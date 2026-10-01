Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σωστή αποθήκευση των καλοκαιρινών ρούχων απαιτεί σχολαστικό καθαρισμό και πλήρη ξήρανση, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών και η εμφάνιση δυσάρεστων οσμών λόγω υγρασίας.

Πριν την αποθήκευση, είναι απαραίτητο το ξεκαθάρισμα των ρούχων, ο καθαρισμός του αποθηκευτικού χώρου και η χρήση υφασμάτινων θηκών που επιτρέπουν στα υφάσματα να αναπνέουν σωστά.

Η αποφυγή του υπερβολικού στριμώγματος στα κουτιά εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα, ενώ η χρήση αποξηραμένης λεβάντας ή κέδρου προσφέρει φυσικό άρωμα και προστασία.

Σε περίπτωση εμφάνισης οσμών μετά την αποθήκευση, τα ρούχα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους, χρησιμοποιώντας κατάλληλα καθαριστικά για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων.

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Το φθινόπωρο έχει αρχίσει να μπαίνει για τα καλά. Οι πρώτες πιο κρύες ημέρες και οι βροχές μάς θυμίζουν ότι τα καλοκαιρινά ρούχα σιγά-σιγά πρέπει να κάνουν χώρο για τα πλεκτά, τα μπουφάν και όλα εκείνα τα πιο ζεστά και χουχουλιάρικα κομμάτια που περιμένουμε κάθε χρόνο να ξαναφορέσουμε.

Και όσο κι αν δεν θέλουμε να το πάρουμε απόφαση, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε την αλλαγή της ντουλάπας.

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Υπάρχει ωστόσο ένα μικρό πρόβλημα που συχνά το παρατηρούμε : Τα καλοκαιρινά ρούχα που αποθηκεύουμε καθαρά και τακτοποιημένα μπορεί, όταν τα ξαναβγάλουμε μετά από μήνες, να έχουν αποκτήσει εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά κλεισούρας.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν τα πλύναμε καλά. Η υγρασία, ο ανεπαρκής αερισμός, ένας υπερβολικά γεμάτος αποθηκευτικός χώρος ή ακόμη και το γεγονός ότι κάποιο ρούχο δεν είχε στεγνώσει εντελώς πριν αποθηκευτεί μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση δυσάρεστων οσμών.

Η παγιδευμένη υγρασία δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών που συνδέονται με τη μυρωδιά μούχλας, ενώ τα στριμωγμένα ρούχα δεν αφήνουν τα υφάσματα να «αναπνέουν» σωστά.

Αν, λοιπόν, θέλουμε την επόμενη άνοιξη να ανοίξουμε τα κουτιά και τις σακούλες μας και να βρούμε τα καλοκαιρινά μας ρούχα καθαρά και φρέσκα, αξίζει να κάνουμε λίγη περισσότερη δουλειά τώρα.

Πριν αποθηκεύσουμε οτιδήποτε, κάνουμε ένα μικρό ξεκαθάρισμα

Η αλλαγή εποχής είναι μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για να μετακινήσουμε ρούχα, αλλά και για να δούμε τι πραγματικά φορέσαμε το καλοκαίρι που πέρασε.

Πριν αρχίσουμε να διπλώνουμε και να στοιβάζουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε τρεις κατηγορίες: όσα θα κρατήσουμε, όσα χρειάζονται επιδιόρθωση και όσα δεν θέλουμε πλέον.

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Το Good Housekeeping προτείνει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για την εποχική αλλαγή, αντί να βγάζουμε όλα τα ρούχα μαζί και να δημιουργούμε ένα τεράστιο χάος στο υπνοδωμάτιο. Μάλιστα, προτείνει ακόμη και να χωρίζουμε τη διαδικασία σε διαφορετικές ημέρες ή κατηγορίες, αν η δουλειά είναι μεγάλη.

Έτσι, πριν αποθηκεύσουμε κάτι, μπορούμε να ελέγξουμε και κουμπιά, φερμουάρ, μικρές φθορές ή λεκέδες που χρειάζονται αντιμετώπιση.

Δεν αποθηκεύουμε ποτέ ρούχα που δεν είναι πραγματικά καθαρά

Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά ένα ρούχο που φορέθηκε αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι καλή ιδέα να μπει στην αποθήκευση απλώς επειδή «δεν φαίνεται βρώμικο».

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Το American Cleaning Institute συνιστά να καθαρίζονται σχολαστικά τα εποχιακά ρούχα πριν αποθηκευτούν, καθώς υπολείμματα από λεκέδες ή άλλες ουσίες μπορούν να προσελκύσουν έντομα και να δημιουργήσουν προβλήματα όσο τα ρούχα παραμένουν κλεισμένα για μήνες.

Επομένως, πλένουμε ή καθαρίζουμε τα ρούχα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας πριν τα βάλουμε στην άκρη.

Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος: αν ένα ρούχο έχει πάνω του ιδρώτα, λεκέδες ή άλλες οσμές και μείνει κλεισμένο για μήνες, είναι πολύ πιθανότερο να μας περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη όταν ανοίξουμε ξανά την αποθήκευση.

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Το σημαντικότερο: πρέπει να είναι εντελώς στεγνά

Εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο βήμα για να αποφύγουμε τη μυρωδιά κλεισούρας.

Δεν αρκεί να έχουμε πλύνει τα ρούχα. Πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς πριν αποθηκευτούν.

Ακόμη και λίγη υγρασία που θα παγιδευτεί σε ένα κλειστό κουτί ή μια σακούλα μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για δυσάρεστες οσμές και ανάπτυξη μούχλας. Το Southern Living επίσης αναφέρει ως σημαντικό μέτρο πρόληψης ότι τα ρούχα πρέπει να είναι τελείως στεγνά πριν από την αποθήκευση τους.

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Γι’ αυτό, ακόμη κι αν το πλυντήριο και το στεγνωτήριο έχουν τελειώσει, δεν βιαζόμαστε να τα κλείσουμε αμέσως σε κουτιά. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν και να αεριστούν καλά.

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Καθαρίζουμε και τη ντουλάπα πριν βάλουμε τα καλοκαιρινά στην άκρη

Αν πρόκειται να αποθηκεύσουμε τα καλοκαιρινά ρούχα μέσα στην ίδια ντουλάπα, δεν έχει πολύ νόημα να τα βάλουμε κατευθείαν πίσω σε έναν χώρο που είναι γεμάτος σκόνη.

Με την ευκαιρία της αλλαγής εποχής, αδειάζουμε τα ράφια και τα συρτάρια, σκουπίζουμε τις επιφάνειες και αφήνουμε τον χώρο να αεριστεί πριν επιστρέψουν τα ρούχα.

Το Homes & Gardens συνδέει τη σωστή οργάνωση και τον τακτικό καθαρισμό της ντουλάπας με τη διατήρηση πιο φρέσκου περιβάλλοντος, ενώ προειδοποιεί και για το υπερβολικό στρίμωγμα των ρούχων.

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Αρωματικά για τα ρούχα

Μπορούμε να βάλουμε μέσα στα κουτιά μικρά αρωματικά πουγκιά με αποξηραμένη λεβάντα ή κομμάτια κέδρου, ώστε τα ρούχα να διατηρούν μια ευχάριστη μυρωδιά όσο παραμένουν αποθηκευμένα.

Το Homes & Gardens προτείνει, μεταξύ άλλων, πουγκιά με αποξηραμένη λεβάντα για συρτάρια και χώρους αποθήκευσης, ενώ ο κέδρος μπορεί να λειτουργήσει επιπλέον ως φυσικό αποτρεπτικό για τον σκόρο.

Προσοχή όμως: η λεβάντα πρέπει να είναι εντελώς αποξηραμένη, καθώς η υγρασία μπορεί να ευνοήσει τη μούχλα. Επίσης, καλύτερα να χρησιμοποιούμε πουγκιά από βαμβακερό ή άλλο ύφασμα και να αποφεύγουμε να ρίχνουμε αιθέρια έλαια απευθείας πάνω στα ρούχα.

Προσοχή στα πλαστικά κουτιά και στις σακούλες

Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που αξίζει να γνωρίζουμε πριν αγοράσουμε ή χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε δοχείο αποθήκευσης.

Το American Cleaning Institute προτείνει έναν δροσερό, σκοτεινό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο και προειδοποιεί ότι οι πλαστικές σακούλες ή τα πλαστικά κουτιά μπορεί να παγιδεύσουν αέρα και υγρασία.

Από την άλλη, η κατάλληλη λύση εξαρτάται και από το πού αποθηκεύουμε τα ρούχα. Το Good Housekeeping προτείνει, για παράδειγμα, κουτιά από υλικό καμβά ή υφασμάτινες θήκες για ρούχα εκτός εποχής, ακριβώς ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος μούχλας.

Δεν στριμώχνουμε τα ρούχα μέχρι να μην υπάρχει ούτε εκατοστό

Όταν προσπαθούμε να χωρέσουμε όλο το καλοκαίρι σε ένα κουτί, είναι εύκολο να καταλήξουμε με τα ρούχα συμπιεσμένα το ένα πάνω στο άλλο.

Όμως η υπερβολική πυκνότητα δεν βοηθά. Ένα υπερβολικά γεμάτο συρτάρι ή ντουλάπα περιορίζει την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τα υφάσματα και μπορεί να συμβάλει σε μυρωδιές κλεισούρας.

Καλύτερα δύο μικρότερα, οργανωμένα κουτιά παρά ένα τεράστιο κουτί γεμάτο μέχρι πάνω.

Και, φυσικά, βάζουμε τα πιο βαριά κομμάτια στη βάση και τα πιο ευαίσθητα από πάνω, ώστε να μην πιέζονται άσκοπα.

Και αν τα βγάλουμε του χρόνου και μυρίζουν ακόμα;

Αν, παρά την προσοχή μας, τα καλοκαιρινά ρούχα έχουν αποκτήσει μυρωδιά κλεισούρας, δεν τα φοράμε κατευθείαν.

Το American Cleaning Institute προτείνει να τα πλύνουμε αμέσως ή να τα πάμε στο καθαριστήριο, ανάλογα με τις οδηγίες φροντίδας του κάθε ρούχου. Για επίμονες μυρωδιές αναφέρει επίσης επιλογές όπως λευκό ξίδι, ή μαγειρική σόδα στο πλύσιμο, πάντα με βάση τις οδηγίες του υφάσματος.

Το The Spruce, από την πλευρά του, επισημαίνει ότι η μυρωδιά μπορεί να σχετίζεται με υγρασία, μούχλα, μούχλα/μυκητιάσεις, στάσιμο περιβάλλον ή ακόμη και υπολείμματα από προηγούμενη χρήση και προτείνει ως βασικό βήμα το πλύσιμο και το καλό στέγνωμα των ρούχων.

Η αλλαγή της ντουλάπας μπορεί τελικά να γίνει πιο εύκολη

Η αλλαγή ντουλάπας δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι θα περάσουμε ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με ρούχα πεταμένα πάνω στο κρεβάτι.

Κάπως έτσι, μπορούμε να αφήσουμε τα λινά και τα φορέματα να πάρουν τη θέση τους στην άκρη για λίγο και να υποδεχθούμε τα πουλόβερ, τις ζακέτες, τις κάλτσες και όλα τα χουχουλιάρικα της νέας εποχής, χωρίς τον φόβο ότι σε λίγους μήνες θα ανοίξουμε το κουτί και θα μας υποδεχθεί η μυρωδιά της κλεισούρας.

Με πληροφορίες από Good Housekeeping,American Cleaning Institute ,Southern Living,Homes & Gardens, The Spruce,