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Η βαλίτσα είναι ακόμα ανοιχτή στο πάτωμα. Στο αυτοκίνητο έχει μείνει άμμος που δεν θα φύγει μέχρι Νοέμβρη. Εσύ έχεις ήδη αρχίσει τη δική σου επιστροφή: το ραντεβού που ανέβαλλες όλο το καλοκαίρι, το γυμναστήριο, την υπόσχεση ότι από Δευτέρα ξαναμπαίνουμε σε πρόγραμμα.



Και κάπου εκεί σε κοιτάει ο σκύλος από τον καναπέ, ή ανεβαίνει η γάτα στα πόδια σου και διαπιστώνεις πως γύρισε κι αυτό από διακοπές. Δύο, τρεις εβδομάδες θάλασσα, εξοχή, ζέστη, ύπνο σε άλλο σπίτι, φαγητό σε άλλες ώρες. Έχει την ίδια ανάγκη να ξαναβρεί τον ρυθμό του. Απλώς δεν μπορεί να κλείσει μόνο του τα ραντεβού του.

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Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνεις ειδικός. Ο «οδηγός επιστροφής» ενός κατοικιδίου είναι πέντε έξι πράγματα, σχεδόν τα ίδια που κάνεις κι εσύ για τον εαυτό σου, μεταφρασμένα σε γλώσσα σκύλου και γάτας.

Εσύ πήγες κομμωτή. Αυτό θέλει το δικό του reset τριχώματος

Το πρώτο που κάναμε όλοι μόλις γυρίσαμε ήταν ένα καλό ντους να φύγει η αρμύρα. Το τρίχωμα του σκύλου και της γάτας έχει περάσει ακριβώς τα ίδια, ήλιο, αλάτι, άμμο και σκόνη, με τη διαφορά ότι αυτοί δεν μπορούν να το ξεπλύνουν μόνοι τους.

Μετά τη θάλασσα το τρίχωμα είναι συνήθως στεγνό και με κόμπους, και από πάνω μπαίνει και η αλλαγή τριχώματος της εποχής. Ένα σωστό μπάνιο με σαμπουάν φτιαγμένο για κατοικίδια κάνει τη μισή δουλειά. Όχι το δικό σου, το pH του δέρματός τους είναι διαφορετικό. Λίγο conditioner για να ξεμπερδέψουν οι κόμποι και καλό βούρτσισμα κάνουν την άλλη μισή. Στη γάτα, που καθαρίζεται μόνη της, το βούρτσισμα έχει και δεύτερο ρόλο. Όσο νεκρό τρίχωμα μαζεύεις εσύ, τόσο λιγότερο καταλήγει στο στομάχι της.

Μια λεπτομέρεια που ξεχνιέται εύκολα είναι τα αυτιά. Νερό και άμμος μένουν εκεί μέσα και δεν φεύγουν με το τίναγμα. Αν το ζωάκι ξύνεται επίμονα ή κουνάει συνέχεια το κεφάλι, θέλει οπωσδήποτε να το δει κάποιος που γνωρίζει.

Κι αν δεν θέλεις να μετατρέψεις το μπάνιο σου σε πεδίο μάχης, υπάρχει το grooming ακριβώς γι’ αυτό. Μπάνιο, κούρεμα, νύχια, καθάρισμα αυτιών, από ανθρώπους που το κάνουν καθημερινά.

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Μετά τη θάλασσα, το τρίχωμα θέλει τη δική του φροντίδα. Κλείσε ραντεβού στο grooming.

Αυτό που όλοι νομίζουν ότι τελείωσε με το καλοκαίρι, ενώ δεν τελείωσε

Εδώ είναι το σημείο που προσπερνάνε οι περισσότεροι. Επικρατεί η εντύπωση ότι μόλις πέσει η θερμοκρασία, τελειώνει και η ιστορία με τα τσιμπούρια και τους ψύλλους. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τέλος καλοκαιριού και αρχή φθινοπώρου είναι από τις πιο δραστήριες περιόδους τους.

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Τσιμπούρια, ψύλλοι και σκνίπες δεν είναι απλώς ενοχλητικά. Είναι φορείς για σοβαρά πράγματα, και γι’ αυτό η αντιπαρασιτική προστασία δεν είναι κάτι που «θα το δούμε». Αν γυρίσατε από εξοχή ή βουνό, είναι το πρώτο που πρέπει να τσεκάρεις.

Να πούμε εδώ το προφανές: δεν είμαστε κτηνίατροι και τίποτα από όσα διαβάζεις δεν αντικαθιστά τον δικό σου. Αυτό που αξίζει να ξέρεις είναι πού θα βρεις σωστό αντιπαρασιτικό και κάποιον να σου εξηγήσει τι ταιριάζει στο δικό σου ζώο. Το PetStop, εκτός από pet shop, έχει και άδεια κτηνιατρικού φαρμακείου, κάτι που δεν το συναντάς εύκολα. Πρακτικά σημαίνει ότι αμπούλες, κολάρα, χάπια και κτηνιατρικά σκευάσματα βρίσκονται στο ίδιο μέρος, χωρίς δεύτερη στάση.

Τα παράσιτα δεν πήραν άδεια με το τέλος του καλοκαιριού. Βρες τη σωστή αντιπαρασιτική προστασία.

Εσύ ψάχνεις διαιτολόγο. Η φθινοπωρινή του διατροφή δεν είναι η καλοκαιρινή

Τον Αύγουστο τρώγαμε όλοι λίγο πιο ελεύθερα. Το ίδιο ισχύει και για το πιάτο του κατοικιδίου. Διακοπές σημαίνει σνακ εκτός προγράμματος, μπουκιές από το τραπέζι που ίσως δεν έπρεπε, ρουτίνα άνω κάτω.

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Με την επιστροφή αλλάζουν και οι ανάγκες του. Λιγότερη ζέστη, περισσότερη κίνηση, διαφορετική ενέργεια. Είναι καλή στιγμή να ξαναμπεί το φαγητό σε ώρες, να προσεχτεί η ενυδάτωση και, αν χρειάζεται, να γίνει αλλαγή τροφής. Το «σταδιακά» είναι η λέξη κλειδί εδώ, γιατί η απότομη αλλαγή πειράζει το στομάχι. Ο κανόνας που ακούς συνήθως είναι να ανακατεύεις λίγη από τη νέα τροφή με την παλιά και να αυξάνεις την αναλογία μέσα σε μια βδομάδα, αντί να αλλάξεις από τη μια μέρα στην άλλη.

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Και επειδή η σωστή τροφή για έναν ενήλικο σκύλο που τρέχει δεν είναι η ίδια με μιας γάτας που ζει μέσα, βοηθάει να ρωτήσεις κάποιον που ξέρει από κλινική διατροφή αντί να διαλέξεις σακί στην τύχη.

Η επιστροφή στη ρουτίνα ξεκινάει από το πιάτο. Δες τις επιλογές διατροφής.

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Ήσασταν μαζί 24/7. Τώρα λείπεις 8 ώρες, και το νιώθει

Υπάρχει κι ένα κομμάτι που δεν φαίνεται ούτε στο τρίχωμα ούτε στο πιάτο. Για δυο τρεις εβδομάδες το ζωάκι σε είχε δίπλα του συνέχεια. Και μετά, από τη μια μέρα στην άλλη, ξαναρχίζει η δουλειά και μένει μόνο του οχτώ ώρες.

Αυτή η απότομη αλλαγή μπορεί να φέρει άγχος αποχωρισμού. Πιο συχνά στους σκύλους, αλλά και οι γάτες το δείχνουν με τον δικό τους τρόπο, με υπερβολικό γλείψιμο ή με το να κρύβονται περισσότερο. Βοηθάει να μη γίνεται δράμα η αποχώρηση, να υπάρχει σταθερή ρουτίνα, και να έχει κάτι να τον απασχολεί όσο λείπεις. Ένα παιχνίδι που κρύβει λιχουδιά, ένα enrichment toy, μια γωνιά δική του.

Η επιστροφή στη δουλειά είναι δική σου αλλαγή, τη ζει κι αυτό. Βρες παιχνίδια που κρατούν παρέα.

Κι αν αυτό είναι το πρώτο σου back to base με κατοικίδιο

Μετά το καλοκαίρι πολλά σπίτια αποκτούν τον πρώτο τους σκύλο ή τη γάτα που βρέθηκε στον δρόμο τον Αύγουστο και τελικά δεν ξαναέφυγε. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, όλα τα παραπάνω τα διαβάζεις για πρώτη φορά και μάλλον σου φαίνονται πολλά μαζί.

Είναι λιγότερα από όσα δείχνουν. Τις πρώτες εβδομάδες τέσσερα πράγματα μετράνε: σωστή τροφή για την ηλικία και το μέγεθός του, αντιπαρασιτική προστασία, ένας κτηνίατρος για εμβόλια και βασικό έλεγχο, και σταθερό πρόγραμμα ώστε να καταλάβει πού είναι το σπίτι του. Όλα τα υπόλοιπα, από το κρεβάτι μέχρι το σωστό λουρί, τα μαθαίνεις στην πορεία.

Αυτό είναι και το σημείο όπου η διαφορά ανάμεσα σε ένα ράφι και σε έναν άνθρωπο γίνεται εμφανής. Το να μπεις κάπου και να πεις «πήρα σκύλο πριν δέκα μέρες, δεν ξέρω τίποτα, βοήθησέ με» και να σου απαντήσει κάποιος με ονόματα, ποσότητες και σειρά προτεραιότητας, αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε λίστα στο ίντερνετ. Και δεν κοστίζει τίποτα.

Ρώτα αντί να μαντεύεις. Δες από πού να ξεκινήσεις.

Η λίστα του Σεπτεμβρίου σε 2 λεπτά

Αν κρατήσεις μόνο ένα κομμάτι από όλο το άρθρο, κράτα αυτό:

Μπάνιο και βούρτσισμα με προϊόντα για κατοικίδια, όχι δικά σου

με προϊόντα για κατοικίδια, όχι δικά σου Έλεγχος στα αυτιά για νερό και άμμο μετά τη θάλασσα

για νερό και άμμο μετά τη θάλασσα Αντιπαρασιτικό , ειδικά αν γυρίσατε από εξοχή ή βουνό

, ειδικά αν γυρίσατε από εξοχή ή βουνό Επιστροφή του φαγητού σε ώρες , με σταδιακή αλλαγή τροφής αν χρειάζεται

, με σταδιακή αλλαγή τροφής αν χρειάζεται Νερό παντού , η ενυδάτωση δεν σταματά με τον Αύγουστο

, η ενυδάτωση δεν σταματά με τον Αύγουστο Σταθερή ρουτίνα και ένα παιχνίδι για τις ώρες που λείπεις

για τις ώρες που λείπεις Ραντεβού στον κτηνίατρο για εμβόλια, αποπαρασίτωση και βασικό έλεγχο

Επτά πράγματα. Τα περισσότερα γίνονται σε ένα απόγευμα.

Και μια επίσκεψη ελέγχου, όπως έκλεισες κι εσύ τα δικά σου ραντεβού

Όπως έκανες τις αιματολογικές που ανέβαλλες, έτσι και τώρα είναι καλή στιγμή για έναν βασικό έλεγχο. Αποπαρασίτωση, εμβολιασμοί που τρέχουν, μια ματιά αν κάτι δεν πάει καλά μετά το καλοκαίρι. Αυτό το κομμάτι το κάνει ο κτηνίατρος, όχι εμείς. Μετράει όμως να έχεις κι έναν σταθερό συνομιλητή που σε κατευθύνει σωστά στα υπόλοιπα.

Και κάτι που αξίζει να ξέρεις για το PetStop, πέρα από τα ράφια. Είναι οικογενειακή επιχείρηση στα Βόρεια Προάστια εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, κόσμος που σε ξέρει με το όνομά σου, όχι απρόσωπη αλυσίδα. Και είναι ρητά αντίθετοι στην πώληση σκύλων και γατών, υποστηρίζοντας την υιοθεσία. Σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο σουπερμάρκετ, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια.

Σχεδόν 40 χρόνια, τέσσερα καταστήματα, μηδέν πώληση ζώων. Γνώρισε το PetStop

Όλα αυτά μαζί λένε ένα πράγμα. Το ζωάκι δεν είναι κάτι που έχουμε, είναι κάποιος που ζει μαζί μας. Περνάει τις ίδιες εποχές, την ίδια κούραση της επιστροφής, την ίδια ανάγκη να ξαναβρεί τον βηματισμό του. Το ότι μπαίνουμε στον κόπο να του κλείσουμε και τα δικά του «ραντεβού» τον Σεπτέμβρη δεν είναι υπερβολή.

Είναι η άλλη όψη του πιο παλιού κλισέ που εξακολουθεί να ισχύει, ότι είναι ο καλύτερός μας φίλος. Οι καλύτεροι φίλοι φροντίζουν ο ένας τον άλλον, ακόμα κι όταν ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να το πει με λόγια.