Μαγειρεύουμε γίγαντες φούρνου στη γάστρα με ντομάτα και δεντρολίβανο για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ και θυμάρι ξερό.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Αναμονή: 8 ώρες

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 2 ώρες και 50′

Υλικά

350 γρ. γίγαντες, μουλιασμένοι αποβραδίς σε νερό

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ

1 κονσέρβα ντοματάκια (400 γρ.), χτυπημένα στον πολυκόφτη

1 κ.σ. δεντρολίβανο ξερό

1 κ.σ. θυμάρι ξερό

ξύσμα από 1 λεμόνι

1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά βράζουμε, σε μια κατσαρόλα με μπόλικο νερό, τους γίγαντες σε μέτρια φωτιά για 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια, τους στραγγίζουμε και κρατάμε στην άκρη το ζουμί.

Στην ίδια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε χαμηλή φωτιά, για 7′-8′. Ρίχνουμε την ντομάτα και 1 φλιτζ. τσαγιού νερό. Δυναμώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 10′.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Αδειάζουμε τους γίγαντες σε γάστρα, προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι και τη σάλτσα ντομάτας και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τόσο ζουμί από το βράσιμο ώστε να καλύψουμε τους γίγαντες. Σκεπάζουμε με καπάκι και ψήνουμε για 1 ώρα.

Ξεσκεπάζουμε, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και τα μυρωδικά, ανακατεύουμε και ψήνουμε χωρίς καπάκι για 30′, μέχρι να γίνουν οι γίγαντες και να χυλώσει η σάλτσα.

Ρίχνουμε το ξύσμα, διορθώνουμε το αλατοπίπερο και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #157» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.