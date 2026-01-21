Και ξαφνικά… «άναψαν τα αίματα» στην Ολομέλεια της Βουλής στην συζήτηση για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που η ένταση προκειμένου να αποκλιμακωθεί οδήγησε στην ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης. Και όχι, το ζήτημα που ανέβασε τα ντεσιμπέλ δεν ήταν το αγροτικό αλλά επί της διαδικασίας.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος πρότεινε ο κατάλογος των ομιλητών να ολοκληρωθεί στις 11 το βράδυ, γεγονός που αναπόφευκτα θα έφερνε «ψαλίδι» σε ομιλητές που είχαν εγγραφεί. Το ζήτημα έφερε την σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλαν το προεδρείο, και παράλληλα ζήτησαν να συνεχιστεί η συζήτηση την Πέμπτη, προτείνοντας μάλιστα η θέση τους να μπει σε ψηφοφορία.

«Είναι ντροπή αυτό που κάνετε», «λογοκρίνετε» φώναζαν οι βουλευτές από τα έδρανα. Η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού που ήταν έτοιμη εκείνη την στιγμή για την τοποθέτηση της αρνήθηκε να μιλήσει μπροστά στην ένταση της σκηνής εντός της Ολομέλειας. «Ποια πλειοψηφία αποφάσισε; Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία είναι, όχι πλειοψηφία», φώναζε με ένταση η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε εκείνο το σημείο ο προεδρεύων της συνεδρίασης Βασίλης Βιλιάρδος διέκοψε τη συνεδρίαση για 5 λεπτά προκειμένου να πέσουν οι τόνοι αλλά και για να γίνουν οι σχετικές συνεννοήσεις επί της συνέχισης της διαδικασίας.

Όταν εκκίνησε και πάλι, μετά από λίγα λεπτά, η συνεδρίαση ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε γνωστό πως μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αποφασίστηκε ο κατάλογος των ομιλητών να εξαντληθεί, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει πως η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί αρκετά μετά τα μεσάνυχτα. «Δεν υπάρχει διάθεση να κοπούν ομιλητές. Θα πάμε μέχρι τις 2 το πρωί και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα. Ο πρόεδρος δεν έχει τέτοια διάθεση. Λύθηκαν όλα» επεσήμανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.