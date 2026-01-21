Μαγειρεύουμε λαχανόρυζο με λεμόνι και τζίντζερ για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε κρεμμύδι και άνηθο ψιλοκομμένα μαζί με χυμό και ξύσμα λεμονιού.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 40′

Υλικά

1 μέτριο λάχανο, λεπτοκομμένο

30 γρ. τζίντζερ φρέσκο, τριμμένο

300 γρ. ρύζι Καρολίνα Σερρών

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

χυμός και ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι

1 μάτσο άνηθος, ψιλοκομμένος

100 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε και σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το τζίντζερ για περίπου 3′-4′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Ρίχνουμε το λάχανο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 4′-5′, ανακατεύοντας, μέχρι να μειωθεί ο όγκος του. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα για 1′-2′, μέχρι να λαδωθεί καλά. Ρίχνουμε αλατοπίπερο και 1 λίτρο ζεστό νερό, ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 30′, μέχρι να μαλακώσει το λάχανο και το ρύζι να απορροφήσει τα περισσότερα υγρά. Θέλουμε το λαχανόρυζο να είναι ζουμερό.

Ρίχνουμε τον χυμό, το ξύσμα λεμονιού και τον άνηθο, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #240» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

