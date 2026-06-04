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Νέα επιστημονική μελέτη υποδηλώνει ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν φάρμακα απώλειας βάρους της κατηγορίας GLP-1, όπως το Ozempic και το Mounjaro, ενδέχεται να διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Τα ευρήματα αυτά προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών που εξετάζουν όχι μόνο τη συμβολή των φαρμάκων αυτών στην απώλεια βάρους, αλλά και τις πιθανές ευρύτερες επιδράσεις τους στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

Συγκεκριμένα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που είχαν λάβει φάρμακα GLP-1 είχαν περίπου 30% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τον ΔΜΣ, την πυκνότητα του μαστού και τον διαβήτη.

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Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι υπάρχει ήδη σημαντική επιστημονική τεκμηρίωση που συνδέει το αυξημένο σωματικό βάρος με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι η απώλεια βάρους και γενικότερα οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να συμβάλουν στη μείωση αυτού του κινδύνου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα φάρμακα GLP-1 θεωρούνται μια πιθανή παρέμβαση που μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες πρόληψης του καρκίνου.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα λειτουργούν μιμούμενα φυσικές ορμόνες που παράγονται στο έντερο μετά τη λήψη τροφής. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν την έκκριση ινσουλίνης, μειώνουν την όρεξη και συμβάλλουν στη διατήρηση χαμηλότερων επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Ως αποτέλεσμα, βοηθούν σημαντικά στην απώλεια βάρους και στη βελτίωση διαφόρων δεικτών μεταβολικής υγείας.

Πέρα από τα οφέλη που σχετίζονται με τον έλεγχο του βάρους, οι επιστήμονες τονίζουν ότι ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν πως τα φάρμακα GLP-1 ενδέχεται να μειώνουν και τη συστηματική φλεγμονή στον οργανισμό.

Η φλεγμονή αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, όμως όταν είναι χρόνια και παρατεταμένη μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη, την επιβίωση και την εξάπλωση καρκινικών κυττάρων. Δεδομένου ότι η φλεγμονή φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη του καρκίνου του μαστού, η πιθανή αντιφλεγμονώδης δράση των φαρμάκων αυτών έχει προσελκύσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον.

«Αν και η μελέτη μας ήταν παρατηρητική και δεν επιβεβαιώνει οριστικά τη σχέση μεταξύ των φαρμάκων GLP-1 και της μειωμένης συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού, εντάσσεται στο αυξανόμενο σώμα στοιχείων που υποδηλώνουν ότι αξίζει να διερευνηθούν αυτά τα φάρμακα απώλειας βάρους ως πιθανά εργαλεία πρόληψης του καρκίνου», δηλώνει η Ελίζαμπεθ ΜακΝτόναλντ, καθηγήτρια ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας και ακτινολόγος μαστού. Η πιθανή συσχέτιση χρειάζεται να επιβεβαιωθεί μέσω πιο αυστηρών επιστημονικών μεθόδων.

Επιπλέον, η μελέτη αφορούσε αποκλειστικά γυναίκες με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία. Συνεπώς, δεν είναι σαφές αν τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και για γυναίκες με φυσιολογικό σωματικό βάρος. Ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν τέτοιου είδους φάρμακα υποβάλλονται συχνότερα σε ιατρικές εξετάσεις και παρακολουθούνται στενότερα από επαγγελματίες υγείας. Αυτό μπορεί να επηρεάζει τα ποσοστά διάγνωσης και να λειτουργεί ως παράγοντας σύγχυσης στα αποτελέσματα.

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Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν τη διεξαγωγή τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, οι οποίες θα μπορούσαν να εξετάσουν ταυτόχρονα την επίδραση των φαρμάκων στην πρόληψη του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και των μεταβολικών αλλαγών και συμπτωμάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Σύμφωνα με τους ίδιους, μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας ενισχύονται και από άλλα δεδομένα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο American Society of Clinical Oncology. Μια ξεχωριστή ιταλική μελέτη έδειξε ότι γυναίκες με προχωρημένο, ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστού, οι οποίες λάμβαναν φάρμακα GLP-1, έζησαν κατά μέσο όρο σχεδόν 19 μήνες περισσότερο από όσες δεν τα χρησιμοποιούσαν. Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι τα φάρμακα GLP-1 μπορεί στο μέλλον να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη διαχείριση του βάρους, αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση ορισμένων μορφών καρκίνου.

Ο καρκίνος του μαστού είναι σήμερα ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Oncology, τα περιστατικά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2050.

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Μόνο το 2023, περίπου 2,3 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού και 764.000 πέθαναν από τη νόσο. Δηλαδή σχεδόν 1 στις 4 διαγνώσεις καρκίνου σε γυναίκες αφορούσε τον μαστό σύμφωνα με άρθρο του Cnn.com που φιλοξενεί την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε 204 χώρες και διήρκεσε περισσότερο από τρεις δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: Euronews.com , The Lancet Oncology , Cnn.com

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