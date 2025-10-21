Μόλις είχε μετακομίσει στο Λος Άντζελες και ήθελε να δει περισσότερα από την πόλη. Ωστόσο, σύντομα κουράστηκε από τους ηθοποιούς, μουσικούς και DJs που την κυνηγούσαν για να παρευρεθεί στα events τους. Παράλληλα, δεν ένιωθε ασφαλής με απόλυτα ξένους και είναι ιδιαίτερα σχολαστική με την υγιεινή.

Μας εξηγεί ότι, από τότε που οι γονείς της της απαγόρεψαν να χρησιμοποιεί δημόσια «δωμάτια» για συνομιλία στο γυμνάσιο, ποτέ δεν είχε πρόβλημα να γνωρίζει ανθρώπους στην πραγματική ζωή. Η Σούζι είναι ένα κοινωνικό άτομο που αγαπάει να συναντά κόσμο: Εχει καταφέρει να βγει ραντεβού συζητώντας με ανθρώπους σε συναυλίες, πάρτι χορού, αγώνες ποδοσφαίρου – ακόμη και σε … νεκροταφείο όπου είχε γνωρίσει τον πρώην της, γεγονός που ίσως προμήνυε το πικρό τέλος της σχέσης τους.

Advertisement

Advertisement

Έτσι, όταν μια φίλη την προσκάλεσε σε ένα « πάρτι – φλερτ», η Σούζι μας λέει ότι της φάνηκε ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσει κόσμο.

Αναφέρει ότι πρόσφατα, η Ρέιτσελ Κόνολι αντέδρασε για το ποσο κακή είναι η κατάσταση των γνωριμιών στη Νέα Υόρκη διοργανώνοντας αυτό που ονόμασε «Φέρε πίσω το πάρτι – φλέρτ». Μαζί με μια φίλη, επέλεξαν προσεκτικά λίστα καλεσμένων με συγκεκριμένους καλεσμένους (και τους φίλους τους), αφήνοντάς τους να αναμειχθούν σε έναν ελεγχόμενο χώρο.

Η Κόνολι έγραψε για το πάρτι στο The Cut, και η Χέιλι Μπάρνς, η οποία δεν είναι σε σχέση το διάβασε. Η Μπάιρνς, βοηθός σεναριογράφου τηλεόρασης, αποφάσισε ότι και εκείνη ήθελε να «επαναφέρει το φλερτ». Όπως μας λέει η Σούζι, η Χέιλι εξομολογήθηκε: «Είχα μια βαθιά επιθυμία να παρακολουθώ άλλους να φλερτάρουν», και συνέχισε λέγοντας ότι έστειλε μηνύματα σε φίλους για να οργανώσουν κάτι παρόμοιο, και ενθαρρύνθηκε από το πόσο ενθουσιασμένοι ήταν όλοι.

Το πάρτι φλερτ της Χέιλι Μπάρνς

Η Σούζι εξομολογείται ότι το « πάρτι φλερτ», της Χέιλι Μπάρνς πραγματοποιήθηκε στον κήπο του σπιτιού της στη βορειοανατολική πλευρά του Λος Άντζελες. Η Μπάρνς παρότρυνε τους καλεσμένους να φέρουν άτομα που δεν είναι δεσμευμένα και που θα μπορούσαν να τα συστήσουν σε αλλα, και πάνω από 150 άτομα εμφανίστηκαν, εκπροσωπώντας ευρύ φάσμα φύλου, φυλής και σεξουαλικότητας – ανάμεσά τους και η ίδια η Σούζι.

Στην είσοδο, ένας υπάλληλος υποδοχής μοίραζε καρδιές-αυτοκόλλητα. Κάθε διαθέσιμο άτομο έπαιρνε αριθμό, ενώ τα αστεράκια υποδήλωναν αυτούς που ήταν σε ανοιχτές σχέσεις. Οι καλεσμένοι μπορούσαν επίσης να φέρουν μη διαθέσιμους φίλους ως στηρίγματα για να βοηθήσουν στο να σπάσει ο πάγος με ξένους.

Η Μπάρνς μας εξηγεί τη λογική πίσω από τη δομή του πάρτι: «Προσπαθούσα να βρω την καλύτερη ισορροπία μεταξύ δομής και ελευθερίας. Είμαστε όλοι ενήλικες. Ήθελα να δημιουργήσω όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για να συμμετάσχει κάποιος σε ένα φλερτ χωρίς να νιώθει αναγκασμένος».

Advertisement

Το παιχνίδι των τολμηρών προκλήσεων

Στον κεντρικό δρόμο προς το σπίτι της Χέιλι, τα τραπέζια φωτίζονταν με κεριά και ήταν στρωμένα με κόκκινο καρό ύφασμα, κάθε ένα εξοπλισμένο με σνακ και διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα βοηθούσαν στο φλέρτ. Σε ένα από τα σημεία, οι καλεσμένοι μπορούσαν να αφήσουν το όνομα και το τηλέφωνό τους σε ένα κουτί με την ετικέτα «Χαμένες διασυνδέσεις». Στο αγαπημένο μας σημείο, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να γράφουν τολμηρές προκλήσεις σε χαρτάκια και να τα ρίχνουν στο « Μπολ θάρρους».

Η Σέμι Ολόκο, 25 ετών, ανέφερεότι οι φίλοι της είχαν δοκιμάσει το μπολ θάρρους σε δικό τους πάρτι φλέρτ μήνες πριν, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ένας-ένας, οι συμμετέχοντες τραβούσαν προκλήσεις από το μπολ θάρρους και ανέβαζαν το επίπεδο που φλέρταραν.

Advertisement

«Σχεδόν ακύρωσα το πάρτι γιατί το να μείνω σπίτι και να σκρολάρω σε εφαρμογές γνωριμιών φαινόταν πιο εύκολο και ασφαλές», είπε ο Άλεξ, 35 ετών. «Αλλά μετά ρώτησα τον εαυτό μου: ‘Θέλω πραγματικά να περάσω το Σάββατό μου απαντώντας σε άτομα που δεν ξέρω ενώ σαπίζω στον καναπέ;’ Απολύτως όχι!»

Όταν η Μπάιρνς ρωτήθηκε αν σκέφτηκε να «φιλτράρει» τους καλεσμένους, ιδιαίτερα κατά ηλικία, ξέσπασε σε γέλια.

«Ήταν ένα πάρτι φλέρτ, όχι παρτι για να βγείς ραντεβόυ», είπε. «Δεν είχε στόχο, κάτι που οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν ενισχύσει… το αίσθημα του να βγαίνεις ραντεβού είναι σαν μάθημα που πρέπει να περάσεις με άριστα. Αλλά το φλερτ δεν είναι μαθηματικά, είναι τέχνη!»

Advertisement

Η κρίση των σχέσεων και η μαγεία του φλερτ δια ζώσης

Έχουμε δει καταστροφικά διαγράμματα για την «ύφεση στις σχέσεις», ή διαβάσει ότι η Gen Z έχει λιγότερο ενεργή σεξουαλική ζωή από προηγούμενες γενιές. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι οι παγκόσμιες γεννήσεις μειώνονται και οι πολιτικές διαιρέσεις ανάμεσα σε νέους άντρες και γυναίκες αυξάνονται ραγδαία. Με αυτά τα δεδομένα, κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, και ότι η Λυσιστράτη είναι αληθινό πρόσωπο.

Παράλληλα, οι εφαρμογές γνωριμιών, που κάποτε ήταν δημοφιλής τρόπος για να γνωρίσει κανείς πιθανούς συντρόφους, χάνουν χρήστες με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Είναι όμως οι millennials και η Gen Z μόνο μοναχικοί, εγωκεντρικοί «εθισμένοι στη ντοπαμίνη», που αναζητούν περισσότερη προσοχή παρά σύνδεση; Βάσει της συμμετοχής στο πάρτι, μάλλον όχι. Οι άνθρωποι φαινόταν χαρούμενοι, αν και λίγο αγχωμένοι, για την κοινωνικά επιτρεπτή ευκαιρία να «δουλέψουν» το φλερτ τους. Σε μια εποχή που τα μη δεσμευμένα άτομα οποιασδήποτε σεξουαλικότητας φοβούνται οτι θα φάνουν περίεργα ή ακόμα και οτι θα τρομάξουν τους άλλους, ένα πάρτι – φλέρτ σπάει την υποκρισία.

Advertisement

Ο 30χρονος Τζακ, ρεπόρτερ, λέει: «Η γιορτή του ανθρώπινου ρομαντισμού είναι υπέροχη από μόνη της, είτε λειτουργεί για μένα είτε όχι».προσθέτει: «Οι εφαρμογές ενδιαφέρονται μόνο για αποτελέσματα – ‘Πλήρωσέ μας και θα βρεις αυτό που θέλεις’ – και αυτό υπονομεύει την ομορφιά του ρομαντισμού. Αν τον παραχωρήσουμε στις εταιρείες… τι μας μένει;»

Advertisement

Η Ολόκο μείωσε τη δική της χρήση εφαρμογών, ειδικά μετά την οργάνωση του δικού της πάρτι. Όπως σημείωσε, «δεν νομίζω ότι οι αλγοριθμικές πλατφόρμες γνωριμιών μπορούν να εξυπηρετήσουν ανθρώπους που οι αλγόριθμοι ιστορικά δεν τους έχουν εξυπηρετήσει, όπως οι μη-λευκοί», αναφερόμενη σε μια μελέτη του 2024 που επιβεβαίωσε τον σεξουαλικό ρατσισμό ενσωματωμένο στην τεχνολογία των εφαρμογών γνωριμιών

Παρά ταύτα, η Τσεγιένε, 32χρονη creative director, δεν σκοπεύει να σταματήσει τη χρήση εφαρμογών. «Το πάρτι είχε ακόμα μια νότα που μοιάζει με αμήχανα σχολικά χορευτικά», λέει. «Εκτιμώ ότι οι εφαρμογές μπορούν να σε συνδέσουν με ανθρώπους λίγο πιο έξω από τον κανονικό σου κύκλο ή πιο κοντά σε αυτό που ψάχνεις. Αλλά η προσωπική συνομιλία έχει μεγαλύτερο βάθος και ρυθμό. Δεν μπορείς απλώς να πεις ‘γεια’ ή να αφήσεις κάποιον αναπάντητο για δύο εβδομάδες».

Κοινωνικές συνθήκες και η ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση

Ίσως η τεχνολογία δεν φταίει από μόνη της για την «στασιμότητα» της κουλτούρας των γνωριμιών. Η στασιμότητα στην αγορά εργασίας, μαζί με τις αυξανόμενες τιμές σε ενοίκια και έξοδα διασκέδασης, έχουν επίσης πιέσει τις κοινωνικές σχέσεις. Κάποιοι από όσους μίλησα στο πάρτι εξέφρασαν αμφιβολίες για τον προγραμματισμό μακροπρόθεσμων σχεδίων, όταν το μέλλον φαίνεται τόσο αβέβαιο για πολλούς. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένης και εμού, βλέπουμε χώρο για δημιουργία και καινοτομία τόνισε η Τσεγιένε.

Advertisement

Είπα και στους δύο ανθρώπους που γνώρισα ότι θα ήθελα έναν σύντροφο για να χτίσουμε μια ζωή μαζί, σε ένα σπιτικό γεμάτο αγάπη και τέχνη, ασφαλές για ένα παιδί, και εξακολουθώ να σκοπεύω να τον βρω προσωπικά, εκτός εφαρμογών.

Από τότε που διοργάνωσε το πάρτι της πριν από δύο εβδομάδες, η Μπάρνς έχει λάβει πολλά ευχάριστα μηνύματα από άτομα που έχουν ήδη πάει σε πρώτα και δεύτερα ραντεβού μετά τη γνωριμία τους στον κήπο της. Προτείνει ότι η διοργάνωση περισσότερων πραγματικών πάρτι σε σπίτια– φλερτ ή όχι – μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δεν έχουν σχέση να αισθανθούν λιγότερο σαν στατιστικά στοιχεία και περισσότερο σαν άνθρωποι. Μάλιστα, ήδη σκέφτεται να διοργανώσει άλλο ένα πάρτι.

«Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν κομμάτια αυτών που γράφονται τα οποία είναι αληθινά… ότι η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ και πίνει λιγότερο, μπλα, μπλα, μπλα», είπε. «Αλλά στο τέλος της ημέρας, έχουμε μια θεμελιώδη επιθυμία να συνδεθούμε. Είναι όμορφο να νιώθεις ριζωμένος στην πραγματικότητα και στην κοινότητά σου».

ΠΗΓΗ: theguardian.com