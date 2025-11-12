Ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται σταθερά Όμως η μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία, δεν είναι να ζήσουμε απλώς περισσότερα χρόνια, αλλά να ζήσουμε καλύτερα. Με υγεία, ψυχική ισορροπία και οικονομική ασφάλεια.

Αυτήν ακριβώς την πρόκληση διερεύνησε το TEDxAthens Salon “Longevity”, φέρνοντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα – ατομικά και συλλογικά – για την προοπτική της μακροβιότητας. Ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές μίλησαν για τη σημασία της πρόληψης, την αξία των κοινωνικών δεσμών αλλά και του να έχουμε έναν σκοπό στη ζωή, που μας «ακολουθεί» σε κάθε στάδιο.

Η Έρευνα Μακροζωίας 2024. Τι μας λένε οι Έλληνες

Η Έρευνα Μακροζωίας 2024 της ΝΝ σκιαγραφεί με στοιχεία τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των Ελλήνων γύρω από αυτήν την προοπτική.

Το 61% δηλώνει ότι θέλει να ζήσει μια μακρά ζωή, με το ιδανικό όριο ζωής να φτάνει τα 105 χρόνια. Η Ελλάδα μάλιστα καταλαμβάνει την 4η θέση μεταξύ 11 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα όσον αφορά τη προετοιμασία για αυτήν, ξεπερνώντας ακόμη και χώρες όπως η Ιαπωνία και το Βέλγιο. Ωστόσο, η πλειονότητα θεωρεί ρεαλιστικό ότι θα ζήσει έως τα 83 έτη, αποδεικνύοντας ότι η επιθυμία για μακροζωία συνοδεύεται από επίγνωση και ρεαλισμό.

Mental well–being: Η ψυχική υγεία στο επίκεντρο

Η ψυχική ευημερία είναι ο θεμέλιος λίθος της μακροζωίας. Χωρίς αυτήν, καμία σωματική ή οικονομική σταθερότητα δεν αρκεί για να διασφαλίσει μια ζωή με ισορροπία και ευτυχία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 68% των Ελλήνων νιώθει ότι έχει ανθρώπους που τους νοιάζονται, γεγονός που αποτελεί σημαντική πηγή ανθεκτικότητας (mental resilience). Ωστόσο, οι 6 στους 10 δηλώνουν εξουθενωμένοι από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ενώ η μοναξιά φαίνεται να επηρεάζει έντονα τους νέους 18-30 ετών.

Οι γυναίκες ηλικίας 35-49 εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά άγχους (38%) και κατάθλιψης (24%), επιβεβαιώνοντας ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, παραμένει σημαντικό ζητούμενο.

Η ψυχική ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για meaningful aging, την ωρίμανση που δεν ταυτίζεται με τη φθορά, αλλά με την εξέλιξη. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η αίσθηση σκοπού και στόχων στη ζωή, αλλά και οι ουσιαστικές σχέσεις είναι οι ισχυρότεροι παράγοντες ευτυχίας, περισσότερο ακόμη και από την οικονομική σταθερότητα.

Physical well-being και η αξία της πρόληψης

Η σωματική ευημερία παραμένει για πολλούς το πιο απτό κομμάτι της μακροζωίας – μάλιστα συχνά, λανθασμένα, η τελευταία ταυτίζεται με την υγεία. Το 71% των Ελλήνων προσπαθεί να διατηρεί καλή φυσική κατάσταση καθώς μεγαλώνει, ενώ το 73% δηλώνει ότι είναι αρκετά υγιές για να συμμετέχει σε κοινωνικές και φυσικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί αναφέρουν ότι πόνοι ή κόπωση επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Ο μέσος Έλληνας ασκείται μόλις 2,9 ημέρες την εβδομάδα, στοιχείο που δείχνει πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην καλλιέργεια ενός πιο active lifestyle.

Η πρόληψη, οι τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι και οι μικρές αλλαγές στις συνήθειες (διατροφή, ύπνος, κίνηση) συνθέτουν ένα καλό «πλάνο μακροζωίας» – ένα πλάνο που χρειάζεται να ξεκινά από νωρίς.

Financial well-being και οικονομική ασφάλεια: τα θεμέλια της «ελευθερίας»

Αν η ψυχική και η σωματική υγεία αποτελούν τα δύο πρώτα σκέλη της μακροζωίας, η οικονομική ευημερία είναι το τρίτο που έρχεται να τα υποστηρίξει.

Μόνο το 35% των Ελλήνων μπορεί να βασιστεί στις αποταμιεύσεις του για έστω για τρεις μήνες, ενώ μόλις το 15% δηλώνει πως θα μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά σε μια έκτακτη κατάσταση, όπως για παράδειγμα μια ασθένεια.

4 στους 10 ανησυχούν για το αν θα έχουν επαρκείς πόρους για να ζήσουν με αξιοπρέπεια μέχρι τα 100, ενώ μόλις το 10% έχει υπολογίσει τι πραγματικά χρειάζεται για τη σύνταξή του.

Αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν απλά αριθμούς, αλλά ένα ηχηρό συμπέρασμα για τον οικονομική αλφαβητισμό (ή την έλλειψη αυτού) των Ελλήνων. Η αποταμίευση, η προνοητικότητα και η σωστή πληροφόρηση δεν είναι πια «καλές πρακτικές» – είναι προϋποθέσεις για να ζούμε με σιγουριά τα πολλά μας χρόνια, όπως διαφαίνεται, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Η μακροζωία ως κοινωνική πρόκληση και ευκαιρία

Η μακροζωία δεν είναι μόνο ατομική υπόθεση – είναι και κοινωνική. Οι σημερινοί σαραντάρηδες θα ζήσουν πιθανότατα περισσότερο από κάθε προηγούμενη γενιά. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα υγείας, η εκπαίδευση, η εργασία και οι κοινωνικές δομές οφείλουν να προσαρμοσθούν σε νέα δεδομένα, όπου η ηλικία παύει να ταυτίζεται με συγκεκριμένο ρυθμό ζωής.

Η «κοινωνία της μακροζωίας» (longevity society) δεν είναι μια μελλοντική ουτοπία. Είναι η νέα πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνεται και απαιτεί ενημέρωση, συνεργασία και συνειδητές επιλογές από όλους.

Ο ρόλος της NN Hellas

Προετοιμάζοντας το αύριο, σήμερα !

Η NN Hellas βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, αναδεικνύοντας μέσα από την έρευνα και τις δράσεις της πως η μακροζωία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά προετοιμασίας.

Με στόχο την υποστήριξη όλων, ούτως ώστε να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι για το μέλλον, η ΝΝ προωθεί μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία που συνδυάζει την ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη. Μέσα από την Έρευνα Μακροζωίας αλλά και τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες όπως το TEDxAthens Salon “Longevity”, η εταιρία καλλιεργεί μια νέα νοοτροπία ευθύνης απέναντι στη ζωή, μια νοοτροπία που μας εμπνέει να ζούμε με προνοητικότητα, φροντίδα και αισιοδοξία.

Γιατί η μακροζωία δεν είναι απλώς τα χρόνια που προσθέτουμε στη ζωή, αλλά η ζωή που προσθέτουμε στα χρόνια μας. Και σε αυτό το ταξίδι, η NN Hellas συνεχίζει να είναι δίπλα μας με όραμα, σχέδιο και σταθερότητα.

Δείτε την έρευνα εδώ