Για όσους από εμάς τρώμε σχεδόν τα πάντα χωρίς δεύτερη σκέψη, συχνά μας φαίνεται περίεργο το πόσο έντονα κάποιοι άνθρωποι αποφεύγουν συγκεκριμένα φαγητά. Κι όμως, η επιλεκτικότητα στο φαγητό δεν είναι πάντα ιδιοτροπία.

Το ενδιαφέρον είναι ότι όσοι δηλώνουν «δύσκολοι» στις γεύσεις συχνά μοιράζονται κοινές εμπειρίες και αντιδράσεις.

Όπως σημειώνει το chefsresource.com η άσχημη αντίδραση σε κάποια τρόφιμα έχει συχνά επιστημονική βάση. Σύμφωνα με αναλύσεις για τα τρόφιμα που θεωρούνται από πολλούς ως τα πιο μισητά του κόσμου, η μυρωδιά παίζει κρίσιμο ρόλο στην αρνητική αντίδραση. Ορισμένα τρόφιμα με έντονη, δυσάρεστη οσμή ενεργοποιούν υποδοχείς που προκαλούν άμεση αποστροφή, ανεξάρτητα από τη γεύση, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με δυσάρεστη υφή.

Το πιο παράξενο, όμως, είναι ότι υπάρχουν ορισμένα φαγητά που ανεξάρτητα από ηλικία, κουλτούρα ή διατροφικές συνήθειες, συγκεντρώνουν την αντιπάθεια πολύ περισσότερου κόσμου απ’ όσο φανταζόμαστε

Τα 8 πιο αντιπαθητικά τρόφιμα

Μανιτάρια

Το realsimple.com αναφέρει ότι η πιο συχνή ένσταση αφορά την υφή. Πολλοί τα βρίσκουν σπογγώδη ή γλιστερά, ειδικά όταν δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά ή έχουν μείνει πολύ στο ψυγείο. Αυτή η αίσθηση τα κάνει δύσκολα αποδεκτά, ακόμα κι αν η γεύση τους είναι ήπια.

γλυκόριζα (licorice)

Όπως αναφέρει άρθρο από το thespicychefs.com η γλυκόριζα θεωρείται ένα από τα πιο διχαστικά τρόφιμα παγκοσμίως, κυρίως λόγω της έντονης, ιδιαίτερης γεύσης της, που για πολλούς θυμίζει φαρμακευτικό σιρόπι ή κάτι τεχνητό. Η φυσική της γλυκύτητα, σε συνδυασμό με τις πικρές νότες, δεν είναι εύκολα αποδεκτή από όσους έχουν συνηθίσει πιο ήπιες γεύσεις. Η γλυκόριζα συχνά απορρίπτεται επειδή αφήνει επίμονη επίγευση που δεν αρέσει σε όλους.

Ελιά

Επιπλέον το ίδιο άρθρο σημειώνει ότι παρότι σε πολλές χώρες θεωρούνται βασικό τρόφιμο, οι ελιές συγκαταλέγονται στα φαγητά που αρκετοί άνθρωποι αποφεύγουν. Ο λόγος είναι ο συνδυασμός πικρής και αλμυρής γεύσης, καθώς και η χαρακτηριστική, έντονη μυρωδιά τους.

Παντζάρια

Τελός αναφέρει ότι τα παντζάρια προκαλούν αντιδράσεις κυρίως λόγω της γήινης, «χωμάτινης» γεύσης τους, η οποία δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη ή ευχάριστη για όλους. Πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ότι η γεύση τους θυμίζει χώμα ή υγρή γη, κάτι που τα κάνει απωθητικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο μαγειρέματος.

Το realsimple.com αναφέρει 3 ακόμα αμφιλεγόμενα φαγητά:

Αντζούγιες

Η έντονη ψαρίλα και το δυνατό άρωμα κάνουν τις αντζούγιες ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες. Παρότι χρησιμοποιούνται συχνά σε πίτσες ή σάλτσες, για πολλούς η μυρωδιά και μόνο αρκεί για να τις απορρίψουν.



Εντόσθια

Συκώτι, και άλλα εντόσθια έχουν πλούσια και βαριά γεύση, αλλά αρκετοί δυσκολεύονται και με την ίδια την ιδέα της κατανάλωσής τους. Παρότι είναι θρεπτικά, η έντονη γεύση και η υφή τα καθιστούν «δύσκολα» για πολλούς.



Μπλε τυριά

Η χαρακτηριστική έντονη μυρωδιά και η εμφάνιση με τα μπλέ σημεία τα κατατάσσουν στα πιο μισητά τυριά. Αν και το ότι είναι μουχλιασμένα είναι απολύτως ασφαλές, δεν παύει να αποθαρρύνει αρκετούς.



Κόλιανδρος

Ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αντιπάθεια για τον κόλιανδρο συνδέεται με γενετικές παραλλαγές σε υποδοχείς όσφρησης. Ορισμένοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις αρωματικές ουσίες του κόλιανδρου ως σαπωνώδεις, γεγονός που εξηγεί γιατί για αυτούς το φυτό μοιάζει «να έχει γεύση σαπουνιού». Αυτή η γενετική ιδιαιτερότητα έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες που εντόπισαν έναν σημαντικό γενετικό δείκτη σχετικό με αυτή την αντίδραση.

Αν κάποια από αυτά τα τρόφιμα δεν μας αρέσουν τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισχύει για πάντα. Οι γευστικοί μας κάλυκες αλλάζουν με τον χρόνο, οι εμπειρίες μας διευρύνονται και πολλές φορές ένα φαγητό που κάποτε αποφεύγαμε μπορεί, σε άλλη φάση της ζωής μας ή με διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος, να μας φανεί τελικά ευχάριστο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ξαναδοκίμασαν κάτι χρόνια μετά και… άλλαξαν γνώμη.

Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν θελήσουμε ποτέ να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία σε κάποια γεύση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το φαγητό δεν είναι διαγωνισμός ούτε υποχρέωση, είναι μια καθαρά προσωπική απόλαυση, δεμένη με αναμνήσεις, συναισθήματα και ανάγκες. Το μόνο που έχει πραγματικά σημασία είναι να τρώμε ό,τι μας ευχαριστεί και να απολαμβάνουμε το φαγητό με τον δικό μας τρόπο χωρίς ενοχές και χωρίς «πρέπει».

Με πληροφορίες από chefsresource.com, realsimple.com, thespicychefs.com

