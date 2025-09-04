Κάθε μεταβατική περίοδο η μόδα δανείζεται από τα χρώματα της φύσης και εμπλουτίζει την παλέτα της με νέες εντυπωσιακές πινελιές. Στους πειραματισμούς οι τόνοι βγαίνουν άλλοτε βαθύτεροι, άλλοτε πιο ανάλαφροι και «σβησμένοι» και άλλοτε πιο καθαροί.

Το φθινόπωρο είθισται να μας χαρίζει ζεστές, γήινες αποχρώσεις που θυμίζουν τις αλλαγές της εποχής. Πολλά καφέ εμπνευσμένα από τους κορμούς των δέντρων, κιτρινωπά, βαθιά κόκκινα και λαδί από τα φύλλα που πέφτουν και ανανεώνονται. Όλα τα παραπάνω μπαίνουν στην κατηγορία των κλασικών εποχικών χρωμάτων και γίνονται η διαχρονική βάση για εκείνα που θα ακολουθήσουν. Φυσικά, η απόχρωση mocha mousse ψηφισμένη από την εταιρεία Pantone, ως το χρώμα της χρονιάς θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην γκαρνταρόμπα μας, αλλά στο παιχνίδι των συνδυασμών μπαίνουν άλλες έξι χρωματικές προτάσεις που κέρδισαν τους σχεδιαστές.

Το φάσμα της τερακότας

Κάποιοι μιλούν για το χρώμα της κολοκύθας, ενώ άλλοι για το πορτοκαλί του φθινοπώρου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα φάσμα αποχρώσεων που ξεδιπλώνεται με βάση την τερακότα. Από το καμένο πορτοκαλί, της σκουριάς, μέχρι αυτό της ώχρας οι πασαρέλες του φθινοπώρου γέμισαν με θερμές και παράλληλα φωτεινές δημιουργίες. Γήινο και πολυτελές, το φάσμα των κεχριμπαρένιων αποχρώσεων δίνει την αίσθηση της ζεστασιάς και της λάμψης. Τόσο στις συλλογές του οίκου Yves Saint Laurent όσο και του Gucci, το είδαμε να ξεδιπλώνεται πότε σε γυαλιστερά δέρματα, πότε σε βελούδινα πλεκτά και πότε σε ανάλαφρα υφάσματα συνδυασμένα με βαριά μάλλινα.

Πιπεράτο κόκκινο

Ζεστά πιπεράτα κόκκινα χρώματα εμφανίστηκαν στις διεθνείς επιδείξεις και πυροδότησαν το ενδιαφέρον στους οίκους Khaite, Gucci, Christopher John Rogers, Louis Vuitton και Gabriela Hearst. Η απόχρωση του κόκκινου που θυμίζει την καυτερή πιπεριά συνδυάζεται υπέροχα με τα διαχρονικά μπεζ και καφέ κι έρχεται να αντικαταστήσει μερικώς το μπορντό.

Φωτεινό λαδί

Μια απόχρωση που παίζει ανάμεσα στο πράσινο της ελιάς και το μιντ. Ένα φωτεινό λαδί, ικανό να κολακέψει οποιαδήποτε εμφάνιση. Παρουσιάστηκε τόσο έντονα στις πασαρέλες που φαίνεται πως ήρθε για να μείνει παραπάνω από μια σεζόν.

Το ροζ της πούδρας

Στην πασαρέλα της Miu Miu είδαμε πληθώρα από ροζ φιόγκους εμπνευσμένους από τη ζωή των μπαλαρίνων. Οι οίκοι Simone Rocha, Jil Sander και JW Anderson παρουσίασαν υπέροχα φορέματα στην απόχρωση της τσιχλόφουσκας συνδυασμένα με πιπεράτα κόκκινα για άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Electric Aubergine

Η απόχρωση μοιάζει με ενδιάμεση στάση μεταξύ του μωβ και του μελιτζανί. Ένα χρώμα που παραπέμπει στη βυζαντινή εποχή, πολύ βαθύ και αριστοκρατικό. Συνδυάζεται όμορφα με το μπεζ σουέτ δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

Βουτυρένιο κίτρινο και μουσταρδί

Το βουτυρένιο κίτρινο συνεχίζει να παρουσιάζεται στις φθινοπωρινές συλλογές και όχι άδικα. Συνδυάζεται με όλα τα καφέ και λαδί χρώματα, αλλά και με πολλές άλλες αποχρώσεις. Το μόνο που χρειάζεται για να πειραματιστούμε στους συνδυασμούς είναι να το σκεφτούμε σαν ένα γλυκό μπεζ. Στις πασαρέλες των Miu Miu, Alaia και Burberry το ενδιαφέρον κέρδισε και η απόχρωση σε βαθύ μουσταρδί που είναι πιο θερμή για τη φθινοπωρινή περίοδο.

