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Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ιστορικές χριστουγεννιάτικες αγορές με χειροποίητα είδη, τοπικά εδέσματα και λαμπερό στολισμό, αναδεικνύοντας την πολιτισμική κληρονομιά κάθε περιοχής.

Στη Βιέννη και το Στρασβούργο κυριαρχεί η αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια και η μεσαιωνική γοητεία, ενώ η Πράγα και η Νυρεμβέργη προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία με παραδοσιακές αγορές σε ιστορικά κέντρα.

Παράλληλα, η Κοπεγχάγη εστιάζει στη σκανδιναβική θαλπωρή, προσφέροντας εορταστικές δραστηριότητες στους Κήπους Τίβολι και στο γραφικό λιμάνι Nyhavn.

Οι εορταστικές περίοδοι στις πόλεις αυτές εκτείνονται από τα μέσα Νοεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027.

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Υπάρχουν πόλεις που τα Χριστούγεννα μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από σελίδες παραμυθιού. Ιστορικές πλατείες γεμίζουν με ξύλινα σπιτάκια, χιλιάδες φωτάκια στολίζουν τις προσόψεις των κτιρίων, ενώ οι μυρωδιές από ζεστό κρασί, κανέλα και φρεσκοψημένα γλυκίσματα πλημμυρίζουν τους δρόμους.

Από τις επιβλητικές πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης μέχρι τη σκανδιναβική Κοπεγχάγη, η χριστουγεννιάτικη παράδοση αποκτά σε κάθε τόπο διαφορετικό χαρακτήρα. Σε άλλες κυριαρχεί η αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια, σε κάποιες η μεσαιωνική γοητεία και άλλοτε η ζεστασιά των μικρών, φωτισμένων καφέ.

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Πέντε πόλεις μάς προσκαλούν φέτος να ανακαλύψουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στην Ευρώπη.

Βιέννη: Χριστούγεννα με αυτοκρατορική λάμψη

Στη Βιέννη, τα Χριστούγεννα έχουν τη λάμψη μιας άλλης εποχής. Τα επιβλητικά ανάκτορα, οι κομψές λεωφόροι, τα ιστορικά καφέ και οι μελωδίες της κλασικής μουσικής δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που παραπέμπει στην αυτοκρατορική της ιστορία.

Η καρδιά των εορτασμών χτυπά στην πλατεία Rathausplatz, μπροστά από το νεογοτθικό Δημαρχείο. Εκεί στήνεται μία από τις διασημότερες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, με φωτισμένα περίπτερα, παραδοσιακά εδέσματα, χειροποίητα δώρα και ένα μεγάλο παγοδρόμιο.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από τα ανάκτορα Σενμπρούν, όπου η μεγαλοπρεπής αρχιτεκτονική προσφέρει ένα μοναδικό σκηνικό. Μια ακόμη αγορά λειτουργεί μπροστά από το ανάκτορο Μπελβεντέρε.

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Για μια αυθεντική βιεννέζικη εμπειρία, αξίζει να κάνουμε μια στάση σε κάποιο από τα ιστορικά καφέ της πόλης για ζεστή σοκολάτα και ένα κομμάτι από το εμβληματικό γλυκό της Βιέννης Sachertorte, προτού απολαύσουμε μια συναυλία κλασικής μουσικής.

Πότε: Η αγορά της Rathausplatz λειτουργεί ήδη από τις 13 Νοεμβρίου και έως τις 26 Δεκεμβρίου 2026, ενώ του Σενμπρούν παραμένει ανοιχτή έως τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Στρασβούργο: Εκεί όπου τα Χριστούγεννα γίνονται παραμύθι

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Το Στρασβούργο, στην καρδιά της Αλσατίας, δεν αποκαλείται τυχαία «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων». Με τα χαρακτηριστικά παραδοσιακά σπίτια της Αλσατίας, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τους περίτεχνους στολισμούς, το Στρασβούργο αποκτά τα Χριστούγεννα μια ξεχωριστή, σχεδόν μαγική ατμόσφαιρα.

Η χριστουγεννιάτικη παράδοσή του έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Η περίφημη αγορά Christkindelsmärik, που χρονολογείται από το 1570, θεωρείται η παλαιότερη της Γαλλίας και μία από τις παλαιότερες της Ευρώπης. Σήμερα, οι εορταστικές εκδηλώσεις απλώνονται σε οκτώ αγορές του ιστορικού κέντρου, με χειροποίητα αντικείμενα, τοπικά προϊόντα και αλσατικές λιχουδιές.

Η ιδιαίτερη γοητεία της πόλης οφείλεται και στη συνύπαρξη γαλλικών και γερμανικών πολιτισμικών επιρροών, που αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική, στη γαστρονομία και στις τοπικές παραδόσεις.

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Στην Place Kléber υψώνεται το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ η συνοικία Petite France, με τα παραδοσιακά σπίτια και τα κανάλια της, προσφέρει ένα από τα ομορφότερα σκηνικά για χειμωνιάτικο περίπατο.

Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στον επιβλητικό γοτθικό καθεδρικό ναό της πόλης, με την περίτεχνη πρόσοψη από ροζ ψαμμίτη.

Και φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα bredele και το αρωματικό pain d’épices, με μέλι και μπαχαρικά.

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Πότε: Οι χριστουγεννιάτικες αγορές του Στρασβούργου λειτουργούν από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου 2026.

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Πράγα: Μεσαιωνική μαγεία κάτω από τα χριστουγεννιάτικα φώτα

Στην Πράγα, οι γοτθικοί πύργοι, οι παλιές εκκλησίες και τα πλακόστρωτα σοκάκια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη γοητεία όταν φωτίζονται για τα Χριστούγεννα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Πλατεία της Παλιάς Πόλης, όπου στήνεται μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη αγορά. Ένα μεγάλο στολισμένο έλατο δεσπόζει ανάμεσα στα ιστορικά κτίρια, ενώ τα ξύλινα περίπτερα προσφέρουν γυάλινα στολίδια, κεραμικά, χειροτεχνήματα και παραδοσιακές τσέχικες λιχουδιές.

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Από την πλατεία μπορούμε να κατευθυνθούμε προς τη Γέφυρα του Καρόλου, με τα περίφημα αγάλματά της και τη θέα στον ποταμό Μολδάβα. Τις χειμωνιάτικες βραδιές, όταν τα φώτα αντανακλώνται στο νερό, η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα ρομαντική.

Η γιορτινή βόλτα μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα ποτήρι ζεστό κρασί και παραδοσιακά γλυκίσματα, με φόντο τους πύργους της Παλιάς Πόλης.

Πότε: Οι μεγάλες αγορές στην Πλατεία της Παλιάς Πόλης και στην Πλατεία Βεντσεσλάου λειτουργούν από τις 28 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027.

Νυρεμβέργη: Η γοητεία της αυθεντικής γερμανικής χριστουγεννιάτικης αγοράς

Αν υπάρχει μια πόλη που συνδέεται με την παράδοση των γερμανικών χριστουγεννιάτικων αγορών, αυτή είναι η Νυρεμβέργη.

Η περίφημη Christkindlesmarkt απλώνεται στην κεντρική πλατεία Hauptmarkt, μέσα στο ιστορικό κέντρο, με φόντο τα μεσαιωνικά κτίρια και την επιβλητική εκκλησία Frauenkirche.

Η αγορά είναι γνωστή για τα ξύλινα περίπτερά της, τις παραδοσιακές χειροτεχνίες και τα χαρακτηριστικά στολίδια. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα διάσημα Lebkuchen, τα αρωματισμένα με μπαχαρικά γλυκίσματα, γαστρονομικό σύμβολο της πόλης.

Μια βόλτα στα στενά του ιστορικού κέντρου, με μια στάση για ζεστό κρασί και για να δοκιμάσουμε τα περίφημα Nürnberger Rostbratwürste, τα μικρά παραδοσιακά λουκάνικα της Νυρεμβέργης, ολοκληρώνει τη γιορτινή εμπειρία.

Η έναρξη της αγοράς συνοδεύεται παραδοσιακά από την εμφάνιση του Christkind, της αγγελικής μορφής που συνδέεται με τα γερμανικά χριστουγεννιάτικα έθιμα.

Πότε: Η Christkindlesmarkt λειτουργεί από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου 2026. Η επίσημη τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου, στις 17.30.

Κοπεγχάγη: Η σκανδιναβική θαλπωρή των Χριστουγέννων

Η Κοπεγχάγη προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή της χριστουγεννιάτικης μαγείας, όπου κυριαρχεί το δανέζικο hygge: η αίσθηση της θαλπωρής, της χαλάρωσης και της απόλαυσης των μικρών καθημερινών στιγμών.

Το επίκεντρο των εορτασμών είναι οι ιστορικοί Κήποι Τίβολι, που μεταμορφώνονται σε ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Χιλιάδες φωτάκια, στολισμένα έλατα, γιορτινά περίπτερα, παιχνίδια και μουσικές εκδηλώσεις δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που γοητεύει μικρούς και μεγάλους.

Φέτος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εορταστικές φωταγωγήσεις, την παραδοσιακή πομπή της Αγίας Λουκίας στις 13 Δεκεμβρίου και παραστάσεις του μπαλέτου «Ο Καρυοθραύστης».

Ένα ακόμη από τα ομορφότερα σημεία της πόλης είναι το Nyhavn, το γραφικό λιμάνι με τις πολύχρωμες προσόψεις των ιστορικών σπιτιών. Τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια αντανακλώνται στο νερό, ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν ζεστό gløgg, το δανέζικο αρωματισμένο κρασί, και æbleskiver, μικρά αφράτα στρογγυλά γλυκίσματα.

Και ίσως αυτό να είναι το μυστικό των δανέζικων Χριστουγέννων: όχι μόνο ο εντυπωσιακός στολισμός, αλλά και η χαρά να μοιραζόμαστε απλές στιγμές σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον.

Πότε: Η χριστουγεννιάτικη περίοδος στους Κήπους Τίβολι διαρκεί από τις 13 Νοεμβρίου 2026 έως τις 3 Ιανουαρίου 2027.

Με πληροφορίες από Vienna Tourist Board, noel.strasbourg.eu, Prague City Tourism, Nuremberg Christkindlesmarkt, Tivoli Gardens, Travel and Leisure