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Ο έμπειρος κοινοβουλευτικός παράγοντας εκτίμησε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ένα καθαρό πολιτικό τοπίο πριν από την έλευση μιας δύσκολης περιόδου.

Παρά την έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε, δεν υπήρξε καμία επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση που να μεταβάλλει τον αρχικό σχεδιασμό για εξάντληση της τετραετίας.

Οι αναλυτές αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοποθετήσεις του προέδρου λόγω της μακράς θητείας του και της βαθιάς γνώσης του στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

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Αίσθηση στο πολιτικό σκηνικό προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, καθώς πολλοί τις ερμήνευσαν ως έμμεση αναφορά σε ενδεχόμενο πρόωρων εθνικών εκλογών μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι τοποθετήσεις του έδωσαν τροφή για πολιτικές αναλύσεις, καθώς προέρχονται από έναν πολιτικό με πολυετή κοινοβουλευτική εμπειρία, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τις ισορροπίες και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, με διαδρομή δεκαετιών στη Βουλή, πρώην υπουργός, πρώην δήμαρχος Αθηναίων και σήμερα πρόεδρος του Κοινοβουλίου, θεωρείται από όλες τις πολιτικές πλευρές ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός παράγοντας, γεγονός που κάνει κάθε δημόσια τοποθέτησή του να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

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Όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση: ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις ημέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παραπάνω εβδομάδα, -δυο, τρεις ημέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στην Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί- δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα.

Ένα πονηρό μυαλό -βάλτε το δικό μου- θα μπορούσε να σκεφθεί “γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο”.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος τη Συνταγματική Αναθεώρηση ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του».

Οι αναφορές του στο Action24 περί Σεπτεμβρίου, ερμηνεύθηκαν ως ένδειξη ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως να επιδιώξει να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο πριν από μια δύσκολη περίοδο, στην οποία θα κυριαρχήσουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Οι δηλώσεις του έχουν ήδη ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων για τον εκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση ή ανακοίνωση που να αλλάζει τον κυβερνητικό σχεδιασμό περί εξάντλησης της τετραετίας.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι όταν τέτοιες εκτιμήσεις διατυπώνονται από τον πρόεδρο της Βουλής, αποκτούν διαφορετική πολιτική βαρύτητα, όχι επειδή προαναγγέλλουν εξελίξεις, αλλά επειδή προέρχονται από έναν πολιτικό με μακρά εμπειρία στη διαχείριση κοινοβουλευτικών και εκλογικών διαδικασιών.