Απολαμβάνουμε σαλάτα με κοχυλάκι, γαρίδες και ελαφρύ πέστο λεμονιού-βασιλικού για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε σκόρδο σε χοντρά φετάκια, ντοματίνια πολύχρωμα, κομμένα στη μέση, φρέσκο κρεμμυδάκι λεπτοκομμένο, φύλλα ρόκας (ή σπανακιού baby) ολόκληρα, κουκουνάρια, ελαφρώς καβουρδισμένα, χυμό λεμόνι και τριμμένη παρμεζάνα ή ωμή γραβιέρα.

Advertisement

Advertisement

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 45′

Υλικά

για τη σαλάτα

1 πακέτο (500 γρ.) ζυμαρικά κοχυλάκια ή άλλο μικρόσχημο ζυμαρικό

300 γρ. γαρίδες, καθαρισμένες εντελώς από κεφάλια, κελύφη και ουρές

1 σκελίδα σκόρδο, σε χοντρά φετάκια

Advertisement

100 γρ. ντοματίνια πολύχρωμα, κομμένα στη μέση

50 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι, λεπτοκομμένο

1 γεμάτο, πατικωμένο φλιτζ. τσαγιού φύλλα ρόκας (ή σπανακιού baby), ολόκληρα

Advertisement

2 κ.σ. κουκουνάρια, ελαφρώς καβουρδισμένα για 2-3 λεπτά στους 180°C

5 κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Advertisement

μερικά μικρά φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού + 1 κουτ. σούπας τριμμένη παρμεζάνα ή ώριμη γραβιέρα, για το σερβίρισμα

για το ελαφρύ πέστο λεμονιού-βασιλικού

25 γρ. φύλλα πλατύφυλλου βασιλικού

1/4 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο

Advertisement

½ σκελίδα σκόρδο

Advertisement

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

ξύσμα από 1 λεμόνι

1 κ.σ. κουκουνάρια

Advertisement

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα ή ώριμη γραβιέρα

Εκτέλεση

για το πέστο λεμονιού-βασιλικού

Σε μικρό πολυκόφτη χτυπάμε όλα μαζί τα υλικά, εκτός από το τυρί, μέχρι να γίνουν μια εντελώς λεία και ελαφριά σάλτσα. Μεταφέρουμε σε μπολ, προσθέτουμε το τυρί και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε κατά μέρος.

για τη σαλάτα

Βράζουμε τα κοχυλάκια αλ ντέντε σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, ακολουθώντας τους χρόνους που αναγράφονται στη συσκευασία τους. Τα στραγγίζουμε σε ένα μεγάλο σουρωτήρι, τα ξεπλένουμε με κρύο νερό και τα ραντίζουμε με 2 κ.σ. από το ελαιόλαδο, για να μην κολλήσουν.

Ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε σχετικά δυνατή φωτιά και τακτοποιούμε τις γαρίδες σε μονή στρώση. Ανάμεσά τους σκορπίζουμε τις φέτες σκόρδου. Σοτάρουμε τις γαρίδες για 2′-3′ από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν απαλά. Τις αλατοπιπερώνουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σε μεγάλη σαλατιέρα ανακατεύουμε τα κοχυλάκια, τις γαρίδες, τα ντοματίνια, το φρέσκο κρεμμυδάκι, τη ρόκα (ή το σπανάκι), τα κουκουνάρια, αλάτι και πιπέρι. Περιχύνουμε με το ελαφρύ πέστο, στολίζουμε με τα φύλλα βασιλικού και πασπαλίζουμε με το τυρί.

Σερβίρουμε αμέσως.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #232» σε συνταγή Όλγας Ελευθερόγλου.