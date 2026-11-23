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Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά όσων θεωρεί ότι τον συκοφαντούν, μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με συμβάσεις τις οποίες φέρονται να έχουν συνάψει οι αδελφές του με δήμους και δημόσιους φορείς.

Ο ίδιος κάνει λόγο για προσπάθεια προσωπικής και πολιτικής στοχοποίησής του, επισημαίνοντας ότι η αδελφή του διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και σημαντική εργασιακή εμπειρία σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ παράλληλα διατηρεί ατομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.

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«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση, με ψεύδη και συκοφαντίες. Προσφεύγω σήμερα στη δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας. Σας ευχαριστώ πολύ»

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