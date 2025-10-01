Κρατώντας στο χέρι του το πόθεν έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη διαβάζει την επαγγελματική δραστηριότητα της συζύγου του η οποία εργάζεται στην «Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες». Κάτι το οποίο σχολιάζει με τον δικό του σκωπτικό τρόπο ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, προφανώς συνδυάζοντας την εμπλοκήε Αυγενάκη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας με γέλια ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής «έχει το… know how σπίτι του».

Με το τρίτο προσωπικό του βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχίζει να «πολιορκεί» τον Λευτέρη Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ. Αυτή τη φορά στο πεδίο της αντιπαράθεσης, βάζει στο κάδρο την σύζυγο του Χανιώτη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με βάση τα όσα διάβασε στο «Πόθεν» του που κατέθεσε στη Βουλή.

Κασσελάκης: Νέες βολές με γέλια στον Αυγενάκη για την συζύγό του που δήλωσε ότι εργάζεται στην «Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» – Βίντεο

