ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (AP) — Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 79 χρόνια το 2024 — το υψηλότερο επίπεδο στην αμερικανική ιστορία. Αυτό, όπως αναφέρει σχετικό άρθρο του AP, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της εξάλειψης της πανδημίας της Covid-19, αλλά και της μείωσης των ποσοστών θνησιμότητας από όλες τις κύριες αιτίες θανάτου της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, του καρκίνου και των υπερβολικών δόσεων ναρκωτικών, σύμφωνα με το AP.

Κι επιπλέον, προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία υποδηλώνουν συνεχή βελτίωση το 2025.

«Είναι σχεδόν καλά νέα από κάθε άποψη», δηλώνει ο Ρόμπερτ Άντερσον, του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το οποίο δημοσίευσε τα στοιχεία πρόσφατα.

Τι ακριβώς είναι το προσδόκιμο ζωής

Το προσδόκιμο ζωής, ένα θεμελιώδες μέτρο της υγείας ενός πληθυσμού, είναι μια εκτίμηση του μέσου αριθμού ετών που ένα μωρό που γεννιέται σε ένα δεδομένο έτος αναμένει να ζήσει, δεδομένων των ποσοστών θνησιμότητας εκείνη την εποχή.

Για δεκαετίες, το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ αυξανόταν τουλάχιστον λίγο σχεδόν κάθε χρόνο, χάρη στις ιατρικές εξελίξεις και τα μέτρα δημόσιας υγείας. Κορυφώθηκε το 2014, λίγο κάτω από τα 79 χρόνια.

Παρέμεινε σχετικά σταθερό για αρκετά χρόνια πριν καταρρεύσει καθώς η πανδημία COVID-19 σκότωσε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια Αμερικανούς. Το 2021, το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε σε λίγο κάτω από 76 1/2 χρόνια. Έκτοτε, ανακάμπτει.

Τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν όχι μόνο μια πλήρη ανάκαμψη από την πανδημία, αλλά και μια διαρκή βελτίωση στην επιδημία υπερβολικής δόσης ναρκωτικών, δήλωσε ο Άντριου Στόουκς, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Οπως αναφέρει το ίδιο άρθρο, το 2024, περίπου 3,07 εκατομμύρια κάτοικοι των ΗΠΑ πέθαναν, περίπου 18.000 λιγότεροι από ό,τι το προηγούμενο έτος. Τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν σε όλες τις φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Οι καρδιακές παθήσεις παρέμειναν η κύρια αιτία θανάτου στη χώρα, αλλά το ποσοστό θνησιμότητας που οφείλεται σε αυτές μειώθηκε κατά περίπου 3% για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ένας συνδυασμός παραγόντων είναι πιθανό να παίζει ρόλο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις ιατρικές θεραπείες και στη διαχείριση του βάρους, δηλώνει η δρ Σαντίγια Κχαν, η οποία θεραπεύει και μελετά τις καρδιακές παθήσεις στο Πανεπιστήμιο Northwestern.

Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα

Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα για το 2024 ήταν 81,9 έτη, σύμφωνα με τη Eurostat, με τις γυναίκες να ζουν κατά μέσο όρο 84,5 έτη και τους άνδρες 79,3 έτη, κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (81,7 έτη). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση στην ΕΕ για το «προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης» (66,6 έτη συνολικά).

Με πληροφορίες από: AP, Eurostat

