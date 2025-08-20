Απολαμβάνουμε δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα λεμονάτη με αρακά και προσούτο για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε, ανάμεικτες πρασινάδες, φρέσκο κρεμμυδάκι σε λεπτές φέτες, κάππαρη, ελιές Καλαμών και ραπανάκια σε φέτες και δυόσμο χοντροκομμένο. Στο τέλος θα πασπαλίσουμε με μπούκοβο ενώ θα την δέσουμε με ντρέσινγκ γιαουρτιού. Θα την σερβίρουμε με ζεστό ψωμί.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 7′

Υλικά

400 γρ. αρακάς, φρέσκος ή κατεψυγμένος

170 γρ. ανάμεικτες πρασινάδες

1 φρέσκο κρεμμυδάκι, σε λεπτές φέτες

30 ml χυμός λεμονιού

ξύσμα από ½ λεμόνι

1 κ.σ. μουστάρδα καυτερή

4 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό

1 κ.σ. σουσάμι, καβουρδισμένο

1 κ.σ. κάππαρη

10 ελιές Καλαμών μεγάλες, σε φέτες

8 ραπανάκια, σε φέτες

½ μάτσο δυόσμος, χοντροκομμένος

4 φέτες προσούτο, λεπτοκομμένες

90 ml ελαιόλαδο

αλάτι και πιπέρι φρεσκοτριμμένο

για το σερβίρισμα

1 κ.γ. μπούκοβο

ζεστό ψωμί

Εκτέλεση

Αρχικά βράζουμε, σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, τον αρακά για 5′-7′, μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς. Σουρώνουμε και ρίχνουμε κρύο νερό, για να διατηρήσει το χρώμα και τη ζωντάνια του.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με ένα πιρούνι τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, τη μουστάρδα, το γιαούρτι, το σουσάμι και αλατοπίπερο.

Μεταφέρουμε τον αρακά σε σαλατιέρα και τον περιχύνουμε με το μείγμα γιαουρτιού. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε.

Πασπαλίζουμε με το μπούκοβο.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #157» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.