάνω από 4 700 χημικές ουσίες, αποτελούν ομάδα ανθρωπογενών ουσιών που χρησιμοποιούνται ευρέως και συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές είναι γνωστές και ως «παντοτινά χημικά» καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικές όταν βρίσκονται στο περιβάλλον και στους οργανισμούς. Μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας όπως βλάβη στο ήπαρ, παθήσεις του θυρεοειδούς, παχυσαρκία, προβλήματα γονιμότητας και καρκίνο. (ΠΗΓΗ eea.europa.eu),

Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και προστίθενται στα καταναλωτικά προϊόντα από τη δεκαετία του 1950.

Το TFA είναι αναπαραγωγικά τοξικό, που σημαίνει ότι μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη αναπαραγωγική λειτουργία, τη γονιμότητα και την ανάπτυξη του εμβρύου. Έχει επίσης συνδεθεί με δυσμενείς επιδράσεις στον θυρεοειδή, το ήπαρ και τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η μελέτη ανέλυσε 65 συμβατικά προϊόντα δημητριακών που αγοράστηκαν σε 16 ευρωπαϊκές χώρες – η πρώτη μελέτη του είδους της σε επίπεδο ΕΕ. Η TFA ανιχνεύθηκε στο 81,5% των δειγμάτων (53 από τα 65 δείγματα) σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, με υψηλά επίπεδα μόλυνσης. Τα προϊόντα από σιτάρι είναι σημαντικά πιο μολυσμένα από άλλα προϊόντα με βάση τα δημητριακά.

Τα υψηλότερα επίπεδα βρέθηκαν στα ιρλανδικά δημητριακά πρωινού, ακολουθούμενα από το βελγικό ψωμί ολικής άλεσης, στη συνέχεια το γερμανικό ψωμί ολικής άλεσης και στη συνέχεια η γαλλική μπαγκέτα. Βρέθηκε σε ένα τεράστιο φάσμα προϊόντων, από μακαρόνια, μέχρι κουλουράκια με τυρί και ψωμί με τζίντζερ.

Η ελληνικής καταγωγής, Αγγελική Λυσιμάχου, επικεφαλής του τμήματος επιστήμης και πολιτικής της PAN Europe, δήλωσε: «΄Όλα τα δείγματα ήταν πάνω από το προκαθορισμένο ανώτατο όριο υπολειμμάτων. Δεν μπορούμε να εκθέτουμε τα παιδιά σε αναπαραγωγικά τοξικά χημικά. Αυτό απαιτεί άμεση δράση».

Σύμφωνα με την Pan Europe, η μόλυνση ανά την Ευρώπη διαμορφώνεται ως εξής:

310 µg/kg σε αλεύρι σίτου (που παράγεται στη Γερµανία)

210 µg/kg σε γαλλική µπαγκέτα

200 µg/kg σε ελβετικό Rauchbrot

180 µg/kg σε γαλλικό κρουασάν

130 µg/kg σε ολλανδικό µελοµακάρονο (pepernoten) – ένα δηµοφιλές κέρασµα για τα παιδιά την ηµέρα του Αγίου Νικολάου.

120 µg/kg σε ισπανικό ψωµί φρυγανιάς

120 µg/kg σε αλεύρι από το Λουξεµβούργο

74 µg/kg σε αυστριακή φρυγανιά

62 µg/kg σε πολωνικό ψωµί φρυγανιάς (ντίνκελ)

49 µg/kg σε βουλγαρικά µπισκότα

49 µg/kg σε αλεύρι καλαµποκιού από τη Ρουµανία

42 µg/kg σε τσεχικό κουλούρι παπαρουνόσπορου

31 µg/kg σε ουγγρικές χοντρές νιφάδες βρώµης

26 µg/kg σε ιταλικά σπαγγέτι (η κορυφή του παγόβουνου, μόνο ένα δείγμα που εξετάστηκε)

17 µg/kg σε ελληνικά παξιμάδια με ελαιόλαδο

Με πληροφορίες από: theguardian.com , pan-europe.info