Μια εκτενής επιστημονική ανασκόπηση ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης, γνωστά ως στατίνες, είναι πολύ ασφαλέστερα από ό,τι θεωρούνταν στο παρελθόν, σύμφωνα με άρθρο του BBC.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ενημερωτικά φυλλάδια που συνοδεύουν τα φάρμακα θα πρέπει να αναθεωρηθούν, καθώς οι αναφερόμενες πιθανές παρενέργειες συχνά αποθαρρύνουν τους ασθενείς από τη χρήση τους, παρά το γεγονός ότι οι στατίνες σώζουν ζωές.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το British Heart Foundation και τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό The Lancet. Εξέτασε, σύμφωνα με άρθρο του malaysia.news.yahoo.com δεδομένα από 123.940 άτομα που συμμετείχαν σε 19 κλινικές δοκιμές που συνέκριναν τις επιδράσεις των στατινών με ένα εικονικό φάρμακο.

Αυτά τα άτομα παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι στατίνες δεν ευθύνονται για την πλειονότητα των παρενεργειών που συχνά τους αποδίδονται, όπως απώλεια μνήμης, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, αύξηση βάρους ή στυτική δυσλειτουργία.

Παράλληλα, αποδείχθηκε ότι μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η δράση των στατινών

Οι στατίνες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης, LDL και η δράση τους στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, προκαλώντας περίπου 10 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, καθώς και το ένα τέταρτο των θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Όπως συμβαίνει με κάθε φαρμακευτική αγωγή, ενδέχεται να εμφανιστούν παρενέργειες, ωστόσο αυτές είναι περιορισμένες.

Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές παρενέργειες από τη λήψη στατινών

Στις δοκιμές, οι αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σχεδόν ίδιες τόσο στην ομάδα που λάμβανε στατίνες όσο και στην ομάδα του placebo, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα φάρμακα δεν αποτελούν την αιτία των περισσότερων συμπτωμάτων. Από τις 66 πιθανές παρενέργειες που εξετάστηκαν, μόνο τέσσερις εμφάνισαν κάποια συσχέτιση με τη χρήση στατινών, και μάλιστα σε πολύ μικρό ποσοστό ασθενών.

Αυτές ήταν:

αλλαγές στις ηπατικές εξετάσεις

μικρές ηπατικές ανωμαλίες

αλλαγές στα ούρα

πρήξιμο ιστών/πρησμένοι αστράγαλοι

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν παρατηρήθηκε αύξηση σοβαρών ηπατικών παθήσεων. Η μυϊκή βλάβη και η μικρή αύξηση του σακχάρου στο αίμα μπορεί να εμφανιστούν σπάνια.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα οφέλη των στατινών υπερτερούν κατά πολύ των κινδύνων, ενώ συνιστούν στους ασθενείς να συμβουλεύονται τον γιατρό τους σε περίπτωση οποιασδήποτε ενόχλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο του BBC, ο καθηγητής σερ Ρόρι Κόλινς, ο οποίος είναι ο κύριος συγγραφέας της ανασκόπησης, δήλωσε: «Τώρα που γνωρίζουμε ότι οι στατίνες δεν προκαλούν την πλειονότητα των παρενεργειών που αναφέρονται στα φυλλάδια οδηγιών χρήσης, οι πληροφορίες για τις στατίνες απαιτούν ταχεία αναθεώρηση για να βοηθήσουν τους ασθενείς και τους γιατρούς να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις υγείας».

Με πληροφορίες από: BBC , malaysia.news.yahoo.com

