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Το μακιγιάζ προσώπου δείχνει πιο σύγχρονο όταν αφήνει την επιδερμίδα να πρωταγωνιστεί. Φωτεινή βάση, ξεκούραστο βλέμμα και απαλές σκιάσεις δημιουργούν ένα αποτέλεσμα προσεγμένο, χωρίς να μοιάζει υπερβολικά «δουλεμένο». Το μυστικό βρίσκεται στις λεπτές στρώσεις και τις υφές που αναμειγνύονται εύκολα.

Με τρία essentials από τη σειρά Lifter της Maybelline New York, το μακιγιάζ στο σπίτι γίνεται μια εύκολη beauty routine που προσαρμόζεις στη διάθεσή σου.

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Η σωστή προετοιμασία δίνει το προβάδισμα

Πριν περάσεις στο χρώμα, καθάρισε και ενυδάτωσε το πρόσωπό σου. Άφησε την κρέμα να απορροφηθεί και, για τις πρωινές εμφανίσεις, ολοκλήρωσε την περιποίηση με αντηλιακό. Μια καλά προετοιμασμένη επιδερμίδα σε βοηθά να απλώσεις τη βάση πιο ομοιόμορφα.

Διάλεξε την απόχρωση του κάθε προϊόντος, δοκιμάζοντάς τη κοντά στη γνάθο και έλεγξέ τη σε φυσικό φως. Στόχος είναι το χρώμα να εναρμονίζεται με τον λαιμό σου, δημιουργώντας διακριτικές μεταβάσεις. Κράτησε επίσης τα εργαλεία σου καθαρά, ώστε να δουλεύεις κάθε καλλυντικό με ακρίβεια.

Foundation: Φυσικό glow από την πρώτη στρώση

Η ομοιόμορφη κάλυψη είναι η αφετηρία για ένα φρέσκο look. Το Lifter Plump & Glow Foundation συνδυάζει κάλυψη, ενυδάτωση και λάμψη, χαρίζοντας υγιή και γεμάτη όψη. Η ανάλαφρη σύνθεσή του απλώνεται ομοιόμορφα και αφήνει φυσικό glow χωρίς να βαραίνει.

Ανακίνησε πριν από τη χρήση και άπλωσε μικρή ποσότητα από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω. Δούλεψε το foundation με δάχτυλα, πινέλο ή σφουγγαράκι, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής που σε βολεύει. Αν χρειάζεσαι περισσότερη κάλυψη, πρόσθεσε λίγο foundation τοπικά. Έτσι, εξισορροπείς τον τόνο χωρίς να καλύπτεις τη φυσική υφή της επιδερμίδας σου.

Κονσίλερ: Φωτεινό βλέμμα με στοχευμένες κινήσεις

Μετά τη βάση, δώσε προσοχή στα σημεία που χρειάζονται επιπλέον φως. Το κονσίλερ σε βοηθά να καλύψεις τις σκιές κάτω από τα μάτια και να δημιουργήσεις πιο ξεκούραστη όψη.

Το Lifter Serum Concealer προσφέρει πλήρη κάλυψη, φωτεινότητα και περιποίηση με φυσικό αποτέλεσμα. Χαρίζει πιο ξεκούραστη και φωτεινή όψη και προσφέρει αποτέλεσμα τόσο φυσικό, που μοιάζει σαν να μη φοράς τίποτα.

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Τοποθέτησε λίγο κονσίλερ εκεί όπου παρατηρείς σκιά και σβήσε το απαλά με ταμποναριστές κινήσεις. Έτσι, ενσωματώνεται ομοιόμορφα στη βάση και φωτίζει το βλέμμα χωρίς περιττή υπερβολή. Στο μακιγιάζ στο σπίτι, ξεκίνα με ελάχιστη ποσότητα και πρόσθεσε περισσότερη μόνο αν χρειάζεται.

Contour stick: Διάσταση που ακολουθεί τα χαρακτηριστικά σου

Οι απαλές σκιάσεις δίνουν ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα. Ένα contour stick σου επιτρέπει να τονίσεις επιλεκτικά το περίγραμμα, διατηρώντας τις γραμμές μαλακές. Το Lifter Stix Contouring & Highlighting είναι ένα πολυχρηστικό στικ που φωτίζει και δημιουργεί γωνίες και σκιάσεις με ένα μόνο απλό πέρασμα! Είναι ιδανικό για φυσικά κοψίματα, σμίλευση και σχηματισμό προσώπου.

Επίλεξε contour stick σε βαθύτερο τόνο και σχημάτισε μικρές γραμμές κάτω από τα ζυγωματικά και κοντά στη γραμμή των μαλλιών. Σβήσε απαλά προς τα πάνω. Για πιο διακριτική εφαρμογή, χρησιμοποίησε πρώτα το πινέλο και χτίσε σταδιακά την ένταση.

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Ολοκλήρωσε το μακιγιάζ στο σπίτι με λίγο χρώμα στα μάγουλα και τα χείλη. Με τα συγκεκριμένα essentials της Maybelline New York, μπορείς να συνδυάσεις φωτεινότητα, κάλυψη και διάσταση σε ένα look που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά σου. Γιατί η πιο όμορφη εκδοχή του μακιγιάζ είναι εκείνη που τη νιώθεις δική σου!

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