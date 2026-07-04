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Η ίδια απέκλεισε το ενδεχόμενο σχέσης με νεότερο άνδρα και αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό της όμορφης γυναίκας ως μέσο επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Σε υποθετικό ερώτημα για συνύπαρξη με Ρομά, η κυρία Λατινοπούλου χρησιμοποίησε τον όρο «γύφτοι» και εξέφρασε έντονη απαξίωση, προκαλώντας αντιδράσεις.

Αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις, η πρόεδρος του κόμματος δήλωσε βέβαιη για την είσοδο της παράταξής της στη Βουλή με ισχυρά ποσοστά.

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Στην εκπομπή «The Love Debate by Lagios» φιλοξενήθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, απαντώντας σε προσωπικές και πολιτικές ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προχώρησε σε νέες δηλώσεις για τους Ρομά, οι οποίες αναμένεται να ξεσηκώσουν εκ νέου αντιδράσεις.

Αρχικά, ερωτηθείσα αν θα μπορούσε να κάνει σχέση με έναν νεότερο άνδρα, απάντησε αρνητικά, λέγοντας: «Δεν θα πήγαινα με πιο μικρό άντρα». Αναφερόμενη στην εικόνα που έχει διαμορφωθεί για την ίδια, σημείωσε: «Δεν έχω κάνει καριέρα και δεν κάνω καριέρα ως όμορφη. Επίσης δεν μου αρέσει η έκφραση “γατούλα”».

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Σε υποθετικό ερώτημα του Γιώργου Λάγιου για το τι θα επέλεγε αν βρισκόταν σε ένα νησί μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα και έπρεπε να περάσει τη νύχτα με έναν από τους δύο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε: «Θα προτιμούσα να περάσω τη νύχτα με τους καρχαρίες».

Η πιο αμφιλεγόμενη τοποθέτησή της ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε υποθετικά τι θα έκανε αν βρισκόταν σε ένα νησί μόνο με Ρομά και έπρεπε να επιλέξει κάποιον.

«Γύφτοι είναι»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής απάντησε: «Γύφτοι είναι. Δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό και τίποτα στον κόσμο που θα με έκανε να τους επιλέξω. Θα προτιμούσα να φύγω από το νησί και να κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Κοινώς θα αυτοκτονούσα».

Η χρήση του όρου «γύφτοι» θεωρείται ευρέως υποτιμητική και προσβλητική για τους Ρομά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στα 49ο λεπτό του επόμενου βίντεο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις και στα νέα κόμματα που δημιουργούνται, η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα της θα έχει ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία στις επόμενες εκλογές.

«Η κάλπη θα δείξει ότι θα είμαστε στη Βουλή και θα είμαστε και με πολύ δυνατό ποσοστό. Εννοείται ότι διαφέρουμε από όλους αυτούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στα υπόλοιπα κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.