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Οι επιστήμονες συνέδεσαν το φαινόμενο με την απόσπαση προσοχής των οδηγών που χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για αναπαραγωγή μουσικής.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η αλληλεπίδραση με τις οθόνες των συσκευών αναγκάζει τους οδηγούς να αποσπούν το βλέμμα τους από τον δρόμο.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα είναι συσχετιστικά και δεν αποδεικνύουν άμεση αιτιώδη συνάφεια μεταξύ μουσικής και τροχαίων.

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Μπορεί η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ να συνδεθεί με την αύξηση τροχαίων δυστυχημάτων; Μία νέα αμερικανική έρευνα ρίχνει φως σε αυτόν τον συσχετισμό, διαπιστώνοντας ότι οι θάνατοι από τροχαία αυξήθηκαν κατά 15% τις ημέρες που δημοφιλείς καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν τα νέα τους άλμπουμ, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ημέρες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως η αναπαραγωγή μουσικής προκάλεσε άμεσα τους θανάτους, αλλά αναφέρουν ότι αποσπάται η προσοχή των οδηγών λόγω της χρήσης smartphones.

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Αξιοποιώντας δεδομένα από το εθνικό σύστημα καταγραφής Fatality Analysis Reporting System (FARS), η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, εξέτασε τη σύνδεση περίπου 240.000 τροχαίων δυστυχημάτων στις ΗΠΑ μεταξύ 2017 και 2022 και της ημερομηνίας κυκλοφορίας των 10 δημοφιλέστερων άλμπουμ που σημείωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό αναπαραγωγών (streams) την πρώτη ημέρα της διάθεσής τους.

A new study published in the journal JAMA Network Open found a 15% increase in traffic fatalities on the days major new albums are released, compared with the days immediately before and after. https://t.co/X06qnQxq7B pic.twitter.com/lzQfSlEcju August 17, 2026

Πρόκειται για τα Midnights και Red (Taylor’s Version) της Taylor Swift, το Certified Lover Boy του Drake, το Un Verano Sin Ti του Bad Bunny, το Mr. Morale & the Big Steppers του Kendrick Lamar, το Harry’s House του Harry Styles, καθώς και τα Scorpion, Folklore, Donda και Her Loss.

Οι επιστήμονες επέλεξαν τις ημέρες κυκλοφορίας των 10 πιο δημοφιλών άλμπουμ – όπως για παράδειγμα νέες κυκλοφορίες με εκατομμύρια αναπαραγωγές από την πρώτη κιόλας ημέρα – και συνέκριναν τους θανάτους στους δρόμους με μια απόκλιση δέκα ημερών πριν και δέκα ημερών μετά από κάθε κυκλοφορία.

Τα ευρήματα

Τις πρώτες δέκα ημέρες της κυκλοφορίας των άλμπουμ, ο όγκος αναπαραγωγής μουσικής στις πλατφόρμες (όπως το Spotify) αυξήθηκε κατά 43%, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 123,3 εκατομμύρια αναπαραγωγές (με το Midnights να αγγίζει τα 185 εκατομμύρια και το Harry’s House τα 100 εκατομμύρια), σε σύγκριση με τα 86,1 εκατομμύρια των παρακείμενων ημερών.

Την ίδια στιγμή, τα θανατηφόρα τροχαία αυξήθηκαν κατά 15,1%. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία αυξήθηκε από 120,9 σε 139,1 θανάτους ημερησίως.

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Η απόσπαση προσοχής

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η ακρόαση μουσικής δεν είναι από μόνη της επικίνδυνη. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα smartphones αποσπούν την προσοχή και ένα νέο άλμπουμ συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή από τις ακροατές σε σχέση με μία παλαιότερη μουσική κυκλοφορία. Για παράδειγμα, ο οδηγός χρειάζεται να ξεκλειδώσει το κινητό, να σκρολάρει και να διαβάσει τους τίτλους των νέων τραγουδιών. Αυτές οι ενέργειες τον αναγκάζουν να αφήσει το τιμόνι και να αποσπάσει το βλέμμα του από τον δρόμο, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Αντίθετα, όταν ακούει ένα γνώριμο άλμπουμ, δεν απαιτείται η ίδια αλληλεπίδραση με την οθόνη, καθώς ο οδηγός γνωρίζει ήδη τι θα ακούσει.

Could Taylor Swift and Harry Styles be linked to a rise in road deaths?



Harvard researchers found a 15pc increase in US road fatalities on their major album release days, which they believe could be linked to drivers being distracted by unfamiliar music.



🔗… pic.twitter.com/UnWkp6ipFW Advertisement August 18, 2026

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων ήταν εντονότερη μεταξύ νεότερων και ανδρών οδηγών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι νεότερες ηλικίες είναι οι κατεξοχήν χρήστες των υπηρεσιών streaming (πάνω από το 80% των ατόμων 12-34 ετών χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες). Επίσης, οι οδηγοί που βρίσκονται μόνοι τους στα οχήματα είναι πιο επιρρεπείς στα τροχαία δυστυχήματα.

Έχει διαπιστωθεί ότι η Παρασκευή είναι η επικρατέστερη μέρα που κυκλοφορούν τα μουσικά άλμπουμ και συνηθίζεται να έχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Έγινε νέα μελέτη που συνέκρινε τις Παρασκευές των άλμπουμ με τις προηγούμενες και επόμενες Παρασκευές. Η αύξηση παρέμεινε σταθερή και στατιστικά σημαντική.

Μεταξύ των άλμπουμ, το Her Loss των Drake και 21 Savage συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ το Donda του Kanye West ήταν το μόνο που συσχετίστηκε με μείωση των τροχαίων.

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Οι περιορισμοί της έρευνας

Η μελέτη παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Για παράδειγμα, οι ερευνητές δεν μπορούν να γνωρίζουν αν οι εμπλεκόμενοι στα δυστυχήματα χρησιμοποιούσαν όντως τα τηλέφωνά τους τη στιγμή της σύγκρουσης ή αλληλεπιδρούσαν με σύστημα infotainment εκείνη τη στιγμή.

Η μελέτη δείχνει μόνο ότι τρία πράγματα συνέβησαν ταυτόχρονα: μεγάλες κυκλοφορίες άλμπουμ, απότομη αύξηση του streaming μουσικής και άνοδος των θανατηφόρων τροχαίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα προκάλεσε το άλλο.

Άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν συμβάλει στην αύξηση των τροχαίων. Και επειδή η μελέτη είναι παρατηρητική, δεν μπορεί να τεκμηριώσει άμεση αιτιώδη σχέση ανάμεσα στο streaming μουσικής και στα τροχαία δυστυχήματα.

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Ακόμη και εάν υπάρχουν περιορισμοί στην παραπάνω έρευνα, προκύπτει ένα σημαντικό θέμα. Οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που τους αποσπούν την προσοχή κατά τη διάρκεια οδήγησης και τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται περισσότερο από ότι στο παρελθόν.

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Η ακρόαση ενός νέου τραγουδιού απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και νοητική επεξεργασία σε σχέση με μία γνώριμη μουσική, κάτι που μπορεί να μειώσει περαιτέρω τους χρόνους αντίδρασης στην οδήγηση.

Για να μειωθούν τα δυστυχήματα, οι ειδικοί προτείνουν στους οδηγούς να είναι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αγγίζουν την οθόνη όταν οδηγούν και να χρησιμοποιούν φωνητικές εντολές.

Με πληροφορίες από Euronews, Guardian

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