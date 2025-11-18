Ο καλός νυχτερινός ύπνος δεν είναι «πολυτέλεια». Όσο κοιμόμαστε, ο οργανισμός δουλεύει υπερωρίες: επιδιορθώνει ιστούς, υποστηρίζει το καρδιαγγειακό και το ανοσοποιητικό, ρυθμίζει τον μεταβολισμό και «τακτοποιεί» αναμνήσεις και πληροφορίες της ημέρας. Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου, παρ’ όλα αυτά σχεδόν 4 στους 10 ενήλικες στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν τις πιάνουν (2013–2022, CDC). Η στέρηση ύπνου συνδέεται με περισσότερους τραυματισμούς, σωματικά και ψυχικά προβλήματα, χαμηλότερη παραγωγικότητα και αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου (NIH).

Η καλή είδηση; Η τακτική άσκηση βελτιώνει τον ύπνο και ο ποιοτικός ύπνος κάνει την άσκηση ευκολότερη και πιο απολαυστική.

Πώς η άσκηση βοηθά τον ύπνο

Ρύθμιση ορμονών: Η φυσική δραστηριότητα ενισχύει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που συγχρονίζει τον κιρκαδικό ρυθμό.

Μείωση στρες και καλύτερη διάθεση: Λιγότερη ένταση και άγχος μεταφράζονται σε λιγότερο «στριφογύρισμα» στο κρεβάτι.

Θερμοκρασία σώματος: Η άσκηση ανεβάζει τη θερμοκρασία προσωρινά και καθώς αυτή πέφτει μετά, διευκολύνεται η έναρξη και το βάθος του ύπνου.

Η άσκηση ανεβάζει τη θερμοκρασία προσωρινά και καθώς αυτή πέφτει μετά, διευκολύνεται η έναρξη και το βάθος του ύπνου. Διαταραχές ύπνου: Η συστηματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην αϋπνία και να μειώσει συμπτώματα υπνικής άπνοιας μέσω ελέγχου βάρους. Μπορεί επίσης να ανακουφίσει το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, αν και σε ορισμένους το επιδεινώνει. (Αν υποψιάζεστε υπνική άπνοια, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό: η κατάσταση είναι σοβαρή).





Το σωστό timing μετράει

Η πτώση της θερμοκρασίας του πυρήνα σηματοδοτεί στον εγκέφαλο «ώρα για ύπνο». Γι’ αυτό:

Πρωί/απόγευμα: Είναι ιδανικά, το σώμα έχει χρόνο να «κρυώσει» πριν την κατάκλιση.

Βράδυ: Αν προπονείστε αργά, αφήστε 60–90 λεπτά ανάμεσα στο τέλος της άσκησης και το κρεβάτι ώστε να πέσει η θερμοκρασία. Αν δεν προλαβαίνετε, προτιμήστε ήπια μορφή, όπως γιόγκα ή tai chi, που χαλαρώνουν χωρίς να σας «ανεβάζουν».

Πώς ο καλός ύπνος απογειώνει τις προπονήσεις

Ο επαρκής, ποιοτικός ύπνος:

Αυξάνει αντοχή και δύναμη, οπότε η προσπάθεια «βγαίνει» πιο εύκολα.

Βελτιώνει κίνητρο και διάθεση, κάνοντας πιο πιθανό να φορέσετε τα παπούτσια και να βγείτε για τρέξιμο.

Συγχρονίζει τον ρυθμό σας με το φως της μέρας: Η φυσική έκθεση στο φως (π.χ. άσκηση έξω) «ρυθμίζει» το βιολογικό ρολόι και βοηθά να νυστάξετε την κατάλληλη ώρα.



Προσωπικές διαφοροποιήσεις

Κάποιοι κοιμούνται μια χαρά ακόμη κι αν γυμναστούν αργά ή πιουν καφέ, άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι. Επιπλέον, οι νεότεροι φαίνεται συχνά να κερδίζουν περισσότερα οφέλη στον ύπνο από την άσκηση σε σχέση με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι συχνότερα αντιμετωπίζουν θέματα ύπνου.

Τι να κρατήσετε

Στοχεύστε ≥7 ώρες ύπνου.

Κάντε τακτική άσκηση, ιδανικά νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Αν αθλείστε βράδυ, δώστε 1–1,5 ώρα μέχρι την κατάκλιση ή επιλέξτε ήπια προπόνηση.

Προτιμήστε εξωτερικό χώρο όταν μπορείτε για έξτρα «δόση» φυσικού φωτός.

όταν μπορείτε για έξτρα «δόση» φυσικού φωτός. Για συμπτώματα όπως έντονο ροχαλητό/άπνοιες, ζητήστε ιατρική εκτίμηση.

Η σχέση άσκησης–ύπνου είναι αμφίδρομη: κινείστε καλύτερα όταν κοιμάστε καλά και κοιμάστε καλύτερα όταν κινείστε συστηματικά.

ΠΗΓΗ: CNN