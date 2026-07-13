Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα συμπτώματα κόπωσης, πονοκεφάλου και κακής διάθεσης συχνά επιμένουν για ημέρες μετά τον καύσωνα, καθώς ο οργανισμός δυσκολεύεται να επανέλθει στην ισορροπία του.

Η αφυδάτωση, η απώλεια ηλεκτρολυτών και ο κακός ύπνος κατά τη διάρκεια της ζέστης προκαλούν μια πραγματική φυσιολογική επιβάρυνση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η καρδιά καταπονείται ιδιαίτερα λόγω της έντονης προσπάθειας αποβολής θερμότητας, γεγονός που αυξάνει το καρδιαγγειακό φορτίο ειδικά σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Οι συχνοί διαδοχικοί καύσωνες περιορίζουν τον διαθέσιμο χρόνο ανάκαμψης, οδηγώντας σε συσσωρευμένη κόπωση που επηρεάζει τη συγκέντρωση και τη σωματική απόδοση.

Για την αποκατάσταση του οργανισμού, οι ειδικοί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, ποιοτικό ύπνο και περιορισμό της έντονης σωματικής άσκησης κατά τις θερμές περιόδους.

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Κάθε φορά που ο υδράργυρος επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μετά από έναν έντονο καύσωνα, πολλοί από εμάς περιμένουμε ότι θα αισθανθούμε αμέσως καλύτερα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η κόπωση, η δυσκολία στη συγκέντρωση, οιπονοκέφαλοι, η κακή διάθεση και οι διαταραχές στον ύπνο μπορεί να επιμένουν ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την πτώση της θερμοκρασίας.

Με αφορμή δημοσίευμα του Independent, αναζητήσαμε τι λέει η επιστήμη για το λεγόμενο “heatwave hangover“, δηλαδή το «μεθύσι» που αφήνει πίσω του ένας καύσωνας, και διαπιστώσαμε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια υποκειμενική αίσθηση αλλά για μια πραγματική φυσιολογική επιβάρυνση του οργανισμού.

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Ο οργανισμός μας συνεχίζει να δουλεύει υπερωρίες

Το σώμα μας προσπαθεί διαρκώς να διατηρεί τη θερμοκρασία του γύρω στους 37°C. Όταν όμως επικρατεί έντονη ζέστη, ενεργοποιεί μια σειρά από μηχανισμούς για να αποβάλει θερμότητα, όπως η εφίδρωση και η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Όπως αναφέρει o Independent ακόμη κι όταν ο καύσωνας υποχωρήσει, ο οργανισμός δεν επανέρχεται αμέσως στην ισορροπία του. Η αφυδάτωση, η απώλεια ηλεκτρολυτών και οι συνεχόμενες νύχτες με κακό ύπνο χρειάζονται χρόνο για να αποκατασταθούν.

Γιατί νιώθουμε πιο κουρασμένοι και «θολωμένοι»

Η αφυδάτωση δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική μας απόδοση. Σύμφωνα με το Harvard T.H. Chan School of Public Health έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και ήπια έλλειψη υγρών μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση, να επιβραδύνει τον χρόνο αντίδρασης και να αυξήσει την αίσθηση της κόπωσης. Παράλληλα, οι συνεχόμενες ζεστές νύχτες περιορίζουν τον βαθύ ύπνο, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται ένα προσωρινό «χρέος ύπνου» που δεν αναπληρώνεται μέσα σε ένα μόνο βράδυ.

Η καρδιά επιβαρύνεται περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η καρδιά αναγκάζεται να δουλεύει πιο έντονα ώστε να μεταφέρει περισσότερο αίμα προς το δέρμα και να αποβληθεί θερμότητα. Όπως σημειώνει το Penn LDI – Climate Change and Cardiovascular Mortality αυτό αυξάνει το καρδιαγγειακό φορτίο, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε την περίοδο αποκατάστασης μετά από παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι διαδοχικοί καύσωνες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όσο οι περίοδοι ακραίας ζέστης γίνονται συχνότερες, τόσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα που έχει ο οργανισμός μας για να ανακάμψει. Το Penn State University – Heatwave Q&A σημειώνει ότι αυτό σημαίνει ότι η συσσωρευμένη κόπωση μπορεί να είναι μεγαλύτερη, ειδικά για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τις εγκύους και όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να επανέλθει, οι ειδικοί συνιστούν να πίνουμε αρκετό νερό ακόμη και αν δεν διψάμε, να περιορίζουμε το αλκοόλ, να αποφεύγουμε την έντονη άσκηση τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και να δίνουμε προτεραιότητα σε έναν ποιοτικό βραδινό ύπνο.

Αν η έντονη κόπωση, η ζάλη ή οι πονοκέφαλοι επιμένουν για περισσότερο από μία ή δύο εβδομάδες, είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε γιατρό ώστε να αποκλειστεί κάποιο άλλο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

Με πληροφορίες από Independent, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Penn LDI – Climate Change and Cardiovascular Mortality, Penn State University – Heatwave Q&A