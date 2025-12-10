Οι κάστορες είναι λίγο πιο μοναμικοί από τους ανθρώπους

Την 7η θέση μεταξύ 35 ειδών στην κλίμακα μονογαμίας κατέλαβαν οι άνθρωποι σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge σύμφωνα με άρθρο του Guardian.

Στη θέση που βρέθηκε το ανθρώπινο είδος ξεπερνά τους λευκούς γίββονες και τις σουρικάτες (σ.σ. αιλουρόμορφο σαρκοφάγο που εμφανίζεται στην έρημο Καλαχάρι της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας και της Νότιας Αφρικής), αλλά υπολείπεται των μουστακαλών ταμαρίνων (είδος μαϊμού του Νέου Κόσμου) και των Ευρασιατικών καστόρων.

Advertisement

Advertisement

Ο μέσος όρος μονογαμίας 66% για τους ανθρώπους σημαίνει ότι κατατάσσεται στην έβδομη θέση μεταξύ των 11 ειδών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, τα οποία λέγεται ότι είναι κοινωνικά μονογαμικά, ή προτιμούν τους μακροχρόνιους δεσμούς ζευγαριών.

Παρ’ ότι οι άνθρωποι βρίσκονται άνετα στην κορυφή των μονογαμικών ειδών, η συντριπτική πλειοψηφία των θηλαστικών υιοθετεί «μια πολύ πιο ελεύθερη προσέγγιση στο ζευγάρωμα»., σύφφωνα με τον εξελικτικό ανθρωπολόγο στο Cambridge, δρ Μαρκ Ντιμπλ.

Στα ζώα που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις περιλαμβάνονται οι άγριες γάτες, τα ρινοδέλφινα και οι στενοί γενετικοί μας συγγενείς, οι χιμπατζήδες και οι γορίλες του βουνού. Τα πρόβατα της φυλής Soay της Σκωτίας βρίσκονται στην τελευταία θέση λόγω του ότι κάθε προβατίνα ζευγαρώνει με πολλά κριάρια.

Οι κοινωνίες των ζωϊκών ειδών με υψηλότερα επίπεδα μονογαμίας τείνουν να παράγουν περισσότερα αδέλφια που μοιράζονται τους ίδιους γονείς, ενώ εκείνα με πιο ελεύθερες συνήθειες ζευγαρώματος είναι πιθανό να έχουν υψηλότερο ποσοστό ετεροθαλών αδερφών.

Οι μελετητές ανακοίνωσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Proceedings of the Royal Society B την Τετάρτη.

Top 10 στην κλίμακα μονογαμίας (αδέρφια από ίδιους γονείς)

Advertisement

Ποντίκι Καλιφόρνια (100)

Αφρικανικός άγριος σκύλος (85)

Τυφλοπόντικας Damaraland (79,5)

Advertisement

Μουστακαλής ταμαρίνος ταμαρίνων (77,6)

Λύκος της Αιθιοπίας (76,5)

Ευρασιατικός κάστορας (72,9)

Advertisement

Άνθρωπος (66)

Λευκός γίββονας (63,5)

Σουρικάτα (59,9)

Advertisement

Γκρίζος λύκος (46,2)

Advertisement

Κόκκινη αλεπού (45,2)

Με πληροφορίες από Guardian , cnn.com

Advertisement