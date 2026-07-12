Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ισπανός γιατρός δρ Φελίσες προτείνει τη βύθιση των καρπών σε κρύο νερό για τριάντα δευτερόλεπτα πριν από τον ύπνο για άμεση ανακούφιση.

Η χρήση βρεγμένων καλτσών τοποθετημένων μόνο γύρω από τους αστραγάλους προσφέρει μια αίσθηση δροσιάς χωρίς να παγιδεύει τη θερμότητα στο σώμα.

Η αιγυπτιακή μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση ενός ελαφρώς βρεγμένου βαμβακερού σεντονιού, το οποίο απορροφά τη θερμότητα κατά την εξάτμιση του νερού.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν τη διατήρηση της ενυδάτωσης και την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ ή καφεΐνης για την καλύτερη προστασία κατά τον καύσωνα.

Οι ανεμιστήρες ενδέχεται να επιβαρύνουν τον οργανισμό σε εσωτερικές θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 32 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με προειδοποιήσεις ειδικών φορέων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τις ημέρες του καύσωνα, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζέστη της ημέρας. Είναι κυρίως η νύχτα. Το σώμα δυσκολεύεται να ρίξει θερμοκρασία, ο ύπνος διακόπτεται και το κλιματιστικό, είτε για οικονομικούς λόγους είτε επειδή ενοχλεί αρκετούς ανθρώπους, δεν είναι πάντα η λύση. Παρουσιάζουμε ένα βίντεο από Ισπανό γιατρό, τον δρ Φελίσες, ο οποίος προτείνει τρεις απλές μεθόδους για πιο δροσερό ύπνο χωρίς air condition.

Το πρώτο κόλπο: κρύο νερό στους καρπούς

Advertisement

Advertisement

Η πιο γρήγορη λύση είναι και η πιο απλή: λίγο πριν πέσουμε για ύπνο, βυθίζουμε τους καρπούς μας σε κρύο νερό για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Από εκεί περνούν επιφανειακά αγγεία και η ψύξη μπορεί να δώσει στο σώμα μια αίσθηση άμεσης ανακούφισης, έστω και για λίγα λεπτά. Δεν πρόκειται για «μαγικό» τέχνασμα, αλλά για μικρή βοήθεια ώστε να χαλαρώσει το σώμα και να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκοιμηθεί πιο εύκολα.

Οι παγωμένες κάλτσες, αλλά όχι όπως νομίζουμε

Η δεύτερη πρόταση είναι οι κάλτσες που έχουν βραχεί και έχουν μπει προηγουμένως στην κατάψυξη. Όμως εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: δεν τις φοράμε κανονικά σε όλο το πόδι, γιατί τότε μπορεί να παγιδεύσουν τη θερμότητα και να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ιδέα είναι να ακουμπήσουν γύρω από τους αστραγάλους, δίνοντας μια αίσθηση δροσιάς χωρίς να «κλείνουν» το πόδι μέσα σε υγρασία και ζέστη.

Η «αιγυπτιακή μέθοδος»

Η πιο ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η λεγόμενη «αιγυπτιακή μέθοδος». Η λογική της είναι παλιά: βρέχουμε ελαφρά ένα σεντόνι με δροσερό νερό και το χρησιμοποιούμε για να κοιμηθούμε. Καθώς το νερό εξατμίζεται, απορροφά θερμότητα και δημιουργεί μια φυσική αίσθηση δροσιάς. Το iefimerida σημειώνει ότι η πρακτική παραπέμπει στην αρχαία Αίγυπτο, όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν βρεγμένα υφάσματα για να αντέξουν τις ζεστές νύχτες της ερήμου.

Προσοχή: δροσερό, όχι μουσκεμένο

Advertisement

Η μέθοδος θέλει μέτρο. Το σεντόνι δεν πρέπει να στάζει ούτε να μουσκέψει στρώμα, μαξιλάρια ή ηλεκτρικές συσκευές γύρω από το κρεβάτι. Ιδανικά χρησιμοποιούμε ελαφρύ βαμβακερό σεντόνι, ανοίγουμε παράθυρο μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική και κρατάμε κουρτίνες ή παντζούρια κλειστά την ημέρα, ειδικά στα δωμάτια που τα χτυπά ο ήλιος. Παρόμοιες οδηγίες δίνουν και οι βρετανικές υγειονομικές αρχές για την προστασία από τη ζέστη.

Και πάνω απ’ όλα: νερό και ψυχραιμία

Καμία μέθοδος δεν υποκαθιστά την προσοχή στον καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει καλή ενυδάτωση, αποφυγή υπερβολικής καφεΐνης και αλκοόλ, ελαφριά ρούχα και προστασία από τη ζέστη. Το CDC προειδοποιεί επίσης ότι οι ανεμιστήρες δεν είναι πάντα ασφαλής λύση σε πολύ υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες, καθώς πάνω από περίπου 32 βαθμούς Κελσίου μπορεί να επιβαρύνουν το σώμα αντί να το δροσίζουν.

Advertisement

Η «αιγυπτιακή μέθοδος» δεν είναι θαύμα. Είναι όμως μια φτηνή, παλιά και έξυπνη λύση για τις νύχτες που το σπίτι κρατάει τη ζέστη και ο ύπνος γίνεται μάχη.