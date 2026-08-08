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Οι ερευνητές παρακολούθησαν 107.836 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες για περίπου 15 έτη, καταγράφοντας υψηλότερα ποσοστά υπέρτασης σε όσες εισήλθαν στην εμμηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών.

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η πρόωρη εμμηνόπαυση σχετίζεται με 12% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, με την επιβάρυνση να είναι εντονότερη στις γυναίκες που παρουσίασαν το φαινόμενο μεταξύ 25 και 35 ετών.

Οι ειδικοί συνιστούν στις γυναίκες αυτές τον τακτικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και τη συνεργασία με ιατρούς για την έγκαιρη πρόληψη καρδιαγγειακών προβλημάτων.

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Η πρόωρη εμμηνόπαυση δεν επηρεάζει μόνο τη γονιμότητα και τα ορμονικά επίπεδα μιας γυναίκας, αλλά φαίνεται να συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης σε μεταγενέστερη ηλικία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας επιστημονικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Menopause.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από τη μεγάλη βρετανική βάση UK Biobank, εξετάζοντας 107.836 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, τις οποίες παρακολούθησαν για σχεδόν 15 χρόνια. Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την ηλικία κατά την οποία μπήκαν στην εμμηνόπαυση: μετά τα 45 έτη, μεταξύ 40 και 45 ετών και πριν από τα 40.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας, περίπου το 17,2% των γυναικών εμφάνισε υπέρταση. Ωστόσο, τα ποσοστά διέφεραν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία της εμμηνόπαυσης. Στις γυναίκες που πέρασαν στην εμμηνόπαυση μετά τα 45, η υπέρταση καταγράφηκε στο 16,6%, ενώ το ποσοστό αυξήθηκε στο 18,8% για όσες εμφάνισαν πρώιμη εμμηνόπαυση και έφτασε το 22,6% στις γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση πριν από τα 40.

Ακόμη και όταν οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη περισσότερους από 50 πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, όπως ο δείκτης μάζας σώματος, οι συνήθειες ζωής, το οικογενειακό ιστορικό και διάφοροι εργαστηριακοί δείκτες, διαπίστωσαν ότι η πρόωρη εμμηνόπαυση συνδεόταν με περίπου 12% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίστηκε στις γυναίκες που μπήκαν στην εμμηνόπαυση σε ηλικία μεταξύ 25 και 35 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσο νωρίτερα εμφανίζεται η εμμηνόπαυση, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η επιβάρυνση για το καρδιαγγειακό σύστημα.

Αντίθετα, η χειρουργική εμμηνόπαυση, δηλαδή εκείνη που προκαλείται μετά από αφαίρεση των ωοθηκών ή άλλη σχετική επέμβαση, δεν φάνηκε τελικά να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου όταν συνυπολογίστηκαν οι υπόλοιποι επιβαρυντικοί παράγοντες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ηλικία εμφάνισης της εμμηνόπαυσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Παράλληλα, συστήνουν στις γυναίκες που εμφανίζουν πρόωρη εμμηνόπαυση να παρακολουθούν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση και να συνεργάζονται με τον γιατρό τους για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών καρδιαγγειακών προβλημάτων.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τις πιθανές δυσμενείς μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πρόωρης εμμηνόπαυσης στην υγεία και, ειδικότερα, την ανάγκη τακτικού ελέγχου για καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση», δήλωσε η Δρ. Stephanie Faubion, ιατρική διευθύντρια της The Menopause Society.

Με πληροφορίες από: healthline.com