Μαγειρεύουμε ραγού μανιταριών με παπαρδέλες για το πιάτο ημέρας.

Θα χρησιμοποιήσουμε πλευρώτους με λευκά και θα προσθέσουμε σκόρδο ψιλοκομμένο, θυμάρι ξερό και γλυκό κρασί ή σέρι.

Θα γαρνίρουμε με κατσικίσιο τυρί κομμένο σε λεπτές φέτες.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 10′

Υλικά

350 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

400 γρ. μανιτάρια λευκά (champignon), κομμένα σε φετούλες

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδου ψιλοκομμένη

2 κ.γ. κοφτά θυμάρι ξερό

½ φλιτζ. τσαγιού ζωμός κρέατος ή νερό

1 σφηνάκι σέρι ή γλυκό κρασί

1 πακέτο παπαρδέλες

150 γρ. κατσικίσιο τυρί (ή άλλο της αρεσκείας σας), κομμένο σε λεπτές φέτες

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε ελαφρώς το λάδι σε μια μέτρια κατσαρόλα, ρίχνουμε το σκόρδο, το θυμάρι (για να το αρωματίσουμε), ανακατεύουμε για 30 δευτερόλεπτα και προσθέτουμε τα μανιτάρια. Αφήνουμε να σοταριστούν για περίπου 4′.

Σβήνουμε με σέρι ή κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε το ζωμό. Προσοχή, δεν σκεπάζουμε την κατσαρόλα γιατί τα μανιτάρια θα βγάλουν πολλά υγρά μέρος των οποίων πρέπει να εξατμιστεί. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 5′ – 6′, μέχρι να μαλακώσουν τα μανιτάρια και η σάλτσα να είναι αραιή και βελούδινη.

Εν τω μεταξύ, βράζουμε τις παπαρδέλες σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό και αλάτι, σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα με τα μανιτάρια. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε αμέσως, αφήνοντας αρκετό ζωμό να περιβάλλει το ζυμαρικό.

Γαρνίρουμε τις παπαρδέλες με ραγού μανιταριών με το τυρί.

Tip

για τον ζωμό κρέατος

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα 3-4 κόκαλα από μοσχάρι που έχουμε ζητήσει από τον χασάπη ή 1 κομμάτι κρέατος για βραστό, 2 κ.σ. ξερό θυμάρι, 2 δαφνόφυλλα, 1 ξερό κρεμμύδι – στα τέσσερα, 2 καρότα σε ροδέλες, 1 πράσο σε ροδέλες και τα βράζουμε σε 3 λίτρα νερό για περίπου 1 ώρα.

Σουρώνουμε το ζωμό και τον αφήνουμε στο ψυγείο γαι 2 ώρες τουλαχιστον, ώστε να παγώσει στην επιφάνεια το λίπος, το οποίο θα αφαιρέσουμε μετά.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #36» σε συνταγή Εφης Γιαλούση.