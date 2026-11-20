Η οστεοπόρωση εμφανίζεται όταν η απώλεια οστικής μάζας υπερβαίνει την ικανότητα του οργανισμού να την αναπληρώνει, με αποτέλεσμα τα οστά να γίνονται περισσότερο εύθραυστα.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές χρησιμοποίησαν τροποποιημένα βλαστοκύτταρα με μοριακό καθοδηγητή για τη θεραπεία δέκα γυναικών με προχωρημένη οστεοπόρωση σε μια νέα κλινική δοκιμή.

Μετά την έγχυση των κυττάρων, η συχνότητα των καταγμάτων μειώθηκε σημαντικά και παρατηρήθηκε αύξηση της οστικής μάζας των ασθενών.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές με ομάδες ελέγχου για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου.

Η ερευνητική ομάδα προετοιμάζει ήδη μια εκτενέστερη μελέτη για να διαπιστώσει αν η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει στην αναγέννηση των οστών.

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Μια νέα πειραματική θεραπεία με βλαστοκύτταρα δημιουργεί ελπίδες για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα μπορούσε όχι μόνο να περιορίσει τα κατάγματα, αλλά ενδεχομένως και να αποκαταστήσει μέρος της οστικής απώλειας.

Η κλινική δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στην Ισπανία, σε συνεργασία με Αμερικανούς επιστήμονες, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell.

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Συμμετείχαν δέκα γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίες έπασχαν από προχωρημένη οστεοπόρωση και είχαν ιστορικό καταγμάτων.

Το εντυπωσιακότερο εύρημα ήταν ότι, μετά από μία μόνο έγχυση ειδικά τροποποιημένων κυττάρων, η συχνότητα των καταγμάτων μειώθηκε κατά 94% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Πώς λειτουργεί η νέα θεραπεία

Η οστεοπόρωση εμφανίζεται όταν η απώλεια οστικής μάζας υπερβαίνει την ικανότητα του οργανισμού να την αναπληρώνει, με αποτέλεσμα τα οστά να γίνονται περισσότερο εύθραυστα.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα, τα οποία προέρχονται από τον μυελό των οστών και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οστεοβλάστες, δηλαδή στα κύτταρα που σχηματίζουν νέο οστικό ιστό.

Το πρόβλημα μέχρι σήμερα ήταν ότι, όταν αυτά τα κύτταρα χορηγούνται στην κυκλοφορία του αίματος, ελάχιστα καταφέρνουν να φτάσουν στα οστά.

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Για να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο, οι επιστήμονες τροποποίησαν εργαστηριακά τα σάκχαρα που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων, προσδίδοντάς τους ένα είδος «μοριακού GPS», το οποίο διευκολύνει την κατεύθυνσή τους προς τον μυελό των οστών.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Οι δέκα γυναίκες έλαβαν μία ενδοφλέβια έγχυση κυττάρων που είχαν προηγουμένως συλλεχθεί από τον δικό τους μυελό των οστών.

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Κατά τη διετία που ακολούθησε, τα κατάγματα μειώθηκαν από περίπου οκτώ ετησίως, κατά μέσο όρο για την ομάδα, σε μόλις 0,5.

Παράλληλα, τέσσερις μήνες μετά τη θεραπεία, οι εξετάσεις οστικού ιστού έδειξαν αύξηση περίπου 70% στην επιφάνεια που καταλάμβανε οστικός ιστός.

Οι συμμετέχουσες ανέφεραν επίσης μείωση του οστικού πόνου κατά 34% και βελτίωση των δεικτών λειτουργικής αναπηρίας κατά 30%.

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Η θεραπεία δεν συνδέθηκε με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Μπορεί πραγματικά να αναστρέψει την οστεοπόρωση;

Τα αποτελέσματα προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα.

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Ο γιατρός και ερευνητής Ajit Varki, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε τα ευρήματα «πραγματικά αξιοσημείωτα», μιλώντας στο Nature.

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Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Η δοκιμή περιλάμβανε μόλις δέκα γυναίκες, χωρίς ομάδα ελέγχου, ενώ οι περισσότερες λάμβαναν ήδη φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επίδραση άλλων παραγόντων στη μείωση των καταγμάτων.

Επιπλέον, οι επιστήμονες δεν παρακολούθησαν άμεσα την πορεία των κυττάρων μετά την έγχυση, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι έφτασαν στον οστικό ιστό.

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Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Μούρθια προετοιμάζει μεγαλύτερη, κλινική δοκιμή, στην οποία θα συγκριθούν διαφορετικές κυτταρικές θεραπείες με ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματά της θα είναι καθοριστικά για να διαπιστωθεί εάν η νέα προσέγγιση μπορεί πράγματι να ανοίξει τον δρόμο για την αναγέννηση των οστών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (IOF), εκτιμάται ότι περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, πάσχουν από τη νόσο.

Με πληροφορίες από Science Alert, Cell, Nature