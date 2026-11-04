Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μαγειρεύουμε χυλοπίτες με κολοκύθα και χωριάτικο λουκάνικο για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι, σκελίδες σκόρδο και φασκόμηλο ψιλοκομμένα, μπούκοβο, χυμό λεμόνι, λευκό κρασί, βούτυρο αγελάδος και κεφαλοτύρι τριμμένο.

Advertisement

Advertisement

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 25′

Υλικά

400 γρ. χυλοπίτες μακριές

500 γρ. ψίχα κολοκύθας, σε κυβάκια

Advertisement

200 γρ. χωριάτικο λουκάνικο της αρεσκείας μας, σε λεπτές φέτες ή σαλάμι

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

Advertisement

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φασκόμηλο

½ κ.γ. μπούκοβο

80 ml λευκό ξηρό κρασί

Advertisement

40 γρ. βούτυρο αγελαδινό

40 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο

1 κ.σ. χυμό λεμόνι

Advertisement

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Advertisement

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά ζεσταίνουμε καλά μια φαρδιά κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά.

Στη συνέχεια, σοτάρουμε τα λουκάνικα, χωρίς άλλη λιπαρή ουσία, για 2′-3′, μέχρι να ροδίσουν. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα πιάτο και στο λίπος που έμεινε στην κατσαρόλα προσθέτουμε το ελαιόλαδο.

Advertisement

Ρίχνουμε το κρεμμύδι, την κολοκύθα, το σκόρδο, το φασκόμηλο, το μπούκοβο και σοτάρουμε για 5′-6′, ανακατεύοντας. Προσθέτουμε το κρασί και αφήνουμε 2′ να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε 150 ml νερό.

Μετριάζουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 7′-8′, μέχρι να μαλακώσει η κολοκύθα.

Παράλληλα, σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, βράζουμε τις χυλοπίτες σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τις στραγγίζουμε και κρατάμε στην άκρη 1 φλιτζ. τσαγιού από το νερό τους.

Αφαιρούμε περίπου τα μισά κομμάτια κολοκύθας από την πρώτη κατσαρόλα και τα πολτοποιούμε στον πολυκόφτη μαζί με το νερό των ζυμαρικών που κρατήσαμε.

Ρίχνουμε ξανά τον πολτό στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τις στραγγισμένες χυλοπίτες και ανακατεύουμε σε δυνατή φωτιά για ½ λεπτό.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Προσθέτουμε το βούτυρο και το τυρί και ανακατεύουμε για 1′, μέχρι η σάλτσα να δέσει.

Ρίχνουμε άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τα λουκάνικα και τον χυμό, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο-τεύχος #250» σε συνταγή της Νένας Ισμυρνόγλου.