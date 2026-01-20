Μια διεθνής δοκιμή εξετάζει εάν μια εξέταση αίματος με τρύπημα του δακτύλου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Η μελέτη, όπως αναφέρει σε άρθρο του το BBC, στην οποία συμμετέχουν 1.000 εθελοντές ηλικίας άνω των 60 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα στοχεύει στην ανίχνευση βιοδεικτών που σχετίζονται με την πάθηση.

Η μελέτη Bio-Hermes-002 διεξάγεται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα ιατρικής έρευνας LifeArc και το Παγκόσμιο Ίδρυμα Πλατφόρμας Αλτσχάιμερ, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Έρευνας για την Άνοια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η δρ. Τζιοβάνα Λάλι, διευθύντρια στρατηγικής και λειτουργιών της LifeArc, δήλωσε: «Εξετάζουμε την παρουσία τριών πρωτεϊνών που έχουν συνδεθεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ, των λεγόμενων βιοδεικτών αίματος. Αναλύοντας τη συγκέντρωση και τα επίπεδα αυτών των πρωτεϊνών, μπορεί να μας πει εάν ένα άτομο κινδυνεύει να αναπτύξει νόσο Αλτσχάιμερ».

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η ελπίδα είναι ότι η εξέταση τρυπήματος δακτύλου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επανάσταση του τρόπου αναγνώρισης της νόσου. Η καθηγήτρια Φιόνα Κάραγκερ, επικεφαλής πολιτικής και έρευνας στην Εταιρεία Αλτσχάιμερ (ΗΒ), δήλωσε ότι, καθώς οι εξετάσεις δεν είναι ευρέως διαθέσιμες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, «η λήψη ακριβούς διάγνωσης είναι πολύ χρονοβόρα».

Πρόσθεσε: «Με νέες θεραπείες στον ορίζοντα, η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το NHS – Εθνικό Σύστημα Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου. Γι’ αυτό χρηματοδοτούμε το έργο της διενέργειας εξετάσεων αίματος για την άνοια στο NHS, ώστε όλοι όσοι θα ωφεληθούν από μια διάγνωση να μπορούν να τη λάβουν γρήγορα και με ακρίβεια».

Αυτό είναι – φυσικά – μόνο ένα σύνολο αποτελεσμάτων. Οι επιστήμονες θα πρέπει να αναλύσουν τα ευρήματα και των 1.000 εθελοντών που συμμετείχαν στη δοκιμή προτού μάθουν πόσο χρήσιμο είναι το τεστ αίματος με τρύπημα του δακτύλου για τον εντοπισμό του κινδύνου εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Η δρ Εμερ ΜακΣουίνεϊ, νευροακτινολόγος στο ReCognition Health, στρατολογεί μερικούς από τους εθελοντές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είπε: «Εάν αυτό είναι επιτυχές, παρέχει μια πανταχού παρούσα, ακριβή εξέταση που μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία μη φυσιολογικής πρωτεΐνης αμυλοειδούς στον εγκέφαλο χωρίς περίπλοκες, δαπανηρές έρευνες».

Πλεονεκτήματα του τεστ τρυπήματος δακτύλου

Η χρήση βιοδεικτών στο αίμα για τον εντοπισμό του κινδύνου εμφάνισης Αλτσχάιμερ είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας έρευνας.

Πέρυσι, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ενέκριναν μια εξέταση αίματος για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Αυτή περιλαμβάνει μια παραδοσιακή αιμοληψία χρησιμοποιώντας βελόνα και σύριγγα.

Μια άλλη μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο που εξετάζει εάν η χρήση εξετάσεων αίματος βελτιώνει τόσο τη διάγνωση όσο και τη θεραπεία σε πραγματικές συνθήκες.

Ένα βασικό πλεονέκτημα του τεστ τρυπήματος δακτύλου θα ήταν ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από άτομα στο σπίτι και το δείγμα να αποσταλεί σε εργαστήριο για ανάλυση, καθώς δεν απαιτεί ψύξη.

Υπάρχουν ελπίδες ότι οι εξετάσεις αίματος θα μπορούσαν τελικά να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ελέγχου για άνοια σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Μέχρι σήμερα, στη μελέτη έχουν συμμετάσχει 883 από τους 1.000 συμμετέχοντες, με περισσότερους από 360 να έχουν ολοκληρώσει όλες τις εξετάσεις.

Αυτό περιλαμβάνει ένα μείγμα γνωστικά φυσιολογικών και ήπιας εξασθένησης ατόμων και μερικούς με Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο.

Η δοκιμή αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Εταιρεία Altzheimer Αθηνών: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην εποχή μας, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Altzheimer Αθηνών, καθώς για πρώτη φορά έχουμε νέα αιτιολογικά φάρμακα με σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Είναι, επιπλέον, σημαντική και από κοινωνική άποψη, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για το περιβάλλον του, καθώς μπορούν να εφαρμοστούν προληπτικές στρατηγικές και αλλαγές στον τρόπο ζωής, φυσική άσκηση, διατροφή, κατάλληλη πλαισίωση, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ γίνεται μέχρι σήμερα με οσφυονωτιαία παρακέντηση και προσδιορισμό παθολογικών βιολογικών δεικτών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, όπως είναι το β-αμυλοειδές και η φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Tau. Συνολικά, ένα ποσοστό 30% των υποψήφιων για οσφυονωτιαία παρακέντηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να υποβληθεί σε αυτήν. Ιδίως στους ασθενείς αυτούς η μελέτη απεικόνισης αμυλοειδούς εγκεφάλου με τη χρήση της τεχνολογίας PET/CT που είναι διαθέσιμη στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία.

Με πληροφορίες από: BBC , alzheimerathens.gr

