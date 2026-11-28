Istock- τα όνειρα περιλαμβάνουν εντονότερα οπτικά και χωρικά στοιχεία, περισσότερα πρόσωπα και συχνότερα παράδοξα γεγονότα.

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Οι ερευνητές ανέλυσαν χιλιάδες καταγραφές ονείρων και διαπίστωσαν ότι αυτά διαφέρουν σημαντικά από τις καθημερινές σκέψεις, εμπεριέχοντας συχνότερα οπτικά στοιχεία και παράδοξα γεγονότα.

Η τάση του νου για περιπλάνηση συνδέθηκε με πιο παράξενα όνειρα, ενώ η υποκειμενική ποιότητα του ύπνου επηρεάζει επίσης τις νυχτερινές εμπειρίες.

Επιπλέον, οι συλλογικές εμπειρίες, όπως οι περιορισμοί κατά την πανδημία, αποτυπώθηκαν στο περιεχόμενο των ονείρων μέσω έντονων συναισθημάτων και κοινωνικών αναφορών.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα όνειρα δεν αποτελούν τυχαίες εικόνες, αλλά επηρεάζονται από έναν σύνθετο συνδυασμό αναμνήσεων, βιωμάτων και προσωπικών χαρακτηριστικών.

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Τα όνειρα αποτελούν ένα από τα πιο μυστηριώδη κομμάτια της ανθρώπινης εμπειρίας. Άλλοτε μοιάζουν με αναπαραστάσεις στιγμών της καθημερινότητας και άλλοτε δημιουργούν παράξενες ιστορίες, με πρόσωπα, εικόνες και συναισθήματα που δύσκολα εξηγούνται. Πόσο, όμως, επηρεάζονται από την προσωπικότητά μας και όσα βιώνουμε όταν είμαστε ξύπνιοι;

Μια νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Communications Psychology του εκδοτικού οίκου Nature, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, εξετάζοντας πώς τα σταθερά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου, αλλά και οι εμπειρίες της ζωής, διαμορφώνουν το περιεχόμενο των ονείρων του.

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Οι ερευνητές ανέλυσαν 3.366 καταγραφές ονείρων και εμπειριών εγρήγορσης από 207 ενήλικες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε διάστημα τεσσάρων ετών, από το 2020 έως το 2024. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν καθημερινά τις εμπειρίες τους, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκαν ως προς τις γνωστικές τους λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και την ποιότητα του ύπνου τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα όνειρα διαφέρουν αισθητά από τις σκέψεις της καθημερινότητας. Ενώ οι αναφορές κατά τη διάρκεια της ημέρας επικεντρώνονται περισσότερο στον εαυτό και στις σκέψεις, τα όνειρα περιλαμβάνουν εντονότερα οπτικά και χωρικά στοιχεία, περισσότερα πρόσωπα και συχνότερα παράδοξα γεγονότα.

Πώς οι εμπειρίες μας διαμορφώνουν τα όνειρα

Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά την τάση ορισμένων ανθρώπων να αφήνουν το μυαλό τους να περιπλανιέται, γνωστή ως mind-wandering. Η συγκεκριμένη νοητική λειτουργία συνδέθηκε με πιο παράξενα όνειρα και συχνότερες εναλλαγές σκηνικών. Παράλληλα, η στάση που διατηρεί κάποιος απέναντι στα όνειρα φαίνεται να σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά τους. Όσοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την ονειρική τους εμπειρία εμφάνιζαν αφηγήσεις με εντονότερα συναισθηματικά, οπτικά και χωρικά στοιχεία.

Istock- τα όνειρα διαφέρουν αισθητά από τις σκέψεις της καθημερινότητας

Η υποκειμενική ποιότητα του ύπνου συνδέθηκε επίσης με διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο των ονείρων, ενισχύοντας την άποψη ότι δεν ονειρευόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, ορισμένα σταθερά ατομικά χαρακτηριστικά φαίνεται να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι νυχτερινές μας εμπειρίες. Οι επιστήμονες εξέτασαν ακόμη την επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού, αναλύοντας μια ανεξάρτητη ομάδα 80 συμμετεχόντων που κατέγραφαν τα όνειρά τους κατά την πρώτη περίοδο του lockdown. Διαπίστωσαν ότι εκείνη την περίοδο τα όνειρα περιείχαν περισσότερες αναφορές σε περιορισμούς, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και έντονα συναισθήματα. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στις συλλογικές εμπειρίες και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Όταν η καθημερινότητα εισβάλλει στα όνειρα μας

Μπορούν, τελικά, τα όνειρα να μας αποκαλύψουν κάτι για τον εαυτό μας; Η έρευνα ενισχύει την άποψη ότι δεν αποτελούν απλώς τυχαίες εικόνες, αλλά επηρεάζονται από έναν συνδυασμό προσωπικών χαρακτηριστικών, αναμνήσεων και βιωμάτων. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε όνειρο κρύβει ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή ότι μπορεί να αποκωδικοποιήσει με ακρίβεια την προσωπικότητά μας. Αντίθετα, προσφέρει στους επιστήμονες έναν ακόμη τρόπο να μελετήσουν τη σύνθετη λειτουργία του ανθρώπινου νου.

Με πληροφορίες από Psypost,OxfordAcademic, NIH

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