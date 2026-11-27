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‘‘Όσο λιγότερα είναι τα δεδομένα, τόσο περισσότερες είναι οι θεωρίες’’. Μια φράση που μου έρχεται συχνά στο μυαλό όταν ακούω ανθρώπους να προσπαθούν να εξηγήσουν διάφορες συμπεριφορές των σκύλων. Μέσα από τη δουλειά μου, ακούω πολύ συχνά απόψεις και ερμηνείες που παρουσιάζονται ως δεδομένες αλήθειες, χωρίς απαραίτητα να στηρίζονται σε επιστημονικά στοιχεία.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος B. F. Skinner, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες στη μελέτη της συμπεριφοράς, είχε επισημάνει τη σημασία της παρατήρησης και των πραγματικών δεδομένων έναντι των θεωρητικών ερμηνειών που δεν έχουν ελεγχθεί επιστημονικά. Η σκέψη του μας φέρνει μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερώτημα: Μήπως όσο λιγότερα γνωρίζουμε για ένα φαινόμενο, τόσο περισσότερες εξηγήσεις επινοούμε για να καλύψουμε αυτό το κενό; Αν παρατηρήσουμε την ανθρώπινη ιστορία, θα διαπιστώσουμε ότι συχνά, όταν δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε κάτι, δημιουργούσαμε μια θεωρία που μας φαινόταν λογική και σταδιακά την αντιμετωπίζαμε σαν αποδεδειγμένη αλήθεια.

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Αν κοιτάξουμε πίσω στην ανθρώπινη ιστορία, θα βρούμε αμέτρητα τέτοια παραδείγματα. Φυσικά φαινόμενα, ασθένειες και γεγονότα που οι άνθρωποι αδυνατούσαν να εξηγήσουν αποδίδονταν σε θεϊκές παρεμβάσεις, υπερφυσικές δυνάμεις ή κατάρες. Οι κεραυνοί θεωρούνταν εκδηλώσεις της οργής των θεών, ενώ ασθένειες αντιμετωπίζονταν ως αποτέλεσμα κάποιας αόρατης δύναμης. Δεν υπήρχαν πάντοτε τα επιστημονικά εργαλεία για να κατανοήσουν τι πραγματικά συνέβαινε. Έτσι, το κενό της γνώσης καλυπτόταν από υποθέσεις, παραδόσεις και πεποιθήσεις.

Ωστόσο, αυτή η ανθρώπινη συνήθεια δεν έχει εξαφανιστεί. Απλώς σήμερα εμφανίζεται σε διαφορετικές μορφές. Και ένας χώρος στον οποίο τη συναντάμε ιδιαίτερα συχνά είναι η συμπεριφορά των σκύλων.

Πριν από αρκετές δεκαετίες, κυκλοφορούσε ευρέως ένας παράξενος μύθος για τα Ντόμπερμαν. Υποτίθεται ότι, μεγαλώνοντας, ο εγκέφαλός τους γινόταν μεγαλύτερος από όσο μπορούσε να χωρέσει το κρανίο τους, με αποτέλεσμα να πιέζεται και τα σκυλιά να χάνουν τα λογικά τους, παρουσιάζοντας ξαφνικά επιθετική συμπεριφορά. Παρότι αυτή η ιστορία δεν είχε επιστημονική βάση, αναπαράχθηκε τόσο πολύ ώστε αρκετοί άνθρωποι την πίστευαν ως πραγματικό γεγονός. Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός που να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη φυλή. Η συμπεριφορά ενός σκύλου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γενετική προδιάθεση, οι εμπειρίες, η μάθηση, η υγεία και το περιβάλλον του.

Ένας άλλος μύθος, που δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει, αφορά τον σκύλο που πηδάει επάνω στον άνθρωπο. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι το κάνει επειδή δεν τον σέβεται, επειδή θέλει να κυριαρχήσει ή επειδή προσπαθεί να δείξει ποιος είναι το αφεντικό; Πρόκειται για μια ερμηνεία που αποδίδει στον σκύλο συγκεκριμένες προθέσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Στην πραγματικότητα, το πήδημα μπορεί να αποτελεί συμπεριφορά χαιρετισμού, εκδήλωση ενθουσιασμού, αναζήτηση προσοχής ή μια συμπεριφορά που έχει ενισχυθεί μέσα από προηγούμενες εμπειρίες. Εάν κάθε φορά που ο σκύλος πηδάει επάνω μας του μιλάμε, τον αγγίζουμε ή ασχολούμαστε μαζί του, είναι πιθανό, ανάλογα με το τι λειτουργεί ως ενίσχυση για εκείνον, να αυξάνουμε άθελά μας την πιθανότητα να το επαναλάβει.

Αντίστοιχα, ένας σκύλος που γρυλίζει όταν κάποιος πλησιάζει το φαγητό του δεν προσπαθεί απαραίτητα να επιβληθεί στον άνθρωπο. Μπορεί να εκδηλώνει συμπεριφορά προστασίας πόρων, η οποία σχετίζεται με το ιστορικό μάθησης, την αξία του συγκεκριμένου αντικειμένου, την αίσθηση απειλής και άλλους παράγοντες. Αν περιοριστούμε στην εξήγηση ότι ‘θέλει να γίνει αρχηγός’, κινδυνεύουμε όχι μόνο να παρερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά, αλλά και να επιλέξουμε έναν λανθασμένο τρόπο αντιμετώπισης.

Το ίδιο συμβαίνει όταν λέμε ότι ένας σκύλος κατέστρεψε κάτι στο σπίτι «για να μας εκδικηθεί» ή ότι δείχνει «ενοχές» επειδή γνωρίζει πως έκανε κάτι κακό. Πίσω από αυτές τις ερμηνείες μπορεί να βρίσκονται εντελώς διαφορετικοί μηχανισμοί, όπως το άγχος, η ανεπαρκής κάλυψη αναγκών, οι προηγούμενες μαθησιακές εμπειρίες ή η αντίδραση στη στάση του ανθρώπου. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι η λεγόμενη ένοχη έκφραση ενός σκύλου δεν αποτελεί αξιόπιστη απόδειξη πως αντιλαμβάνεται μια προηγούμενη πράξη του ως παράπτωμα.

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Εδώ βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στον τρόπο που προσεγγίζουμε τη συμπεριφορά των ζώων. Συχνά ξεκινάμε από μια ερμηνεία και στη συνέχεια προσπαθούμε να προσαρμόσουμε όσα παρατηρούμε σε αυτήν, αντί να κάνουμε το αντίθετο. Αντί να αναρωτηθούμε τι προηγήθηκε μιας συμπεριφοράς, ποιες συνέπειες την ακολούθησαν, σε ποιες συνθήκες εμφανίζεται και ποιο είναι το ιστορικό του σκύλου, καταλήγουμε σε εύκολες απαντήσεις που πολλές φορές βασίζονται περισσότερο στις δικές μας αντιλήψεις παρά σε πραγματικά δεδομένα.

Η επιστημονική προσέγγιση δεν σημαίνει ότι έχουμε ήδη απαντήσεις για τα πάντα. Αντίθετα, προϋποθέτει να αναγνωρίζουμε όσα δεν γνωρίζουμε και να παραμένουμε ανοιχτοί σε νέα ευρήματα. Οι υποθέσεις είναι απαραίτητες για την εξέλιξη της γνώσης, αρκεί να αντιμετωπίζονται ως υποθέσεις και όχι ως αδιαμφισβήτητες αλήθειες.

Ίσως, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε μια συμπεριφορά του σκύλου μας, να αξίζει να αναρωτηθούμε πρώτα σε ποια στοιχεία βασίζεται η ερμηνεία μας.

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Χρήστος Μπαλασόπουλος

Professional Dog Trainer – Agility Instructor -Agility Athlete – Agility Judge.

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