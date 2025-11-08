Η ένταση γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, τα ενδεχόμενα πολιτικά σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού και η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να επιχειρεί ταυτόχρονα να εμφανιστεί ως αντίπαλος της «ανθρωποφαγίας», να στοχοποιήσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και να επενδύσει στο αφήγημα της κυβερνητικής «γεωπολιτικής αναβάθμισης».

Αφορμή για τη Μαρία Καρυστιανού στάθηκε η συζήτηση για το αν σκοπεύει να ιδρύσει κόμμα. Ο υπουργός Υγείας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις επιθέσεις εις βάρος της, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία» με «πηγή» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Περιγράφοντας τη ρήξη ανάμεσα στις δύο γυναίκες, υποστήριξε ότι:

• αρχικά υπήρξε στενή σχέση,

• η Καρυστιανού δεν επέλεξε τελικά την Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρο αλλά τη Γρατσία,

• από εκεί και μετά «είναι προφανής η απόσταση».

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το ενδεχόμενο ενός κόμματος Καρυστιανού θα μπορούσε να οδηγήσει την Πλεύση Ελευθερίας σε «υπαρξιακή κρίση», κάτι που –κατά την εκδοχή του– εξηγεί τη στοχοποίησή της: «Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού, ήθελε plan B αν γίνει κόμμα Καρυστιανού», είπε, προσθέτοντας ότι όσοι επιτέθηκαν δημόσια σε εκείνη «έχουν δικηγόρο την κυρία Κωνσταντοπούλου».

Παρά το γεγονός ότι η Καρυστιανού τον έχει κατηγορήσει στο παρελθόν, ο υπουργός δήλωσε: «Δεν μου αρέσει να της επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο. Αν ήθελε να κάνει κόμμα κανείς δεν μπορεί να της το απαγορεύσει. Αν αποφασίσει να μην κάνει κόμμα, και αυτό

Συνεχίζοντας την επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Γεωργιάδης μετέφερε τη σύγκρουση στο πιο ευαίσθητο πεδίο: τη δίκη για τα Τέμπη. Υποστήριξε ότι, έναν μήνα μετά την απόφαση για εκταφή του γιου της Καρυστιανού, «ο Πάνο Ρούτσι δεν έχει ορίσει πραγματογνώμονα», καταλήγοντας στο πολιτικά βαριά συμπέρασμα πως «ποτέ η Κωνσταντοπούλου δεν ενδιαφερόταν για την τοξικολογική αλλά μόνο για την καθυστέρηση της δίκης. Δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για τη δικηγόρο. Είναι θύμα μιας κακιάς συνηγόρου που έχει πολιτικές φιλοδοξίες», σημείωσε, ζητώντας «μείωση της τοξικότητας» και παραμένοντας στη γραμμή ότι «η ουσία» είναι πως η δίκη για τα Τέμπη ξεκινά στις 23 Μαρτίου «παρόλο που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε το παν για να μην ξεκινήσει».

«Όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα»

Ερωτηθείς αν θα αγοράσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας απάντησε με χαρακτηριστικό τρόπο: «Ε, όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα. Τον έχουμε πληρώσει

100 δισ.». Αν και παραδέχθηκε ότι αρχικά το εγχείρημα είχε ενδιαφέρον, υποβάθμισε τελικά το περιεχόμενο, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για αυτοβιογραφία αλλά για «πολιτικό φυλλάδιο», ενώ εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «θα μπορούσε να φτάσει και αξιωματική αντιπολίτευση».

Στο τελευταίο μέρος της παρέμβασής του, ο Γεωργιάδης «κούμπωσε» τη σκληρή πολιτική ρητορική με το κυβερνητικό αφήγημα επιτυχίας στην εξωτερική πολιτική και την ενέργεια. Μιλώντας για τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στο Ζάππειο, ανέφερε ότι οι εξορύξεις των ExxonMobil και Chevron στην ελληνική ΑΟΖ και η επιλογή της Ελλάδας ως πύλης εισόδου του αμερικανικού LNG συνιστούν «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση στην ιστορία της χώρας».

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε όσους κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «ήπια στάση» απέναντι στην Τουρκία «να καταπιούν τη γλώσσα τους», υποστηρίζοντας ότι χωρίς «τσαμπουκάδες» η κυβέρνηση ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις, θωρακίζει διεθνείς συμμαχίες κα «αξιοποιεί αναξιοποίητο πλούτο για την ανάπτυξη της Ελλάδας στο διηνεκές».

