Μαγειρεύουμε φακές με κάρι και χειμωνιάτικα λαχανικά για το πιάτο ημέρας. Θα χρησιμοποιήσουμε πράσα, γλυκοπατάτες και κουνουπίδι.

Θα προσθέσουμε κρεμμύδι ψιλοκομμένο, σκόρδο σε φετάκια, καρότα σε λεπτές φέτες, ντομάτα πελτέ, τζίντζερ τριμμένο και ψιλοκομμένος κόλιανδρος ή μαϊντανός για το πασπάλισμα.

Για το σερβίρισμα, αν θέλουμε, βάζουμε από πάνω σταργγιστό γιαούρτι.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 30′

Υλικά

300 γρ. φακές μέτριες

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδου, σε φετάκια

2 καρότα, σε λεπτές φέτες

2 πράσα, σε λεπτές φέτες

1 γλυκοπατάτα, σε κυβάκια 3 εκ.

150 γρ. κουνουπίδι, χωρισμένο σε πολύ μικρά μπουκετάκια

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κ.γ. τζίντζερ ξερό, τριμμένο

1 κ.σ. κάρι σε σκόνη

70 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

λίγο ψιλοκομμένο κόλιανδρο ή μαϊντανό

Εκτέλεση

Σε μια βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο, τα καρότα, τα πράσα, τη γλυκοπατάτα και το κουνουπίδι για περίπου 6′-7′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Ρίχνουμε το τζίντζερ, το κάρι, αλατοπίπερο και τον πελτέ και ανακατεύουμε για 1′-2′.

Προσθέτουμε τις φακές και 700 ml ζεστό νερό, ανακατεύουμε να αναμειχθούν και μαγειρεύουμε για περίπου 30′, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές και τα λαχανικά.

Πασπαλίζουμε με τον κόλιανδρο και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #240» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.