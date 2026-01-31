Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε φαγκρί με μανιτάρια, ντομάτα και θυμάρι στη λαδόκολλα.

Θα προσθέσουμε σκελίδες σκόρδου λιωμένες, ώριμες ντομάτες τριμμένες, μεγάλα φύλλα φρέσκου δυόσμου και λευκό κρασί. Συνοδεύουμε με ρύζι πιλάφι, πατάτες βραστές ή τηγανητές.

Για γλυκό σαρλότ μήλου ατομικές με σάλτσα καρδάμωμου. «Ένα παραδοσιακό αγγλικό επιδόρπιο με απαλό πουρέ μήλου και μια τραγανή, βουτυρωμένη στρώση ψωμιού, περιχυμένο με μυρωδάτη σάλτσα καρδάμωμου».

Καλή όρεξη.

Φαγκρί με μανιτάρια, ντομάτα και θυμάρι στη λαδόκολλα

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 35′

Υλικά

6 φέτες φαγκρί (συνολικού βάρους 1.500 – 1.800 γρ.), αλατοπιπερωμένες

250 γρ. λευκά μανιτάρια, καθαρισμένα και κομμένα σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες

6 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. θυμάρι ξερό, τριμμένο

2 μέτριες ώριμες ντομάτες, τριμμένες

6 μεγάλα φύλλα φρέσκου δυόσμου

6 κ.σ. κρασί λευκό

αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι (κατά προτίμηση αντικολλητικό) ή σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα μανιτάρια με το θυμάρι, ανακατεύοντας διαρκώς, για περίπου 8′-10′ ή μέχρι να πιουν τα υγρά τους.

Tότε προσθέτουμε τις ντομάτες και το σκόρδο, αλατοπιπερώνουμε, μετριάζουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για άλλα 7′-8′ ή μέχρι η σάλτσα να δέσει κάπως.

Σε ένα άλλο σκεύος ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τις φέτες του ψαριού για 1′ από κάθε πλευρά.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C.

Βάζουμε κάθε φέτα ψαριού σε ένα κομμάτι λαδόχαρτο, βάζουμε από πάνω 1 φύλλο δυόσμου, μοιράζουμε σε κάθε φέτα τη σάλτσα με τα μανιτάρια και περιχύνουμε με 1 κουταλιά κρασί. Κλείνουμε τις φέτες μέσα στο λαδόχαρτο διπλώνοντάς τες σε πακετάκι.

Βάζουμε τα πακέτα σε ένα ταψί και τα ψήνουμε για περίπου 15′.

Ανοίγουμε τα πακέτα και είτε μεταφέρουμε στα πιάτα το ψάρι με τη σάλτσα του είτε τα βάζουμε όπως είναι στα πιάτα. Πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε.

συνοδεύουμε με:

Ρύζι πιλάφι ή πατάτες βραστές ή τηγανητές.

Tip

Το ίδιο φαγητό μπορούμε να φτιαξουμε χρησιμοποιώντας και φέτες από άλλα ψάρια της αρεσκείας μας.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #26», σε συνταγή Ντίνου Κιούση.

Σαρλότ μήλου ατομικές με σάλτσα καρδάμωμου

iStock

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 1 ώρα και 30′

Ψήσιμο: 25′

Υλικά

800 γρ. μήλα της αρεσκείας μας, καθαρισμένα, σε κυβάκια

25 ml χυμός λεμονιού

50 γρ. ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

1 ξυλάκι κανέλας

1 καρφάκι γαρίφαλο

175 γρ. βούτυρο αγελαδινό

1 μεγάλη συσκευασία ψωμί του τοστ χωρίς κόρα

1 αυγό, χωριστά ο κρόκος από το ασπράδι

για την σάλτσα καρδάμωμου

250 ml κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)

50 γρ. ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

½ κ.σ. ολόκληρους σπόρους καρδάμωμου

2 κρόκους

Εκτέλεση

Σε ευρύχωρη κατσαρόλα βάζουμε τα μήλα και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο και 60 γρ. από το βούτυρο. Σιγοβράζουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 40′, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι τα μήλα να λιώσουν και τα υγρά τους να εξατμιστούν. Προσέχουμε να μην αρπάξουν. Αν χρειαστεί, απομακρύνουμε νωρίτερα από τη φωτια ή τη χαμηλώνουμε κι άλλο.

Αποσύρουμε και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει αρκετά.

Παράλληλα, σε ένα κατσαρολάκι λιώνουμε σε χαμηλή φωτιά το υπόλοιπο βούτυρο μέχρι να αρχίσει να αφρίζει. Συνεχίζουμε μέχρι το υπόλευκο, στερεό μέρος του βουτύρου να κάτσει στον πυθμένα και στην επιφάνεια να μείνει ένα διάφανο, καθαρό υγρό που δεν ανακινείται.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και με ένα κουτάλι αφαιρούμε προσεκτικά το διαφανές μέρος, το οποίο βάζουμε σε ένα μπολ.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C (με αέρα).

Παίρνουμε μία φέτα ψωμιού ψωμιού και με στρογγυλό κουπάτ ή με το στόμιο ενός ποτηριού κόβουμε έναν δίσκο με διάμετρο όση και ο πυθμένας από ένα ατομικό πυρίμαχο φορμάκι για σουφλέ ή φορμάκι για κρεμ καραμελέ ή άλλο πυρίμαχο μπολάκι. (Εμείς χρησιμοποιήσαμε φορμάκια διαμέτρου 10 εκ. στο φαρδύ τους τμήμα, ύψους 6 εκ. και χωρητικότητας 200 ml – αν τα δικά μας είναι μικρότερα, θα φτιάξετε περισσότερα).

Βουτάμε τη μία πλευρά του δίσκου ψωμιού στο βούτυρο και την ακουμπάμε στον πάτο της φόρμας, με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα κάτω.

Παίρνουμε άλλες 3-4 φέτες ψωμιού και κόβουμε την καθεμία σε 3 λωρίδες ίσου πάχους. Τις βουτάμε και αυτές μία μία στο βούτυρο και τις στερεώνουμε όρθιες στα τοιχώματα της φόρμας, γύρω από τον δίσκο ψωμιού. Φροντίζουμε η κάθε φέτα να μισοκαλύπτει την άλλη, ώστε να μη μένουν κενά.

Σε ένα μπολ χτυπάμε το ασπράδι με πιρούνι ελαφρώς. Με ένα πινέλο αλείφουμε τα σημεία όπου ενώνονται οι λωρίδες ψωμιού, για να κολλήσουν καλά.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με τα άλλα φορμάκια.

Από το μείγμα μήλων αφαιρούμε την κανέλα και το γαρίφαλο. Προσθέτουμε τον κρόκο και ανακατεύουμε καλά. Μοιράζουμε το μείγμα στις φόρμες.

Παίρνουμε κι άλλες φέτες ψωμιού, όσες και τα φορμάκια μας, και κόβουμε δίσκους με διάμετρο όση και το χείλος της φόρμας μας. Τους βουτυρώνουμε και σκεπάζουμε το μείγμα μήλων, με τη βουτυρωμένη πλευρά κάθε φέτας προς τα πάνω.

Αν οι κάθετες λωρίδες που έχουμε τακτοποιήσει στα τοιχώματα της φόρμας εξέχουν από την επιφάνεια, τις λυγίζουμε προς τα μέσα και με το χτυπημένο ασπράδι τις κολλάμε πάνω στην επιφάνεια του ψωμιού που καλύπτει τη γέμιση. Έτσι σφραγίζουμε πλήρως τη γέμιση.

Σκεπάζουμε σφιχτά κάθε φορμάκι με αλουμινόχαρτο. Παίρνουμε βαθιά πιατάκια λίγο μεγαλύτερα από τις φόρμες, τα αλείφουμε με βούτυρο μέσα έξω και τα τυλίγουμε καλά με αλουμινόχαρτο. Τα ακουμπάμε αναποδογυρισμένα πάνω στις φόρμες – το αλουμινόχαρτο προστατεύει τα πιάτα για να μη σπάσουν στο ψήσιμο.

Πάνω σε κάθε πιάτο βάζουμε ένα πυράντοχο μπολάκι γεμάτο με κάποιο βάρος, π.χ. όσπρια. Αυτή η κατασκευή (πιάτο με βάρος) θα εμποδίσει το γλυκό να φουσκώσει υπερβολικά και να βγει από τη φόρμα.

Βάζουμε προσεκτικά τα φορμάκια με τα πιάτα και τα βαρίδια σε ένα μέτριο ταψί και ψήνουμε για 15′. Βγάζουμε από τον φούρνο, ξεφορμάρουμε τις σαρλότ προσεκτικά και τις ακουμπάμε στο ταψί. Τις ψήνουμε για άλλα 10′, ώστε να πάρουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

για τη σάλτσα καρδάμωμου

Σε μικρό κατσαρολάκι ζεσταίνουμε 250 ml κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά) μαζί με 50 γρ. ζάχαρη, και ½ κ.σ. ολόκληρους σπόρους καρδάμωμου μέχρι λίγο πριν από το σημείο βρασμού, ανακατεύοντας.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σε ένα μπολ χτυπάμε με το μίξερ χειρός 2 κρόκους μέχρι να αφρατέψουν λίγο και προσθέτουμε 1 φλιτζ. τσαγιού από το ζεστό μείγμα κρέμας, συνεχίζοντας το χτύπημα. Ρίχνουμε το μείγμα πίσω στο κατσαρολάκι, το οποίο τοποθετούμε σε πολύ χαμηλή φωτιά, και σιγοβράζουμε ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα, για περίπου 5′.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και σουρώνουμε τη σάλτσα σε λεπτή σήτα. Την αφήνουμε να γίνει χλιαρή.

για το σερβίρισμα

Σερβίρουμε τις σαρλότ σε πιάτα, ζεστές από τον φούρνο, και τις περιχύνουμε με τη σάλτσα καρδάμωμου.

Tip

«Τα μήλα χρειάζονται σιγανό βράσιμο, για να μελώσουν και να γλυκάνουν»

«Εκτός από ατομικά φορμάκια μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερη φόρμα σαρλότ ή πουτίγκας χωρητικότητας 1 λίτρου, όπου θα χρειαστεί να αυξήσετε τα μήλα σε 1.200 γρ. και τον χρόνο ψησίματος στα 55 λεπτά συνολικά. Σερβίρεται ζεστό με κρέμα ανγκλέζ, κρέμα γάλακτος ή παγωτό»

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #60».