Σου χάρισαν πάλι λουλούδια, ένα κόσμημα ή μια κάρτα που γράφει «Σ αγαπώ μαμά. Χρόνια Πολλά». Όμως, πίσω από το χαμόγελο της φωτογραφίας, το νευρικό σου σύστημα φωνάζει. Γιατί η αλήθεια που κανείς δεν τολμά να πει στις γιορτές είναι ότι το ψυχικό φορτίο (mental load) της σύγχρονης μητέρας έχει καταρρεύσει. Δεν χρειάζεσαι άλλη μια μέρα που θα «αναγνωριστείς» τυπικά· χρειάζεσαι στήριξη, κατανόηση και τον χώρο να εκφράσεις όλα όσα πνίγεις για να τα καταφέρεις κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Ως Certified Coach (AC), βλέπω ότι η μητρότητα σήμερα έχει γίνει ένας μαραθώνιος χωρίς τερματισμό. Η αναγνώριση που ζητάς δεν χωράει σε ένα κουτί δώρου. Είναι η ανάγκη να σε δουν ως ολότητα, όχι μόνο ως ρόλο.

Advertisement

Advertisement

Μας έπεισαν ότι αυτοφροντίδα σημαίνει ένα ραντεβού για νύχια ή μια μάσκα ομορφιάς. Ας το πούμε ξεκάθαρα: Αυτό δεν είναι αυτοφροντίδα, είναι συντήρηση.

Ουσιαστική ξεκούραση: Δεν είναι μόνο ο ύπνος. Είναι η αποφόρτιση από την ευθύνη του να τα προβλέπεις όλα για όλους.



Δεν είναι μόνο ο ύπνος. Είναι η αποφόρτιση από την ευθύνη του να τα προβλέπεις όλα για όλους. Χώρος έκφρασης: Είναι το δικαίωμα να πεις «δεν είμαι καλά» ή «έχω κουραστεί» χωρίς να νιώθεις ενοχές ή ότι αποτυγχάνεις.



Είναι το δικαίωμα να πεις «δεν είμαι καλά» ή «έχω κουραστεί» χωρίς να νιώθεις ενοχές ή ότι αποτυγχάνεις. Αυτοσυμπόνια: Είναι η στιγμή που σταματάς να είσαι ο πιο σκληρός κριτής του εαυτού σου και του δίνεις την αγάπη που του αξίζει.

Το Ψυχικό Φορτίο και η Κατάρρευση

Το «σύστημα» στηρίζεται στην υπομονή σου. Όμως, η υπομονή δεν είναι ανεξάντλητη. Η πραγματική στήριξη σημαίνει ότι κάποιος άλλος αναλαμβάνει το βάρος της απόφασης, όχι μόνο της εκτέλεσης. Χρειάζεσαι ανθρώπους να ακούσουν το ένστικτό σου και να σεβαστούν τη δική σου ολότητα, πέρα από τις οικονομικές ή κοινωνικές υποχρεώσεις που σε πιέζουν.

Όπως θα έλεγε και ο Tony Robbins, «αν δεν έχεις πρόγραμμα για τη ζωή σου, θα γίνεις μέρος του προγράμματος κάποιου άλλου». Η ενδυνάμωσή σου ξεκινά όταν αποφασίσεις ότι αξίζεις αγάπη και σεβασμό κάθε μέρα, όχι μόνο μια Κυριακή του Μαΐου.

Η Στρατηγική της Εσωτερικής Ελευθερίας

Διεκδίκησε την Αυταγάπη: Σταμάτα να περιμένεις την άδεια από τους άλλους για να φροντίσεις την ψυχή σου.

Μίλα για το «Αόρατο»: Κάνε το ψυχικό σου φορτίο ορατό. Ζήτα συγκεκριμένη βοήθεια, όχι μόνο «συμπαράσταση».

Επένδυσε στην Ενδυνάμωση: Η αυτοσυμπόνια είναι η δύναμή σου. Το να αναγνωρίζεις ότι είσαι μια ηρωίδα που παλεύει σε δύσκολες συνθήκες είναι το πρώτο βήμα για να βρεις την ηρεμία σου ανάμεσα σε αρώματα βανίλιας και τριαντάφυλλου.

Μανούλα, δεν χρειάζεσαι άλλα δώρα. Χρειάζεσαι να πάρεις πίσω τον εαυτό σου. Χρειάζεσαι να θυμηθείς ότι η ζωή σου δεν έχει ημερομηνία λήξης και ότι η δική σου ευτυχία είναι ο θεμέλιος λίθος για όλα τα υπόλοιπα. Φέτος, ας είναι η χρονιά που θα γιορτάσεις την επιστροφή στην αυθεντική σου δύναμη.