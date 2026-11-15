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Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και οι βόλτες μας γίνονται όλο και πιο κρύες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι τετράποδοι φίλοι μας επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί το τρίχωμά τους να λειτουργεί ως ένα φυσικό προστατευτικό στρώμα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι οι σκύλοι αντέχουν εξίσου τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Μάλιστα, ορισμένοι μπορεί να αρχίσουν να δυσφορούν ακόμη και σε συνθήκες που εμείς θεωρούμε σχετικά ήπιες. Το μέγεθος, η ηλικία, το βάρος, το είδος του τριχώματος και η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους επηρεάζουν σημαντικά την αντοχή τους στο κρύο.

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Σύμφωνα με το Κτηνιατρικό Κέντρο Υγείας Σκύλων του Πανεπιστημίου Cornell, τα μικρόσωμα σκυλιά, τα κουτάβια, οι ηλικιωμένοι σκύλοι και όσα έχουν κοντό ή λεπτό τρίχωμα είναι πιο ευάλωτα στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το ίδιο ισχύει και για ζώα με προβλήματα υγείας ή χαμηλό σωματικό βάρος.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας κρυώνει και πότε χρειάζεται να διακόψουμε τη βόλτα;

1. Τρέμει ή ανατριχιάζει

Το τρέμουλο είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια ότι ο σκύλος προσπαθεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός του. Όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους, οι μυϊκές συσπάσεις βοηθούν στην παραγωγή θερμότητας. Αν παρατηρήσουμε ότι τρέμει ενώ βρίσκεται έξω στο κρύο, καλό είναι να επιστρέψουμε σε ένα ζεστό περιβάλλον.

Ωστόσο, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι το τρέμουλο δεν οφείλεται πάντοτε στη χαμηλή θερμοκρασία. Μπορεί να σχετίζεται με φόβο, άγχος, πόνο ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Το Dogs Trust επισημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές πιθανές αιτίες πίσω από αυτή τη συμπεριφορά και ότι πρέπει να εξετάζουμε το συνολικό πλαίσιο.

2. Μαζεύει την ουρά του και καμπουριάζει

Όταν ένας σκύλος κρυώνει, μπορεί να προσπαθεί να περιορίσει την έκθεσή του στο κρύο μαζεύοντας την ουρά ανάμεσα στα πίσω πόδια και καμπουριάζοντας το σώμα του. Πρόκειται για μία χαρακτηριστική στάση που μπορεί να συνοδεύεται από προσπάθεια να προστατεύσει την κοιλιά του από τον κρύο αέρα.

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Σύμφωνα με το Ontario SPCA, η καμπουριαστή στάση και η ουρά που βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια είναι ενδείξεις ότι ο σκύλος ενδέχεται να μην αισθάνεται άνετα με τη θερμοκρασία.

3. Σηκώνει τις πατούσες του από το έδαφος

Αν παρατηρήσουμε ότι ο σκύλος μας σηκώνει εναλλάξ τις πατούσες του ή αποφεύγει να ακουμπήσει στο έδαφος, μπορεί να προσπαθεί να προστατευτεί από το κρύο. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό όταν περπατά σε παγωμένο ή χιονισμένο πεζοδρόμιο.

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Δεν πρέπει, βέβαια, να αγνοούμε το ενδεχόμενο να έχει ερεθιστεί ή τραυματιστεί κάποιο πέλμα του. Σε κάθε περίπτωση, αν δείχνει να πονά ή αρνείται να πατήσει το πόδι του, χρειάζεται να το ελέγξουμε.

4. Διστάζει να συνεχίσει τη βόλτα

Ένα ακόμη σημάδι είναι η ξαφνική απροθυμία να περπατήσει. Μπορεί να σταματά συχνά, να επιβραδύνει, να προσπαθεί να αλλάξει κατεύθυνση ή να τραβά το λουρί προς το σπίτι.

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Το Cornell University College of Veterinary Medicine συμπεριλαμβάνει την απροθυμία για περπάτημα ανάμεσα στις ενδείξεις ότι ένας σκύλος δεν ανέχεται καλά το κρύο.

5. Κλαψουρίζει ή δείχνει ανήσυχος

Ορισμένοι σκύλοι εκφράζουν τη δυσφορία τους με ήχους, όπως κλαψούρισμα ή γάβγισμα. Άλλοι μπορεί να εμφανίσουν ξαφνικά ανησυχία, να αναζητούν καταφύγιο ή να προσπαθούν να πλησιάσουν τον κηδεμόνα τους.

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Αυτές οι αντιδράσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι κρυώνουν, ωστόσο, όταν εμφανίζονται μαζί με άλλα σημάδια και σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, αξίζει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη.

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6. Προσπαθεί να κουλουριαστεί ή να βρει ένα ζεστό σημείο

Αν ο σκύλος μας μαζεύει το σώμα του, κρύβει τη μουσούδα του ανάμεσα στα πόδια του ή αναζητά επίμονα ένα προστατευμένο σημείο, μπορεί να προσπαθεί να διατηρήσει τη θερμότητά του.

Η συμπεριφορά αυτή είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη όταν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο με κρύο και αέρα. Αντί να τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, είναι προτιμότερο να του προσφέρουμε ένα ζεστό και στεγνό περιβάλλον.

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7. Δείχνει ασυνήθιστα νωθρός

Η μειωμένη δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο σκύλος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το κρύο. Αν φαίνεται εξαντλημένος, δεν ανταποκρίνεται όπως συνήθως ή δυσκολεύεται να κινηθεί, δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτομάτως ότι απλώς νύσταξε.

Η έντονη νωθρότητα, η σύγχυση και η απώλεια συντονισμού μπορεί να συνδέονται με υποθερμία, μια σοβαρή κατάσταση κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος πέφτει επικίνδυνα.

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Ποιοι σκύλοι κρυώνουν πιο εύκολα;

Δεν αντιδρούν όλοι οι σκύλοι με τον ίδιο τρόπο στις χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το Cornell University, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται:

Οι μικρόσωμοι σκύλοι, καθώς χάνουν ευκολότερα τη θερμότητα του σώματός τους.

Οι σκύλοι με κοντό ή αραιό τρίχωμα, που διαθέτουν λιγότερη φυσική προστασία από το κρύο.

Τα κουτάβια, επειδή δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματός τους.

Οι ηλικιωμένοι σκύλοι, που ενδέχεται να δυσκολεύονται περισσότερο να προσαρμοστούν στις αλλαγές της θερμοκρασίας.

Οι σκύλοι με προβλήματα υγείας ή χαμηλό βάρος, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στις καιρικές συνθήκες.

Ειδικά τα ζώα με χρόνιες παθήσεις χρειάζονται εξατομικευμένη φροντίδα. Το LSU School of Veterinary Medicine επισημαίνει ότι παθήσεις όπως τα καρδιακά και νεφρικά προβλήματα, αλλά και η αρθρίτιδα, μπορούν να κάνουν ορισμένα κατοικίδια πιο ευάλωτα στις ακραίες θερμοκρασίες.

Πώς προστατεύουμε τον σκύλο μας από το κρύο και πότε χρειάζεται κτηνίατρος

Αν παρατηρήσουμε ότι ο σκύλος μας κρυώνει, διακόπτουμε τη βόλτα και τον μεταφέρουμε σε έναν ζεστό, στεγνό χώρο. Τον στεγνώνουμε με μια πετσέτα, αν έχει βραχεί, και τον σκεπάζουμε με μια κουβέρτα. Ένα κατάλληλο παλτό μπορεί επίσης να προσφέρει επιπλέον προστασία, ιδιαίτερα σε μικρόσωμους, ηλικιωμένους ή κοντότριχους σκύλους.

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή: δεν προσπαθούμε να τον ζεστάνουμε απότομα με πολύ ζεστό νερό ή θερμαντικά σώματα σε άμεση επαφή με το δέρμα του. Η θερμοκρασία του πρέπει να αυξάνεται σταδιακά.

Αν εμφανίσει έντονη υπνηλία, σύγχυση, αδυναμία, απώλεια συντονισμού ή κατάρρευση, επικοινωνούμε αμέσως με κτηνίατρο, καθώς μπορεί να πρόκειται για υποθερμία. Τα κρυοπαγήματα μπορεί επίσης να προκαλέσουν πρήξιμο, αλλαγή στο χρώμα του δέρματος ή φουσκάλες, κυρίως στα αυτιά, στην ουρά και στις πατούσες.

Όπως επισημαίνει η RSPCA, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή προστασία από το κρύο είναι καθοριστικές για την ασφάλεια του κατοικιδίου μας. Δεν περιμένουμε να επιδεινωθεί η κατάστασή του για να ζητήσουμε βοήθεια.

Με πληροφορίες από Πανεπιστημίου Cornell,Dogs Trust,Ontario SPCA,Cornell University College of Veterinary Medicine, LSU School of Veterinary Medicine , RSPCA